/રાજ્યના વહીવટી તંત્રમાં ધરખમ ફેરફાર, ડેપ્યુટી કલેક્ટર કક્ષાના 144 અધિકારીઓની સાગમટે બદલી

Gandhinagar : ગુજરાત સરકારે રાજ્યના વહીવટી તંત્રમાં મોટો ફેરફાર કરતા ગુજરાત એડમિનિસ્ટ્રેટિવ સર્વિસ (GAS) કેડરના કુલ 144 ક્લાસ-1 અધિકારીઓની સાગમટે બદલી કરી છે. મહેસૂલ વિભાગ દ્વારા જાહેર કરાયેલા આદેશ અનુસાર ડેપ્યુટી કલેક્ટર, પ્રાંત અધિકારી અને અન્ય વરિષ્ઠ વહીવટી અધિકારીઓને વિવિધ જિલ્લાઓમાં નવી જવાબદારીઓ સોંપવામાં આવી છે. આ બદલી તાત્કાલિક અસરથી અમલમાં આવશે.
ડેપ્યુટી કલેક્ટર કક્ષાના 144 અધિકારીઓની બદલી
મહેસૂલ વિભાગના દ્વારા 16 ઓગસ્ટ 2026ના રોજ જાહેર થયેલા આ આદેશમાં વિવિધ જિલ્લાઓમાં ફરજ બજાવતા 144 અધિકારીઓને નવી જવાબદારીઓ સોંપવામાં આવી છે. આ બદલીમાં સુરત, અમદાવાદ, મહેસાણા, કચ્છ, અમરેલી, વડોદરા, નવસારી, તાપી અને નર્મદા સહિત અનેક જિલ્લાઓનો સમાવેશ થાય છે. અનેક પ્રાંત અધિકારીઓ, ડેપ્યુટી જિલ્લા વિકાસ અધિકારીઓ અને ડેપ્યુટી કલેક્ટરોની પરસ્પર બદલી કરીને વહીવટી માળખામાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે.
રાજ્યના વહીવટી તંત્રમાં ધરખમ ફેરફાર
બદલીના આદેશ મુજબ અનેક ડેપ્યુટી કલેક્ટરો અને પ્રાંત અધિકારીઓની પરસ્પર બદલી કરવામાં આવી છે. કેટલાક અધિકારીઓને જિલ્લા વિકાસ સાથે જોડાયેલી મહત્વની જવાબદારીઓ સોંપવામાં આવી છે, જ્યારે કેટલાકને મહાનગરપાલિકા અને જિલ્લા કચેરીઓમાં નવી પોસ્ટિંગ આપવામાં આવી છે. રાજ્ય સરકારનો આ વહીવટી ફેરબદલ જિલ્લા સ્તરે કામગીરીને વધુ સુવ્યવસ્થિત બનાવવાના પ્રયાસ તરીકે જોવામાં આવી રહ્યો છે. નવી પોસ્ટિંગ બાદ વિવિધ જિલ્લાઓમાં મહેસૂલી અને વહીવટી સેવાઓના સંકલનને વધુ મજબૂતી મળશે.
અધિકારીઓને મળી નવી જવાબદારી
જાહેર કરાયેલા આદેશ મુજબ પલક આર. ત્રિવેદીની સુરતથી સાબરકાંઠાના ખેડબ્રહ્મા ખાતે પ્રાંત અધિકારી તરીકે નિમણૂક કરવામાં આવી છે. જ્યારે બી. કે. રાઠોડને મહેસાણાથી અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં ડેપ્યુટી કલેક્ટર (MDM) તરીકે પોસ્ટિંગ આપવામાં આવ્યું છે. એ. બી. જાદવને ભુજથી મહેસાણા, મહેશ જે. નાકિયાને અમરેલીથી ભુજ તેમજ પારસ એ. ચૌહાણને વડોદરાથી અમરેલી જિલ્લાના લાઠી ખાતે પ્રાંત અધિકારી તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.