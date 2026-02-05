Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

Special Story : ગુજરાતમાં સદીઓથી ચાલે છે નાતબહાર કરવાનો ફતવો: નરસિંહ મહેતાથી કિંજલ, ગબ્બર ઠાકોર સુધી

Gujaratis Boycotted By Society : બંધારણ તો નવા નવા છે, પરંતુ સમાજથી અલગ જઈને કંઈક કરવા પર નાત બહાર કરાયાનો રિવાજ સદીઓ જૂનો છે, જેને નરસિંહ મહેતાથી લઈને કવિ નર્મદે પણ ભોગવવો પડ્યો હતો 
 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Feb 05, 2026, 04:07 PM IST

Trending Photos

Special Story : ગુજરાતમાં સદીઓથી ચાલે છે નાતબહાર કરવાનો ફતવો: નરસિંહ મહેતાથી કિંજલ, ગબ્બર ઠાકોર સુધી

Gujarat Samaj Constitution દિપ્તી સાવંત/અમદાવાદ ; એક પછી એક ગુજરાતના અનેક સમાજોને બંધારણ બનાવવાનું ઘેલુ લાગ્યું છે. ઠાકોર સમાજનો ડીજે વગાડવા પર પ્રતિબંધ તોડવા બદલ બે ઠાકોર કલાકાર ગબ્બર ઠાકોર અને અર્જુન ઠાકોરને સમાજ દ્વારા નાત બહાર કરાયા છે. પરંતું સુખી સંપન્ન કહેવાતા ગુજરાતમાં નાત બહાર કરવાની પ્રથા નવી નથી. પહેલા કિંજલ દવે અને હવે ગબ્બર અને અર્જુન ઠાકોર. ગુજરાતમાં સદીઓથી નાત બહાર કરવાના ફતવા બહાર પડતા રહ્યા છે. ગુજરાતનો ઈતિહાસ પણ સાક્ષી છે કે, નાત બહાર કરાયેલા લોકો આજે ગુજરાતની જાણીતી હસ્તીઓમાં સ્થાન પામી છે. 

ઠાકોર સમાજના આદેશ સામે બગાવત
ગબ્બર ઠાકોર અને તેનો ભાઈ અર્જુન ઠાકોર કલાકાર છે. ગત રોજ જાબડીયામાં મળેલી ઠાકોર સમાજની બેઠકમાં ગબ્બર ઠાકોર અને અર્જુન ઠાકોરને 1 વર્ષ માટે ઠાકોર સમાજમાંથી બહાર મુકવાનો નિર્ણય કરાયો છે. આ સાથે સમાજને પણ વિનંતી કરાઈ કે, ગબ્બર અને અર્જુન ઠાકોર સાથે કોઈએ કોઈ પણ પ્રકારનો સામાજિક કે આર્થિક વ્યવહાર કરવો નહિ. તેમજ તેઓને સોશિયલ મીડિયા પર પણ બોયકોટ કરવા. 

Add Zee News as a Preferred Source

ગબ્બર ઠાકોરે સમાજને રોકડું પકડાવતા કહ્યું કે, ઠોકાર સમાજમાં જાનમાં ડીજે લઈ જવાની મનાઈ છે, પંરતું મેં તો ગામમાં ફુલેકુમાં ડીજે વગાડ્યુ છે. નાતની પરંપરા હોય તેમ ગામની પણ પરંપરા છે. અમારા ગામમાં ડીજે વગાડવાની પરંપરા છે જ. નોટબંધી થઈ ત્યારે પણ દેશના નાગરિકોને  માટે સમય આપવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ ઠાકોર સમાજે કલાકારોને વિચારવાનો કે નિર્ણય લેવાનો કોઈ સમય જ ન આપ્યો. આટલો વિરોધ જે મારો કર્યો, તેની જગ્યાએ આટલો વિરોધ દારૂ માટે કર્યો હતો, જે 150 મકાનો તૂટ્યા તેના માટે કર્યો હોત તો સમાજને ઘણો ફાયદો થયો હોત.

હવે વાત કરીએ એ ગુજરાતીઓને જેઓને પણ નાતબહાર કઢાયાની પરંપરામાંથી પસાર થવુ પડ્યુ છે. નરસિંહ મહેતા, ગાંધીજીથી લઈને કિંજલ દવે સુધીના ગુજરાતીઓને સમાજે નાત બહાર કર્યા છે. 

