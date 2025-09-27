Prev
Next

ગરબામાં અશ્લીલ વીડિયો મામલે ધારાસભ્ય યોગેશ પટેલનું નિવેદન; 'આવા યુવક યુવતીઓને જાહેરમાં મેદાનમાં જ મારો'

Vadodara News: માંજલપુરના ધારાસભ્ય યોગેશ પટેલનું ગરબામાં અશ્લીલ વીડિયો મામલે મોટું નિવેદન. અશ્લીલ વીડિયો મામલે પોલીસ અને ગરબા આયોજકોએ કોઈ કાર્યવાહી ના કરી. યોગેશ પટેલે લોકોને આહ્વાન કર્યું કે ગરબા મેદાનમાં અશ્લીલ હરકત કરતાં યુવક યુવતીઓને જાહેરમાં મેદાનમાં જ મારો. યુનાઇટેડ વે ગરબાના આયોજકો માત્ર ગરબાના નામે ધંધો કરે છે. મોટા બિઝનેસમેનોને ખુશ કરવા ગરબાનું આયોજન કરે છે. આયોજકો સામે પણ FIR કરવી જોઈએ. પોલીસ આવા લોકો સામે કેમ કોઈ કાર્યવાહી નથી કરતી.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Sep 27, 2025, 04:38 PM IST

Trending Photos

ગરબામાં અશ્લીલ વીડિયો મામલે ધારાસભ્ય યોગેશ પટેલનું નિવેદન; 'આવા યુવક યુવતીઓને જાહેરમાં મેદાનમાં જ મારો'

રવિ અગ્રવાલ/વડોદરા: વડોદરામાં નવરાત્રિમાં માંની ભક્તિ અને આરાધના કરવાના બદલે યુવાનો મેદાન પર અશ્લીલ વીડિયો બનાવી સોશિયલ મીડિયા પર મૂકી રહ્યા છે, જેને લઈ મોટો વિવાદ થયો છે. યુવાનોના આ હરકતથી હવે ખુદ ધારાસભ્ય તેમને જાહેરમાં માર મારવો જોઈએ તેવું આહવાન કરી રહ્યા છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

વડોદરાના યુનાઇટેડ વે ગરબાનો સતત બીજા દિવસે દંપતિનો અશ્લીલ વીડિયો થયો, સાથે જ લક્ષ્મી વિલાસ પેલેસ હેરિટેજ ગરબાનો પણ દંપતિનો વીડિયો વાયરલ થયો, જેને લઈ હિન્દુ સંગઠનો અને ભાજપ ધારાસભ્યમાં રોષ ફાટી નીકળ્યો છે. માંજલપુરના ધારાસભ્ય યોગેશ પટેલે આવા યુવક યુવતીઓને હવે જાહેરમાં મારવા જોઈએ તેવું આહ્વાન કર્યું છે. ધારાસભ્યએ આક્ષેપ કર્યો છે કે પોલીસ કે ગરબા આયોજનો આવી અશ્લીલ હરકત કરતાં યુવાનો સામે કોઈ કાર્યવાહી નથી કરતાં, યુનાઇટેડ વે ના ગરબા આયોજકો તો માત્ર રૂપિયા કમાવવાના આશય સાથે ગરબા કરે છે તેવો આક્ષેપ પણ ધારાસભ્યે કર્યો, તો વડોદરાના સિનિયર ધારાશાસ્ત્રી ભાવિન વ્યાસે આવા યુવાનોને મેથીપાક આપવો જોઈએ તેવું કહ્યું છે. મહત્વની વાત છે કે માં ની આરાધનાના પર્વને આવા યુગલો કલંકિત કરી રહ્યા છે, હિન્દુ સંસ્કૃતિને બદનામ કરી રહ્યા છે, લોકોની આસ્થાને ઠેસ પહોચાડી રહ્યા છે. 

યુનાઈટેડ વે માં NRI દંપતિનો વીડિયો વાયરલ થયા બાદ આજે વડોદરાના દુષ્કર્મના આરોપી વિલ્સન સોલંકીનો તેના પત્ની સાથેનો અશ્લીલ વિડીયો વાયરલ થયો, જેમાં વિલ્સન સોલંકી અને શ્વેતા સોલંકીએ ખુલાસો કર્યો કે તેમને કોઈ અશ્લીલ હરકત નથી કરી, બદનામ કરવાના ઇરાદે ખોટી રીતે વીડિયો વાયરલ કર્યો છે, તો શ્વેતા સોલંકીને કહ્યું કે તેમના લગ્ન જીવનને ડિસ્ટર્બ કરવા ખોટી રીતે વીડિયો વાયરલ કર્યો. 

મહત્વની વાત છે કે નવરાત્રિમાં મેદાન પર માતાજીની ભક્તિ કરી ગરબે ઘૂમવાના બદલે યુવાનો સોશિયલ મીડિયા પર ફોલોઅર્સ વધારવા અશ્લીલ વીડિયો કે રીલ્સ બનાવવા પાછળ ઘેલા બન્યા છે, ત્યારે કોઈની આસ્થાને ઠેસ પહોંચાડી આવી રીલ્સ બનાવવી કેટલી યોગ્ય તે સવાલ માઈ ભક્તો ઉઠાવી રહ્યા છે. 
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગ

...और पढ़ें
gujaratVadodaraManjalpur MLAYogesh PatelBig Statementobscene video in Garba

Trending news