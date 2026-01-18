આજે અમદાવાદ રેલ્વે સ્ટેશને જતા પહેલા આ સમાચાર વાંચી લેજો, ટ્રાફિક બ્લોકને કારણે અનેક ટ્રેનો પ્રભાવિત, આ છે લિસ્ટ
Ahmedabad Railway Station:આજે અમદાવાદ સ્ટેશન પર ટ્રાફિક બ્લોકના કારણે કેટલીક ટ્રેનો રહેશે પ્રભાવિત. પશ્ચિમ રેલ્વેના અમદાવાદ સ્ટેશન પર પુનર્વિકાસનું કામને લઈને અસર. પુનર્વિકાસ કાર્યના અંતર્ગત અમદાવાદ સ્ટેશન પર રેલવે લાઇન સંખ્યા 6, 7, 8, 9 અને 10 ઉપર નવા દક્ષિણ ફૂટ ઓવર બ્રિજ (FOB)ના સ્પાન-3 માટે કમ્પોઝિટ સ્ટીલ ગર્ડરોનું લોન્ચિંગ કામને લઈને અસર. એઆરટી ક્રેન તથા હાઈડ્રા ની મદદથી કરવામાં આવશે કામગીરી. આ કામ માટે આજે ટ્રાફિક બ્લોક લેવામાં આવતા ટ્રેન વ્યવહાર પર અસર. આ બ્લોકના કારણે કેટલીક ટ્રેનો આંશિક રદ તથા કેટલીક ટ્રેનોને સંપૂર્ણ રીતે રદ રહેશે.
Ahmedabad Railway Station: પશ્ચિમ રેલ્વેના સૌથી મહત્વના એવા અમદાવાદ રેલ્વે સ્ટેશન પર હાલ આધુનિકીકરણ અને પુનર્વિકાસનું કાર્ય પૂરજોશમાં ચાલી રહ્યું છે. આ વિકાસકાર્યના ભાગરૂપે આજે સ્ટેશન પર ટ્રાફિક બ્લોક લેવામાં આવ્યો છે, જેના કારણે ટ્રેન વ્યવહાર પર મોટી અસર જોવા મળશે. અનેક ટ્રેનોને સંપૂર્ણ અથવા આંશિક રીતે રદ કરવામાં આવી છે.
કેમ લેવામાં આવ્યો છે બ્લોક?
અમદાવાદ સ્ટેશનના પ્લેટફોર્મ અને રેલવે લાઇન સંખ્યા 6, 7, 8, 9 અને 10 પર નવા દક્ષિણ ફૂટ ઓવર બ્રિજ (FOB) ના નિર્માણની કામગીરી ચાલી રહી છે. આ કામગીરીના 'સ્પાન-3' માટે કમ્પોઝિટ સ્ટીલ ગર્ડરોનું લોન્ચિંગ કરવાનું હોવાથી રેલવે પ્રશાસન દ્વારા બ્લોક જાહેર કરાયો છે.
કામગીરીની મુખ્ય વિગતો:
એઆરટી (ART) ક્રેન અને હાઈડ્રા મશીનોની મદદથી ગર્ડર લોન્ચિંગની જટિલ કામગીરી કરવામાં આવશે. મુખ્યત્વે લાઇન નંબર 6 થી 10 પર કામ ચાલતું હોવાથી આ પ્લેટફોર્મ પર આવતી ટ્રેનો પ્રભાવિત થશે. સલામતીના કારણોસર આ સમયગાળા દરમિયાન કેટલીક ટ્રેનો સંપૂર્ણ રદ કરવામાં આવી છે, જ્યારે કેટલીક ટ્રેનોને આંશિક રીતે રદ (Short Terminate) કરીને વચગાળાના સ્ટેશનથી પરત ફેરવવામાં આવશે.
મુસાફરો માટે સૂચના
રેલવે તંત્ર દ્વારા આ બ્લોકને કારણે પડનારી અસુવિધા બદલ ખેદ વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો છે. જોકે, ભવિષ્યમાં મુસાફરોની સુવિધા માટે બનાવવામાં આવી રહેલા નવા ફૂટ ઓવર બ્રિજથી સ્ટેશન પરની ભીડ ઓછી થશે અને અવરજવરમાં સરળતા રહેશે. મુસાફરોને વિનંતી છે કે સ્ટેશન પર પહોંચતા પહેલા રેલવેની સત્તાવાર વેબસાઇટ અથવા 'NTES' એપ પર પોતાની ટ્રેનનું સ્ટેટસ ચોક્કસથી ચેક કરી લેવું.
18 જાન્યુઆરીના રોજ શોર્ટ ટર્મિનેટ થનારી ટ્રેનો
1. ગાડી સંખ્યા 19033 વલસાડ–અમદાવાદ ગુજરાત ક્વીન એક્સપ્રેસ વટવા સ્ટેશન પર શોર્ટ ટર્મિનેટ થશે તથા વટવા અને અમદાવાદ વચ્ચે આંશિક રીતે રદ રહેશે.
2. ગાડી સંખ્યા 22953 મુંબઈ સેન્ટ્રલ–અમદાવાદ ગુજરાત સુપરફાસ્ટ એક્સપ્રેસ વટવા સ્ટેશન પર શોર્ટ ટર્મિનેટ થશે તથા વટવા અને અમદાવાદ વચ્ચે આંશિક રીતે રદ રહેશે.
18 જાન્યુઆરીના રોજ સંપૂર્ણ રીતે રદ થનારી ટ્રેનો
- 1. ગાડી સંખ્યા 20959/20960 વલસાડ–વડનગર–વલસાડ ઇન્ટરસિટી સુપરફાસ્ટ એક્સપ્રેસ સંપૂર્ણ રીતે રદ રહેશે.
- 2. ગાડી સંખ્યા 19036/19035 મણિનગર–વડોદરા–વટવા ઇન્ટરસિટી એક્સપ્રેસ સંપૂર્ણ રીતે રદ રહેશે.
- 3. ગાડી સંખ્યા 69101/69102 વડોદરા–વટવા–વડોદરા મેમુ સંપૂર્ણ રીતે રદ રહેશે.
- 4. ગાડી સંખ્યા 69115/69130 વડોદરા–વટવા–આણંદ મેમુ સંપૂર્ણ રીતે રદ રહેશે.
- 5. ગાડી સંખ્યા 59549/59550 વડોદરા–વટવા–વડોદરા સંકલ્પ ફાસ્ટ પેસેન્જર સંપૂર્ણ રીતે રદ રહેશે.
યાત્રીઓને વિનંતી છે કે ઉપરોક્ત ફેરફારોને ધ્યાનમાં રાખીને પોતાની મુસાફરી આયોજન કરે. ટ્રેનો અંગેની વિગતવાર માહિતી માટે યાત્રીઓ કૃપા કરીને www.enquiry.indianrail.gov.in પર જઈને મુલાકાત લઈ શકે છે.
