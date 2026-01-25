એક રસોડે આખા ગામનું જમણ, ગુજરાતના એક ગામ વિશે વડાપ્રધાન મોદીએ મન કી બાતમાં કર્યો ઉલ્લેખ
Mann Ki Baat: પીએમ મોદીએ દેશવાસીઓને સંબોધિત કરતા કહ્યું કે, ભારતના દરેક ભાગમાં આપણને કંઈક ખાસ અને અદ્ભુત જોવા મળે છે. આ વસ્તુઓ અવારનવાર મીડિયાની ચમક-ધમકમાં જોવા મળતી નથી, પરંતુ આ જ આપણી સાચી શક્તિ અને આપણા સમાજની અસલી વિશેષતા છે.
Mann Ki Baat: મન કી બાત'ના 130માં એપિસોડમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ રવિવારે ગુજરાતના એક ખાસ ગામનો ઉલ્લેખ કર્યો. ગુજરાતના બેચરાજીના ચાંદણકી ગામની ખાસ પરંપરાનો ઉલ્લેખ કરતા પીએમ મોદીએ જણાવ્યું કે, આ એક એવું ગામ છે જ્યાં કોઈપણ ઘરમાં રસોઈ બનતી નથી. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ જણાવ્યું કે, બધાનું જમવાનું ગામના કમ્યુનિટી કિચનમાં બને છે અને બધા એકસાથે બેસીને જમે છે.
પીએમ મોદીએ દેશવાસીઓને સંબોધિત કરતા કહ્યું કે, ભારતના દરેક ભાગમાં આપણને કંઈક ખાસ અને અદ્ભુત જોવા મળે છે. આ વસ્તુઓ અવારનવાર મીડિયાની ચમક-ધમકમાં જોવા મળતી નથી, પરંતુ આ જ આપણી સાચી શક્તિ અને આપણા સમાજની અસલી વિશેષતા છે. આ આપણી એકતા, સહયોગ અને પરંપરાઓનું સત્ય બતાવે છે. પીએમ મોદીએ કહ્યું કે, "આ બાબત સાંભળવામાં થોડી અજીબ લાગશે, પરંતુ આ કિચન માત્ર જમવાની જગ્યા નથી, પરંતુ લોકોને જોડવા અને સામુદાયિક ભાવનાને મજબૂત કરવાની એક રીત છે."
ગામનું કમ્યુનિટી કિચન
પીએમ મોદીએ જણાવ્યું કે, અહીંના લોકો, ખાસ કરીને વૃદ્ધો, પોતાના ઘરે જમવાનું બનાવતા નથી. સાંભળવામાં થોડું અજીબ લાગશે, પરંતુ તેનું કારણ છે ગામનું 'કમ્યુનિટી કિચન'. આ રસોડામાં આખા ગામની રસોઈ એકસાથે બનાવવામાં આવે છે અને લોકો એકસાથે મળીને બેસીને જમે છે. આ માત્ર જમવાની જગ્યા નથી, પરંતુ લોકોને જોડવા અને સામુદાયિક ભાવનાને મજબૂત કરવાની એક રીત છે.
પીએમ મોદીએ કહ્યું કે, છેલ્લા 15 વર્ષથી આ પરંપરા સતત ચાલી રહી છે. અહીં બધાનું જમવાનું એકસાથે બને છે અને પછી બધા હળીમળીને એકસાથે જમે પણ છે. આવી પહેલ આપણી સંસ્કૃતિ અને જીવનશૈલીનો એક ભાગ છે, જે એકતા, સહયોગ અને માનવતાની ભાવનાને આગળ વધારે છે.
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ જણાવ્યું કે, જો કોઈ ગ્રામજન બીમાર હોય અને તેમને ભોજનની જરૂર હોય, તો તેમના માટે ટિફિન સેવા પણ ઉપલબ્ધ છે. એટલે કે, હોમ ડિલિવરીની સંપૂર્ણ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. વડાપ્રધાન મોદીએ કહ્યું કે, આ પહેલ માત્ર લોકોને સાથે જ નથી જોડતી, પરંતુ પારિવારિક અને સામાજિક ભાવનાને પણ મજબૂત કરે છે. અહીં લોકો માત્ર ભોજન જ નથી વહેંચતા, પરંતુ આપ્તજન જેવો પ્રેમ અને એકબીજાની મદદ પણ વહેંચે છે.
આ ગામનું નામ 'ચાંદણકી' છે. લગભગ 1,000 લોકોની વસ્તી ધરાવતા આ 'ચાંદણકી ગામ'માં સામુદાયિક રસોડાની એક અનોખી પરંપરા પ્રચલિત છે. અહીં, આખા ગામ માટે દરરોજ એક જ જગ્યાએ ભોજન તૈયાર કરવામાં આવે છે અને બધા ગ્રામજનો સાથે બેસીને ભોજન કરે છે. આ વ્યવસ્થા ફક્ત ભોજન પૂરતી જ મર્યાદિત નથી, પરંતુ ગામની એકતા અને સામાજિક સંવાદિતાનું પણ પ્રતીક છે.
