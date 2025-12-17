Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

પાંચ-પાંચ લગ્ન કર્યાં, પાંચેય પતિ સામે કોર્ટમાં ભરણપોષણનો કેસ, લુણાવાડાની મહિલા આ રીતે પુરૂષોને ફસાવતી

એક વકીલ મહિલા દ્વારા પુરૂષોને લગ્ન કરી ફસાવવાનો ખુલાસો થયો છે. લુણાવાડાની મહિલાએ અત્યાર સુધી પાંચ-પાંચ લગ્ન કર્યાં છે. તે જીવનસાથી પસંદગી એપ પર જાહેરાત આપી લગ્ન માટે પુરૂષ શોધતી હતી. લગ્ન બાદ ઝઘડો કરી પતિ સામે ભરણપોષણનો કેસ દાખલ કરતી હતી.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Dec 17, 2025, 01:26 PM IST

Trending Photos

પાંચ-પાંચ લગ્ન કર્યાં, પાંચેય પતિ સામે કોર્ટમાં ભરણપોષણનો કેસ, લુણાવાડાની મહિલા આ રીતે પુરૂષોને ફસાવતી

Ahmedabad News: ગુજરાતમાં એક ભણેલીગણેલી મહિલાએ પુરૂષોને ફસાવવા અને પૈસા મેળવવા માટે એવો કિમીયો અજમાવ્યો જેની ચર્ચા થઈ રહી છે. આ મહિલાએ ગુજરાતમાં અલગ-અલગ જિલ્લામાં પાંચ પુરૂષો સાથે લગ્ન કર્યાં હતા. પરંતુ લગ્નના થોડા સમયમાં મહિલા ઝઘડો કરતી અને ત્યારબાદ પતિ પાસે ભરણપોષણ મેળવવા માટે કોર્ટમાં અરજી દાખલ કરતી હતી. 

આ મહિલાએ અમદાવાદના બે પુરૂષોને પોતાની જાળમાં ફસાવ્યા છે. જોકે આ બંને પુરૂષ પાસેથી પૈસા પડાવે તે પહેલા બંનેને જાણ થઈ જતાં બંનેએ કોર્ટમાં ફરિયાદ કરી છે. મહિલા સામે વિશ્વાસઘાત અને છેતરપિંડીની ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી છે, જેની સુનાવણી આગામી જાન્યુઆરીમાં થઈ શકે છે.

Add Zee News as a Preferred Source

મહિલાની ખાસ મોડસ ઓપરેન્ડી
આ મહિલા અલગ-અલગ જિલ્લાના પુરૂષોને ફસાવતી અને તેની સાથે લગ્ન કરતી હતી. પરંતુ લગ્નના થોડા સમયમાં ઝઘડો કરી પતિ સામે ભરણપોષણની અરજી કરતી હતી. આ મહિલા મૂળ લુણાવાડાની છે. આ મહિલા વકીલ છે, પરંતુ ગૃહિણી હોવાની ઓળખ આપી જીવનસાથી પસંદગી એપ પર લગ્નની જાહેરાત આપતી હતી.

ત્યારબાદ આ એપ પર જો કોઈ પાત્ર પસંદ આવે તો તેની સાથે મુલાકાત કરતી હતી. આ મહિલાએ અત્યાર સુધી પાંચ પુરૂષો સાથે લગ્ન કર્યાં છે. ત્યારબાદ દરેક સામે ઘરેલું હિંસા અને ભરણપોષણ માગતી અરજી કરી છે. જે કેસ અલગ-અલગ જિલ્લાની કોર્ટમાં પેન્ડિંગ છે. આ મહિલા અમદાવાદમાં પોતાના બોયફ્રેન્ડ સાથે ફરતી હતી. આ દરમિયાન એક પુરૂષો જીવનસાથી પસંદગી સાઈટ પર મહિલાની વિગતો જોઈ હતી. આ વ્યક્તિએ મહિલાના બોયફ્રેન્ડનો સંપર્ક કર્યો હતો. 

આ બંનેએ તપાસ કરી તો ચોંકાવનારી વાત સામે આવી હતી. બંનેએ મળીને મહિલાના પાંચ પૂર્વ પતિઓની જાણકારી પણ મેળવી હતી. આ મહિલાએ લુણાવાડા, વડોદરા, સુરેન્દ્રનગર અને સુરતમાં લગ્ન કર્યાં છે. તેને બે સંતાનો પણ છે. આ મહિલાએ જીવનસાથી પસંદગી એપ પર બે બાળકો સાથે સ્વીકારી શકે તેવા પાત્રની જરૂર છે, તેવી જાહેરાત આપી હતી. આ જાહેરાત તેના બોયફ્રેન્ડના ધ્યાને આવતા મહિલાનો ભાંડો ફૂટી ગયો હતો.

આ મહિલા ખતરનાક માનસિકતા ધરાવે છે. તેણે પોતાના બંને સંતાનોનું ભરણપોષણ ત્રણ પતિ પાસે માંગ્યું છે. મહિલા વકીલ હોવાને કારણે કાયદો પણ જાણે છે, પરંતુ તેનો કાયદાનો કોઈ ડર નથી અને પુરૂષોને ફસાવી ત્યારબાદ તેની પાસેથી રૂપિયા પડાવી રહી છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્

...और पढ़ें
marriagePartner Selection AppLunawada

Trending news