આ પણ વાંચો : 

કિંજલ દવેનો સમાજ દ્વારા બહિષ્કાર! ગાયિકા એકલી નથી, ગુજરાતની આ હસ્તીઓને પણ સમાજે નાત બહાર કરી હતી

નિમ્ન વર્ગના લોકો વચ્ચે કિર્તન કરતા નરસિંહ મહેતા નાત બહાર  
સૌથી પહેલા વાત કરીએ તો, સોળમી સદીમાં ભક્ત કવિ નરસિંહ મહેતાને પણ દલિતોને ત્યાં ભજન કરવા જતાં હોવાથી નાતબહાર કરાયા હતા. ગુજરાતી ભાષાના આદ્યકવિ નરસિંહ મહેતાને પણ, નિમ્ન મનાતાં વર્ગના લોકો વચ્ચે જઈને કિર્તન કરવા બદલ નાતબહાર કરાયા હતા

વિદેશ જવા માટે નાત બહાર 
મહિપરામ રૂપરામ, કરસનદાસજી મૂળજી અને ગાંધીજીને પણ નાત બહાર થયાનો કડવો અનુભવ થયો હતો. અમદાવાદના સમાજ સુધારક મહિપતરામ રૂપરામને નાતબહાર કરાયા હતા. તેમનો વાંક એટલો જ હતો કે, એમણે વિદેશ પ્રવાસ કર્યો હતો. એ જમાનામાં દરિયો ઓળંગવાની મનાઈ હતી. તો સુરતના સુધારક કરસનદાસ મૂળજીને પણ નાતબહાર કરાયા હતા. તેઓ પણ સમાજની વાતને અવગણીને ઈંગ્લેન્ડના પ્રવાસે ગયા હતા, તેથી તેઓને પણ નાત બહાર કરવામાં આવ્યા હતા. 1863 માં કપાસના વેપાર સંબંધે ઇંગ્લેન્ડની નિષ્ફળ મુલાકાતથી પાછા ફર્યા બાદ તેમને જ્ઞાતિ બહાર કરવામાં આવ્યા હતા. તેમજ ગાંધીજી જ્યારે બેરિસ્ટરનો અભ્યાસ કરવા ઈંગ્લેન્ડ ગયા ત્યારે તેમને પણ નાતબહાર કરવા હિલચાલ થઈ હતી. 

કવિ નર્મદ પણ નાત બહાર 
ગત સદીમાં કવિ નર્મદે વિધવા સાથે લગ્ન કર્યા એટલે નાતબહાર કરાયા હતા. 

પાકિસ્તાનના સર્જક મહંમદ અલી ઝીણા
મહંમદ અલી ઝીણાનો પરિવાર મૂળ હિન્દુ હતો. તેઓ લોહાણા જ્ઞાતિમાંથી આવતા હતા. મહંમદ અલી ઝીણાના પિતા જેણાભાઈ ઠક્કર હતા. મહંમદ અલી ઝીણાના દાદા પૂંજાભાઈ ઠક્કર માછલીનો વેપાર કરતા હતા. ત્યારે લોહાણા સમાજમાં તેમના માછલીના વેપારના લઈને ઘણો વિરોધ થયો હતો. ઝીણા પરિવારના માછલી વ્યવસાયને કારણે તેઓને નાત બહાર કરાયા હતા. તેથી જેણાભાઈ ઠક્કરે ઈસ્લામ ધર્મ અંગીકાર કર્યો હતો. 

આ પણ વાંચો : 

કિંજલ દવે
કિંજલ દવેને પણ આંતરજ્ઞાતિય લગ્ન કરવા બદલ બ્રહ્મ સમાજે નાત બહાર કરવાનો હાલમાં જ નિર્ણય લીધો હતો. 

અને હવે ઠાકોર સમાજનું બંધારણ તોડ્યા બદલ કલાકારો ગબ્બર ઠાકોર અને અર્જુન ઠાકોરને નાત બહાર કરાયા છે. 
 
આ બંધારણ છે કે બંધન?
સદી આગળ વધી રહી છે, પરંતું ગુજરાતના વિવિધ સમાજો બંધારણ ઘડીને ઘડિયાળના કાંટા ઉંધા ફેરવવાનું કામ કરી રહ્યાં હોય તેવું લાગે છે. કોણે પોતાના ઘરના પ્રસંગમાં શું ખાવુ અને શુ કરવુ એ સમાજ નક્કી ન કરી શકે. ખોટા રિવાજો અને કુરિવાજો દૂર કરવાની વાત હોય તો બરાબર છે. પરંતું આ રીતે બંધારણના નામે બંધન ન મૂકી શકાય. સમાજને આગળ લાવવા માટે લોકોના હિતમાં નિર્ણય લેવાય તો તે અવશ્ય સ્વીકાર્ય બને. પરંતું સમાજમાં પરિવર્તનના નામે નવી દિશાએ લઈ જવા ઘડાયેલા બંધારણો ક્યાંક ગળામાં ફસાયેલા હાડકાની જેમ ન બની જાય. ન એને પચાવી શકાય, ન એને બહાર કાઢી શકાય. 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

...और पढ़ें
social reformsThakor SamajKinjal Daveકિંજલ દવેઠાકોર સમાજ

Trending news