ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

ગુજરાતમાં લગ્ન નોંધણીનો નવો નિયમ, મેરેજ રિજસ્ટ્રેશનમાં માતાપિતાનો મોટો રોલ રહેશે

Marriage Registration New Rule : લગ્ન નોંધણીમાં ફેરફાર અંગેનું બિલ નાયબ મુખ્યમંત્રીએ વિધાનસભા ગૃહમાં રજૂ કર્યું. હવે આગામી 30 દિવસ સુધી લગ્ન નોંધણી અંગે વાંધા અરજી રજૂ કરી શકાશે. બિલ રજૂ કરતા સમયે હર્ષ સંઘવીએ કહ્યું કે, અમારી સરકાર પ્રેમ વિરોધી નથી. પ્રેમ શબ્દને બદનામ કરનાર વ્યક્તિ સામે કડક પગલાં ભરવા અમે કટિબદ્ધ છીએ

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Feb 20, 2026, 11:32 AM IST

Gandhinagar News ; ગુજરાતના નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ ગૃહમાં લગ્ન નોંધણી બિલ રજૂ કર્યું. નવા નિયમ મુજબ, આગામી 30 દિવસ સુધી આરોગ્ય અને પરિવારો કલ્યાણ વિભાગની વેબસાઈટ ઉપર વાંઘા સૂચનો રજૂ કરી શકશે. વાંધા સૂચનો પર વિચારણા કરી તેમાં ઉમેરો કરવામાં આવશે.

નવા બિલમાં શું છે?
નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી દ્વારા રજૂ કરાયેલા બિલમાં જણાવાયું કે, આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ દ્વારા સરકારને મળેલ વિવિધ રજૂઆતોને ધ્યાને લઈ ગુજરાત રજિસ્ટ્રેશન ઓફ મેરેજીસ એક્ટ, 2006 હેઠળ બનાવેલ ગુજરાત રજિસ્ટ્રેશન ઓફ મેરેજીસ નિયમોમાં લગ્ન નોંધણીની પ્રક્રિયામાં સુધારો કરવાના હેતુથી નિયમોમાં સુધારો કરવામાં આવી રહેલ છે. જેના અનુસંધાને કરવામાં આવેલ સુધારા સંબંધે કોઈ વાંધા સૂચનો કરવા હોય તો તે વાંધા સૂચનો મંગાવવામાં આવનાર છે. આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગને મળનાર વાંધા સૂચનો અંગે વિચારણા કરી નવા નિયમોને અમલમાં લાવવામાં આવશે.

અમારી સરકાર પ્રેમ વિરોધી નથી - હર્ષ સંઘવી 
તો બિલ રજૂ કરતા સમયે હર્ષ સંઘવીએ કહ્યું કે, અમારી સરકાર પ્રેમ વિરોધી નથી. પ્રેમ શબ્દને બદનામ કરનાર વ્યક્તિ સામે કડક પગલાં ભરવા અમે કટિબદ્ધ છીએ. લગ્ન એ સોળ સંસ્કાર પૈકી મહત્વનો સંસ્કાર છે. બ્રહ્મ વિવાહથી ગાંધર્વ વિવાહ સુધી પરંપરા છે. પરંપરા સાથે છળ અને કપટ ન થાય. લવ જેહાદના નામે આજે ખેલ થઈ રહ્યો છે. રાવણ કે ખીલજી હોય તે રીતે આજે લવ જેહાદ છે. ઓળખ છુંપાવી ખોટા નામ આપી દીકરીને ફસાવામાં આવે તે ગંભીર બાબત છે. આ ગંભીર વિષયને સરકાર ન મૂકી શકે. સંસ્કૃતિને બચાવવા સરકાર કટિબદ્ધ છે. 

તેઓએ આગળ કહ્યું કે, સરકારનો વિચાર મુકવા માંગુ છું કે, ભોળી દીકરીને કોઈ સલીમ બનીને ફસાવવા પ્રયાસ કરશે તો સરકાર એવો હાલ કરશે કે જીવનભર છોકરીને જોવાનો પ્રયત્ન નહિ કરે. લવિંગજીને કહેવા માગું છું કે દીકરીની રક્ષા કરવા સરકાર ઉભી છે. દીકરીઓના ભાઈ તરીકે સાથે ઉભો રહેવા તત્પર છે. 

આપના ધારાસભ્યએ કર્યા બિલના વખાણ 
આપના ધારાસભ્ય હેમંત ખવાએ આ લગ્ન નોંધણી સંદર્ભે મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ અને નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીનો આભાર માન્યો. તેઓએ આ નિયમો જાહેર થશે અને સુધારો થશે એટલે પગપાળા પોતાના ઘરેથી ચાલતો આવી મુખ્યમંત્રી અને નાયબ મુખ્યમંત્રીનું પાઘડી પહેરાવી સન્માન કરવાની ગૃહમાં જાહેર કરી. જો કે હેમંત ખવાએ સ્પષ્ટતા કરી કે, પોતાનું ઘર અહીં જ છે. 

breaking newsબ્રેકિંગ ન્યૂઝgandhinagarlove marriagenew ruleનવો નિયમગાઁધીનગરપ્રેમ લગ્ન

