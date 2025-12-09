Prev
અમદાવાદથી ઉપડતી અનેક ટ્રેનોના શિડ્યુલ ખોરવાયા, ઈન્ટરલોકિંગ કામને કારણે મોડી ઉપડશે આ ટ્રેન

Trains Cancel And Reschedule : પૂર્વોત્તર રેલવેમાં નૉન ઈન્ટરલોકિંગ કામને લીધે કેટલીક ટ્રેનો પ્રભાવિત રહેશે  
 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Dec 09, 2025, 07:26 PM IST

અમદાવાદથી ઉપડતી અનેક ટ્રેનોના શિડ્યુલ ખોરવાયા, ઈન્ટરલોકિંગ કામને કારણે મોડી ઉપડશે આ ટ્રેન

Indian Railway ; પૂર્વોત્તર રેલવેના મઊ-પિપહરી ડીહ-દુલ્લહપુર સેક્શનમાં પેચ ડબલિંગ કમીશનીંગ અને મઊ-ખુરહટ પ્રી-નૉન ઈન્ટરલોકિંગ કામને લીધે અમદાવાદ મંડળની કેટલીક ટ્રેનો પ્રભાવિત રહેશે. જેની વિગતો નીચે મુજબ છે.

આંશિક રદ ટ્રેનો 
•    16 ડિસેમ્બર 2025 ની ટ્રેન નં. 19489 સાબરમતી-ગોરખપુર એક્સપ્રેસ વારાણસી સ્ટેશન પર શોર્ટ ટર્મિનેટ (સમાપ્ત) થશે તથા વારાણસી-ગોરખપુર વચ્ચે આંશિક રદ રહેશે. 
•    17 ડિસેમ્બર 2025 ની ટ્રેન નંબર 19490 ગોરખપુર-અમદાવાદ એક્સપ્રેસ વારાણસી સ્ટેશનથી ઓરિજિનેટ (પ્રારંભ) થશે અને ગોરખપુર-વારાણસી સ્ટેશન વચ્ચે આંશિક રદ રહેશે. 

રિશિડ્યુલ/રેગ્યુલેટ ટ્રેનો 
•    17 ડિસેમ્બર 2025 ની ટ્રેન નંબર 19489 સાબરમતી-ગોરખપુર એક્સપ્રેસ અમદાવાદથી 4 કલાક મોડી પ્રસ્થાન કરશે. 
•    9,10 અને 11 ડિસેમ્બર 2025 ની ટ્રેન નં. 19489 સાબરમતી-ગોરખપુર એક્સપ્રેસ માર્ગમાં 50 મિનિટ રેગ્યુલેટ (લેટ) થશે. 

માર્ગ પરિવર્તિત ટ્રેન 
•    15 ડિસેમ્બર 2025 ની ટ્રેન નંબર 09466 દરભંગા-અમદાવાદ સ્પેશિયલ નિર્ધારિત માર્ગ ફેફના-ઈંદારા-મઊ-શાહગંજને બદલે પરિવર્તિત માર્ગ વાયા ફેફના-ગાજીપુર સિટી-ઔડિહાર-જૌનપુરના રસ્તે ચાલશે. આ દરમિયાન આ ટ્રેન શાહગંજ અને અયોધ્યા કેન્ટ સ્ટેશન પર જશે નહી. 
•    10,13 અને 15 ડિસેમ્બર 2025 ની ટ્રેન નંબર 19166 દરભંગા-અમદાવાદ સાબરમતી એક્સપ્રેસ નિર્ધારિત માર્ગ ફેફના-ઈંદારા-મઊ-શાહગંજને બદલે પરિવર્તિત માર્ગ ફેફના-ગાજીપુર સિટી-ઔડિહાર-જૌનપુરના રસ્તે ચાલશે. આ દરમિયાન આ ટ્રેન શાહગંજ, આજમગઢ, મઊ અને બલિયા સ્ટેશનો પર જશે નહીં. 

ટ્રેનોના સંચાલન, સમય, રોકાણ અને સંરચના સંબંધિત વિગતવાર માહિતી માટે યાત્રી www.enquiry.indianrail.gov.in પર જઈને અવલોકન કરી શકે છે. 