કેવી રીતે શરૂ થઈ આ પરંપરા?
ગામના વડીલોએ જણાવ્યું કે, ઘણા વર્ષો પહેલા, જ્યારે ગામના યુવાનો જેમ-જેમ શહેરોમાં અને વિદેશમાં સ્થાયી થવા લાગ્યા, તેમ તેમ ગામમાં વૃદ્ધોની સંખ્યા વધતી ગઈ. દરેક ઘર માટે અલગ-અલગ રસોઈ બનાવવી મુશ્કેલ બની ગઈ. તેથી બધાએ મળીને સાથે રસોઈ બનાવવાનું અને એક સાથે જમવાનું શરૂ કર્યું. સમય જતાં આ પરંપરા ગામની ઓળખ બની ગઈ.
આજે પણ લગભગ 100 ગ્રામજનો દરરોજ રસોઈની જવાબદારીઓ વહેંચે છે જેથી કોઈ પર બોજ ન પડે. દાળ, શાકભાજી અને રોટલી બધું એકસાથે તૈયાર કરવામાં આવે છે. જ્યારે તહેવારો અને ખાસ પ્રસંગો માટે પણ વિવિધ પ્રકારની વાનગીઓ તૈયાર કરવામાં આવે છે.
ચાંદણકી ગામનું કોમ્યુનિટી કિચન હવે પ્રવાસીઓ માટે પણ આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની ગયું છે. અહીંની આવતા મુલાકાતીઓ માત્ર ભોજનનો આનંદ નથી માણતા, પરંતુ ગામની સંસ્કૃતિ, એકતા અને સહઅસ્તિત્વનો પણ અનુભવ કરે છે. ચંદનકી ગામના લોકો માને છે કે, અહીં કોઈ એકલું નથી. સુખ-દુઃખમાં એકબીજાને સાથ આપવાની પરંપરાએ આખા ગામને એક પરિવાર બનાવી દીધો છે.
જન-સંકલ્પને ગણાવી ભારતની અસલી તાકાત
‘મન કી બાત’ના 130માં એપિસોડ દ્વારા દેશવાસીઓને સંબોધિત કરતા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું કે, ભારતના લોકો અત્યંત ઇનોવેટિવ છે અને સમસ્યાઓનો ઉકેલ પોતે જ શોધી લે છે. તેમણે ઉત્તર પ્રદેશના આઝમગઢ અને આંધ્રપ્રદેશના અનંતપુર જિલ્લામાં સ્થાનિક લોકો દ્વારા કરવામાં આવેલી પર્યાવરણ સંરક્ષણની સફળ પહેલોનો ઉલ્લેખ કરીને જન-ભાગીદારીની શક્તિ પર ભાર મૂક્યો હતો.
પીએમ મોદીએ તમસા નદીના પુનરુદ્ધારની કહાની સંભળાવી. તેમણે કહ્યું કે, અયોધ્યાથી નીકળીને ગંગાને મળતી તમસા નદી ક્યારેક સ્થાનિક લોકોના જીવનની ધરી હતી, પરંતુ પ્રદૂષણને કારણે તેનો પ્રવાહ અટકી ગયો હતો. પરંતુ, આઝમગઢના લોકોએ એકજૂથ થઈને નદી સફાઈનું અભિયાન ચલાવ્યું, કિનારા પર વૃક્ષો વાવ્યા અને નદીને નવું જીવન આપ્યું. તેવી જ રીતે આંધ્રપ્રદેશના અનંતપુરમાં લાંબા સમયથી દુષ્કાળની સમસ્યા હતી. અહીં ‘અનંત નિરુ સંકલ્પ પ્રોજેક્ટ’ હેઠળ સ્થાનિક લોકોએ અંદાજે 10 જળાશયો સાફ કર્યા અને તેને પુનર્જીવિત કર્યા.
પીએમ મોદીએ વધુમાં કહ્યું કે, આપણી સંસ્કૃતિ અને તહેવારો દુનિયાભરમાં પોતાની આગવી ઓળખ બનાવી રહ્યા છે. દુનિયાભરમાં ભારતના તહેવારો ભારે ઉત્સાહ અને ઉમંગ સાથે ઉજવવામાં આવે છે. વડાપ્રધાન મોદીએ વધુમાં જણાવ્યું કે, એ જોઈને આનંદ થાય છે કે લોકો એકઠા થઈને સંકલ્પ લે છે. આ જ આપણા દેશની સૌથી મોટી તાકાત છે.
