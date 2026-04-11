ગુજરાતની બે લોકપ્રિય સિંગરો પર ખેલાયો મોટો દાવ: રાજકારણમાં ભાજપે લગાવ્યો 'ગ્લેમરનો તડકો'!
BJP Election Celebrity Candidate: સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓ ભાજપે 'ગ્લેમર કાર્ડ' ખેલ્યું છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીએ અનેક ચર્ચિત ચહેરાઓને આ વખતે રણ મેદાનમાં ઉતાર્યા છે. એવું પણ જાણવા મળી રહ્યું છે કે ભાજપે ગુજરાતી કલાકારોને ચૂંટણી મેદાનમાં ઉતારી પોતાની વ્યૂહરચના બદલી હોય તેમ જણાય છે. આ વખતે બીજેપીએ યુવાઓને આકર્ષવા માટે સોશિયલ મીડિયા પર લોકપ્રિયતા ધરાવતા ચહેરાઓને પ્રાધાન્ય આપ્યું છે.
- ભાજપે ખેલ્યું 'ગ્લેમર કાર્ડ'
- ગુજરાતી કલાકાર નેહા સુથાર વિજાપુરથી ચૂંટણી લડશે
- મણિરાજ બારોટની દીકરી રાજલ બારોટને ટિકીટ
- ગુજરાતની બે જાણીતી સિંગરોએ રાજકારણમાં ઝંપલાવ્યુ
Trending Photos
BJP Election Celebrity Candidate: ગુજરાતની ચૂંટણીઓમાં આ વખતે રસપ્રદ બની રહે તો નવાઈ નહીં, કારણ કે ગુજરાતના રાજકારણમાં નવા અને ચર્ચિત ચહેરાઓની એન્ટ્રી જોવા મળી રહી છે. આ ક્રમમાં ભાજપે બે લોકપ્રિય મહિલા ગાયિકાઓને ચૂંટણી મેદાનમાં ઉતારીને સૌનું ધ્યાન ખેંચ્યું છે. ગુજરાતના લોકલાડીલા એવા લોકગાયક સ્વ.મણિરાજ બારોટની દીકરી રાજલ બારોટ અને ઉત્તર ગુજરાતની લોકપ્રિય સિંગર નેહા સુથારને ભાજપે ટિકિટ આપી છે.
ઉના નગરપાલિકામાં રાજલ બારોટને ટિકીટ
લોકગાયક સ્વ.મણિરાજ બારોટની દિકરી રાજલ બારોટ હવે રાજકારણમાં પ્રવેશ કરી રહી છે. તેઓને ભાજપે ઉના નગરપાલિકાની ચૂંટણીમાં વોર્ડ નંબર 7માંથી ભાજપના ઉમેદવાર તરીકે મેદાનમાં ઉતરશે. ગુજરાતમાં સંગીત ક્ષેત્રે પોતાની ઓળખ ઉભી કરનાર રાજલ બારોટ હવે રાજકારણની દુનિયામાં નવી જવાબદારી સ્વીકારવા તૈયાર થઈ ગઈ છે.
ગીર સોમનાથ જિલ્લાના ઉના પંથકમાં રાજલ બારોટનું પ્રભુત્વ છે. તેઓ આજે વિધિવત રીતે ભાજપના ઉમેદવાર તરીકે ચૂંટણીમાં ઉમેદવારી ફોર્મ ભર્યું. બાંભણીયા પરિવારની પુત્રવધુ રાજલ બારોટને ઉનામાં મોટું સમર્થન મળે તેવી શક્યતા છે. ભાજપે ગ્લેમર અને સ્થાનિક પ્રભુત્વના સમન્વય સાથે તેમને મેદાને ઉતાર્યા છે.
વિજાપુરની કુદેડા બેઠક પર નેહા સુથાર ચૂંટણી લડશે
બીજી બાજુ ઉત્તર ગુજરાતની લોકપ્રિય સિંગર નેહા સુથારને ભાજપે મોટી તક આપી છે. જી હા.. મહેસાણા જિલ્લાની વિજાપુર તાલુકા પંચાયતની કુદેડા બેઠક પરથી નેહા સુથાર ચૂંટણી લડશે. નેહા સુથારની સોશિયલ મીડિયામાં ભારે લોકપ્રિયતા છે અને લાખો ફોલોઅર ધરાવે છે. નેહા સુથારે આજે વિધિવત રીતે પોતાનું ઉમેદવારી ફોર્મ ભર્યું હતું.
ઉલ્લેખનીય છે કે, ભારતીય જનતા પાર્ટીએ રાજકારણમાં ગ્લેમરનો તડકો લગાવ્યો છે. આ બંને ગાયિકાઓની પસંદગીથી લોકોને સ્પષ્ટ સંદેશ આપ્યો છે કે પાર્ટી હવે નવા અને યુવા ચહેરાઓને પ્રોત્સાહન આપી રહી છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે