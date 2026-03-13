ઈરાન યુદ્ધની અસરથી ગુજરાતમાં આટલી વસ્તુઓના ભાવ અચાનક વધી ગયા, આ રહ્યું આખું લિસ્ટ
Iran War Effect In Gujarat : ઈરાન અમેરિકા વચ્ચેના યુદ્ધને કારણે ગેસ સિલિન્ડરની સર્જાયેલી અછતથી આખા દેશમાં બૂમરેંગ મચી ગઈ છે. પરંતું માત્ર ગેસ સિલિન્ડર જ નહિ, અનેક વસ્તુઓ પર તેની અસર પડી છે. કેટલીક વસ્તુઓના ભાવ અચાનક વધી ગયા છે. ગુજરાતીઓને આવી કઈ વસ્તુઓ માટે વધારે રૂપિયા ચૂકવવા પડશે જુઓ આખું લિસ્ટ...
- ઈરાન અમેરિકા વચ્ચે ચાલી રહેલા યુદ્ધની અસરને પગલે ગુજરાતમાં શું શું મોંઘુ થયું?
- જો યુદ્ધ હજી ચાલ્યું તો આગામી દિવસોમાં વધુ વસ્તુઓના ભાવમાં તોતિંગ વધારો થશે
- આગામી દિવસોમાં જીવન જરૂરિયાતી અનેક વસ્તુઓના ભાવ પર અસર થશે
Gas Cylinder Price Hike : યુદ્ધના ધુમાડાએ ભારતના રસોડાને ધુમાડાવી દીધું છે. ઈરાન-ઈઝરાયલ-US યુદ્ધની આગ રસોડા સુધી પહોંચી ગઈ છે. હાલ ગેસ સિલિન્ડર માટે દેશભરની જનતા લાઈનમાં ઉભી છે. લોકો ગરમીમાં લાઈનોમાં શેકાઈ રહ્યા છે, તો સંસદમાં હંગામો મચ્યો છે! ગેસ અછત વિરુદ્ધ લોકોનો રોષ ભભૂક્યો છે! કેટલાક લોકો ઇન્ડક્શન-કોલસા તરફ વળ્યા છે. તો કેટલાક લાકડા પેટવીને પેટની આગ ઠારી રહ્યાં છે. આ વચ્ચે ગુજરાતમાં યુદ્ધની અસરને પગલે કઈ કઈ વસ્તુઓના ભાવમાં કેટલો વધારો થયો છે, તેના પર એક નજર કરીએ.
ઈરાન ઇઝરાયલ યુદ્ધ વચ્ચે ગેસ સિલિન્ડરના ભાવ વધ્યા
યુદ્ધની પરિસ્થિતિ વચ્ચે ગેસની અછત સર્જાયા ગુજરાતભરમાં ઘરેલું ગેસ માટે ઓનલાઈન બુકિંગ થતું ન હોવાથી ગ્રાહકો મૂંઝવણ મુકાઈ જવા પામ્યા છે. ત્યારે ગેસ નો બાટલો મળશે કે કેમ તેની ચિંતામાં ગેસ એજન્સી ખાતે ગેસ બોકિંગ માટે મોટી સંખ્યામાં લોકો પહોંચી ગયા છે. જ્યા લાંબી લાંબી કતારો ગેસ બોકિંગ માટે જોવા મળી રહી છે. ઈરાન ઇઝરાયલ યુદ્ધ વચ્ચે ગેસ સિલિન્ડરની ડિમાન્ડ વધી છે. ગેસ સિલિન્ડરમાં 60 રૂપિયા ભાવ વધી 920 ભાવ પહોંચવા છતાં ડિમાન્ડ વધી છે. સિલિન્ડરમાં અછત સર્જાતા સિલિન્ડર મળશે કે નહી તે ભયથી સિલિન્ડરની ડિમાન્ડ વધુ જોવા મળી રહી છે. ડિમાન્ડ વધતા એક સાથે બુકીંગ થતા મિસ કોલ અને વોટ્સપ બુકીંગ સુવિધા પણ ક્રેશ થઈ છે. મિસ કોલ અને વોટ્સએપથી બુકીંગ ન થતા એજન્સી પર બુકીંગ માટે લોકોની કતારો લાગી છે.
મિનરલ વોટર બોટલના ભાવમાં વધારો
મિડલ ઈસ્ટ યુદ્ધ દરમિયાન મિનરલ પાણીના ભાવમાં વધારો ઝીંકાયો છે. પ્લાસ્ટિકની બોટલ બનાવવાનો માલ બહારથી આવે છે. હાલ યુદ્ધના લીધે પ્લાસ્ટિક બનાવવાનો સામાન અટકી જતાં મુશ્કેલી વધી છે. તેથી હાલ 20 લીટર પાણીની બોટલનો ભાવ 180 રૂપિયા થયો છે. આવનારા દિવસોમાં પ્લાસ્ટિકની બોટલનો ભાવ વધે તેવી શક્યતા છે. એક વર્ષ પહેલાં 115 રૂપિય મિનરલ વોટર બોટલના ભાવ હતા. હવે આજે 20 લીટર બોટલનો ભાવ 180 રૂપિયા પર પહોંચી ગયો છે.
ઈલેક્ટ્રીક સગડીના ભાવ વધ્યા
ઈરાન ઇઝરાયલ યુદ્ધ વચ્ચે ગેસ સિલિન્ડર મેળવવામાં હાલાકી સર્જાતા લોકો ઇલેક્ટ્રિક સગડી તરફ વળ્યા છે. ઈરાન અને ઇઝરાયલ યુદ્ધ વચ્ચે ગેસ સિલિન્ડર સપ્લાયમાં અછત સર્જાઈ છે. ગેસ સિલિન્ડરમાં અછત સર્જાતા ઈલેક્ટ્રિક સગડીની ડિમાન્ડ વધી છે. ગેસ સિલિન્ડર ન મળે તો ઇલેક્ટ્રિક સગડીથી કામ ચાલે તે માટે ડિમાન્ડ વધી છે. ગેસ સિલિન્ડરમાં 60 રૂપિયાનો વધારો સામે ઇલેક્ટ્રિક સગડીમાં 15 ટકા જેટલો વધારો જોવા મળ્યો છે. ગેસ સિલિન્ડરમાં ભાવ વધારો છતાં સરળ ઉપાયને લઈને લોકો ઈલેક્ટ્રિક સગડી તરફ વળતા જોવા મળ્યા છે. તેથી ઈલેક્ટ્રિક સગડીની ઇન્કવાયરી સાથે વેચાણમાં પણ વધારો થયો છે. પહેલા મહિને 5 થી 10 જેટલી જતી ઇલેક્ટ્રિક સગડી સામે હાલ એક દિવસમાં તેટલી ડિમાન્ડ જોવા મળી છે. ગેસ પૂરો થાય તો બેકઅપ માટે તેમજ જૂની ઇલેક્ટ્રિક સગડી બંધ પડી ગઈ હોય તો નવી લેવા માટે લોકો બજારોમાં પહોંચી રહ્યાં છે. કેટલાક લોકો બજારમાં પોતાની રીતે ભાવ વધારે લેતા પણ જોવા મળ્યા. તેથી ગ્રાહકોએ બજાર ભાવ નિયંત્રણ લાવવા માંગકરી છે.
ઈલેક્ટ્રીક સગડીની સાથે ઈન્ડક્શનના વાસણોના ભાવ પણ વધ્યા
ઈરાન ઇઝરાયલ યુદ્ધ વચ્ચે ઇલેક્ટ્રિક સગડી સાથે વાસણની ડિમાન્ડ પણ વધી છે. ઈલેક્ટ્રિક સગડી પર ઈન્ડક્શન વાસણ જ ચાલતા હોવાથી ઈન્ડક્શન વાસણની ડિમાન્ડ પણ વધી છે. ઈન્ડક્શન વાસણમાં પણ 5 ટકા જેટલો ભાવ વધારો જોવા મળ્યો છે. ઈંડક્શન વાસણ વગર ઇલેક્ટ્રિક સગડી કોઈ કામની નથી. ઈંડક્શન વાસણ ડિમાન્ડ સામે બજારમાં પૂરતો સ્ટોક ન હોવાનું વેપારીઓનું કહેવું છે. હાલ સ્થિતિ એવી છે કે, લોકો જૂની ઇલેક્ટ્રિક સગડી કાઢી વાસણ ખરીદી માટે પહોંચ્યા છે. તો મોટાભાગના લોકો નવી ઇલેક્ટ્રિક સગડી સાથે ઈંડક્શન વાસણ ખરીદી કરતા જોવા મળ્યા છે. ભાવ વધારા વચ્ચે લોકોએ ભાવ નિયંત્રણની માંગ કરી છે.
