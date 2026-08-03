/1990થી ભાજપ પાસે છે આ સીટ, દેશમાં 3માંથી 2 સીટ હારી રહી છે ભાજપ પણ અહીં દબદબાભેર થઈ વિજેતા

Manjalpur Assembly Byelection Result : વડોદરાની માંજલપુર બેઠક પર ભાજપનો વિજય માત્ર પક્ષના પ્રતિક પર નહીં, પરંતુ વર્ષોથી બનેલા મજબૂત સ્થાનિક નેટવર્ક અને શહેરી મતદારોના એકતરફી સમર્થનનું પરિણામ છે. વડોદરા શહેરની માંજલપુર વિધાનસભા બેઠક ભાજપનો અજેય ગઢ માનવામાં આવે છે. ૨૦૦૮ના સીમાંકન પછી અસ્તિત્વમાં આવેલી આ બેઠક પર ભાજપ સતત અને વિશાળ સરસાઈથી જીતતું આવ્યું છે. વિપક્ષ જ્યાં સુધી માંજલપુરમાં કોઈ મોટું જ્ઞાતિગત કે સામાજિક ધ્રુવીકરણ ન કરી શકે અથવા ભાજપના પરંપરાગત વોટબેંકમાં મોટું મનોવૈજ્ઞાનિક ગાબડું ન પાડી શકે, ત્યાં સુધી આ સીટ પર ભાજપને હરાવવું અત્યંત દુષ્કર છે.
વડોદરાની માંજલપુર વિધાનસભાએ સ્વર્ગસ્થ યોગેશ કાકાની આબરૂ રાખી છે. પેટાચૂંટણીમાં ભાજપના ઉમેદવાર 30,499ની લીડથી જીત્યા છે. તો કોંગ્રેસના ઉમેદવારને 24,585 મત મળ્યા છે. કોંગ્રેસના ઉમેદવાર ભીખા રબારીએ હાર સ્વીકારીને કહ્યું કે ભાજપે અંતિમ સમયે ભયનું વાતાવરણ ઊભું કર્યું હતું એટલે જ અમારા મતદારો ઘરની બહાર નીકળ્યા નથીનો બચાવ કરી રહ્યાં છે પણ ભાજપ આ સીટ જીતી ચૂકયું છે એ વાસ્તવકિતા છે.
માંજલપુર વિધાનસભા બેઠક પર 30 જુલાઈએ પેટાચૂંટણી યોજાઈ હતી, જેમાં 37.05 ટકા મતદાન બાદ આજે 19 રાઉન્ડની મતગણતરી કરાઈ હતી. ૨૦૨૨ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ભાજપને ૭૫.૮૬% વોટ શેર મળ્યો હતો, જ્યારે કોંગ્રેસને માત્ર ૧૨.૨૪% અને 'આપ'ને ૬.૯૬% વોટ મળ્યા હતા. ગુજરાતમાં ભાજપનું સંગઠન અતિ મજબૂત છે. છેલ્લા 30 વર્ષથી અહીં ભાજપનું શાસન હોવાથી સરકાર અને સંગઠન બંનેનો મજબૂત ટેકો ભાજપના કાર્યકરોને મળી રહ્યો છે. વડોદરાનો શહેરી વિસ્તાર ભાજપનો ગઢ હોવાથી આ સીટનું પરિણામ પહેલાંથી ફાયનલ હતું.
વિપક્ષી પક્ષોની સ્થાનિક કેડર નિષ્ક્રિય
વિપક્ષ પાસે માંજલપુરમાં એવો કોઈ સ્થાનિક ચહેરો નથી જે આખા વિસ્તારમાં પોતાના નામે કે પ્રભાવથી વોટ ખેંચી શકે. વિપક્ષી પક્ષોની સ્થાનિક કેડર નિષ્ક્રિય હોવાને કારણે ચૂંટણી ટાણે ભાજપના આક્રમક પ્રચાર સામે તેમનો સંગઠનાત્મક ઢાંચો ટકી શકતો નથી. લોકસભા અને વિધાનસભા બંને ચૂંટણીઓમાં માંજલપુરના ૯૫% કરતાં વધુ બૂથ પર ભાજપ સતત લીડ જાળવી રાખે છે. વિપક્ષ માટે ૧ લાખથી વધુ મતોની આ ખાધ પુરવી અત્યંત અઘરી છે.
યોગેશ કાકાએ જાળવી રાખ્યો છે અહીં દબદબો
સ્વ. યોગેશ પટેલ (યોગેશ કાકા) ૧૯૯૦થી રાવપુરા અને ૨૦૧૨થી માંજલપુર બેઠક પરથી સતત ચૂંટાતા આવ્યા છે. લોકલ ગ્રાઉન્ડ કનેક્ટ અને તેમની પ્રજાના પ્રશ્નો માટે સતત સક્રિય રહેવાની શૈલીને કારણે ભાજપને મોટો ફાયદો મળ્યો છે. માંજલપુર વિસ્તારમાં મુખ્યત્વે શહેરી મધ્યમ વર્ગ, પાટીદાર સમાજ, વેપારી અને નોકરિયાત વર્ગની મોટી વસ્તી છે. ગુજરાતના શહેરી મતદારો પરંપરાગત રીતે ભાજપની "વિકાસ અને સુરક્ષા"ની નીતિ તરફ મજબૂત ઝુકાવ ધરાવે છે. માંજલપુર, મકરપુરા અને આસપાસના વિસ્તારોમાં રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ, વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ અને સંઘ સાથે જોડાયેલી વિવિધ શાખાઓનું ખૂબ જૂનું અને સિસ્ટમેટિક નેટવર્ક છે.
ગાબડું પાડવું હાલના તબક્કે લગભગ અશક્ય
કોંગ્રેસ કે અન્ય પક્ષો આ વિસ્તારમાં યોગ્ય અને મજબૂત સ્થાનિક વિકલ્પ ઊભો કરવામાં નિષ્ફળ રહ્યા છે. ૨૦૨૨ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ભાજપે આ બેઠક પર ૧,૦૦,૭૫૪ મતોની રેકોર્ડબ્રેક સરસાઈથી જીત મેળવી હતી. માંજલપુર બેઠક પર ભાજપનો વિજય માત્ર પક્ષના પ્રતિક પર નહીં, પરંતુ વર્ષોથી બનેલા મજબૂત સ્થાનિક નેટવર્ક અને શહેરી મતદારોના એકતરફી સમર્થનનું પરિણામ છે. જેમાં ગાબડું પાડવું હાલના તબક્કે લગભગ અશક્ય છે. ગુજરાત ભાજપની આ બેઠક પરની જીત હાલ તો ભાજપ માટે એક રાહતનો શ્વાસ અપાવવા સમાન છે કારણ કે ભાજપ 2 સીટ પર હારી રહી છે.