ખાડી યુદ્ધના બહાને યાનના ભાવમાં ભડકો
ખાડી દેશોમાં ચાલી રહેલા યુદ્ધની આડમાં યાન ઉત્પાદકોએ અચાનક ભાવમાં ₹15 થી ₹20 સુધીનો તોતિંગ વધારો ઝીંકી દેવાયો છે. આ કારણે સુરતના ટેક્સટાઈલ ઉદ્યોગમાં ખળભળાટ મચી ગયો છે. આ ભાવ વધારાને પગલે વિવર્સની ચિંતામાં મોટો વધારો થયો છે. યાન ઉત્પાદકો દ્વારા પ્રતિ કિલોએ રૂપિયા 15 થી 20 નો વધારો કરવામાં આવ્યો છે. વિવર્સ અગ્રણી અશોક જીરાવાલાએ આ ભાવ વધારાને સખત શબ્દોમાં વખોડી કાઢ્યો. તેઓએ કહ્યું કે, ખાડી યુદ્ધને હજુ માત્ર ચાર-પાંચ દિવસ થયા છે, કોઈ મોટી તંગી સર્જાઈ નથી. આ એક કૃત્રિમ ભાવ વધારો છે. વિવર્સ, ટ્રેડર્સ અને યાન પ્રોસેસિંગ એક સાંકળ સમાન છે. ત્યારે આવી કપરી પરિસ્થિતિમાં લૂંટ ચલાવવાને બદલે પરસ્પર સહાનુભૂતિ રાખી ભાવ સ્થિર રાખવા જોઈએ. પરિસ્થિતિને જોતા વિવર્સ એસોસિએશન દ્વારા મહત્વની અપીલ કરવામાં આવી છે. જો આગામી સમયમાં ભાવ વધારો પરત ખેંચવામાં નહીં આવે તો આગામી દિવસોમાં કાપડ ઉત્પાદન પર તેની ગંભીર અસર પડી શકે.
ખાદ્યતેલના ભાવમાં વધારો
હાલ રાજકોટમાં ખૂલતા બજારે સિંગતેલમાં 20 રૂપિયા, કપાસિયા તેલમાં 30 રૂપિયા અને પામતેલમાં 60 રૂપિયાનો વધારો થયો છે. જોકે, પામતેલનો ભાવવધારો ઈરાન યુદ્ધના લીધે થયો હોવાનું સામે આવ્યું છે. પામતેલનો ભાવ 2300 થી 2360 રૂપિયાની સપાટીએ પહોંચી ગયો છે.
પ્લાસ્ટિક રો મટિરીયિલ મોંઘું થયું
ઈરાન અને ઇઝરાયલ વચ્ચે શરૂ થયેલા યુદ્ધની અસર જુદા જુદા ઉદ્યોગો પર જોવા મળી રહી છે ત્યારે મોરબીનો પોલીપેક ઉદ્યોગ પણ તેમાંથી બાકાત રહ્યો નથી. મોરબીના પોલીપેક ઉદ્યોગમાં યુદ્ધ પહેલા જે પ્લાસ્ટિક રોમટીરીયલ પ્રતિ કિલો 90થી 92 રૂપિયાના ભાવથી મળતું હતું તે આજની તારીખે 145થી 150 રૂપિયાનો ભાવ આપવા છતાં પણ મળતું નથી અને બ્લેકમાં રો-મટીરીયલ લેવું પડે આવી પરિસ્થિતિનું હાલમાં નિર્માણ થયું છે.
હોટલ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ પર અસર, જમવાનું મોંઘુ થશે, અથવા મેનુ ઘટાડી દેવાશે
યુદ્ધની અસર હજુ તો કોમર્શિયલ સિલિન્ડરમાં નહિવત જોવા મળી રહી છે, કોમર્શિયલ સિલિન્ડરનો જથ્થો પૂરતા પ્રમાણમાં છે. પરંતુ જો કોમર્શિયલ સિલિન્ડરની અછત જોવા મળશે અને હોટલ સંચાલકોએ પોતાના મેનુનો ભાવમાં વધારો કરશે તો ગ્રાહકોનું બજેટ ખોવાઈ જશે. જે ગ્રાહકો મહિનામાં એક થી બે વાર હોટલમાં જમવા જતા હોય છે તેમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થશે. અથવા હોટલ સંચાલકો મેનુની વસ્તુઓમાં ઘટાડો કરી શકે છે.
પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવમાં વધારો થવાની શક્યતા
અમેરિકા, ઈરાન અને ઈઝરાયલ વચ્ચે વધતા જતા યુદ્ધના તણાવને કારણે વૈશ્વિક સ્તરે અનેક આશંકાઓ સેવાઈ રહી છે. આ સ્થિતિ વચ્ચે સોશિયલ મીડિયા પર એવી અફવાઓ જોર પકડી રહી છે કે ભારતમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં તોતિંગ વધારો થશે. જોકે, રોકાણકારો અને સામાન્ય જનતા માટે રાહતના સમાચાર એ છે કે ભારતમાં ઈંધણના ભાવમાં હાલ કોઈ વધારો થવાનો નથી. દેશની મુખ્ય ઓઈલ કંપનીઓએ પોતે સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી સ્પષ્ટતા કરી છે કે લોકોએ કોઈ પણ પ્રકારની અફવાઓમાં આવવું નહીં.
