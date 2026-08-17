/ભરૂચના દહેજમાં મોટી દુર્ઘટના: વિઝન પ્રોડક્ટ્સમાં પ્રચંડ વિસ્ફોટ સાથે ભીષણ આગ, 7 કિમી સુધી સંભળાયો અવાજ

Dahej Gidc Bharuch Fire: ભરૂચમાં આવેલી દહેજ GIDCમાં વહેલી સવારે ભીષણ આગની ઘટના બની છે. વિઝન પ્રોડક્ટ પ્રાઇવેટ લિમિટેડમાં વહેલી સવારે પ્રચંડ વિસ્ફોટ સાથે આગ લાગી હતી. પ્રચંડ બ્લાસ્ટનો અવાજ 7 કિલોમીટર સુધી સંભળાયો હતો. આગને કારણે દૂર-દૂર સુધી ધૂમાડા જોવા મળ્યા હતા. સોલવંટ ડ્રમમાં ધડાકો થયો હોવાનું સામે આવ્યું છે. આગની ઘટનાની માહિતી મળતાં ફાયર વિભાગની 7 ગાડીઓ ઘટના સ્થળે પહોંચી હતી.
દહેજમાં વિકરાળ આગ
દહેજ જીઆઈડીસીમાં વિઝન પ્રોડક્ટ્સ કંપનીના વેરહાઉસમાં આગ લાગી હતી. આગની જાણ થતાં ફાયરની ટીમ તાત્કાલીક ઘટનાસ્થળે પહોંચી અને આગ પર કાબુ મેળવવાનો પ્રયાસ શરૂ કરવામાં આવ્યો હતો. આગ એટલી ભયાનક હતી કે સમગ્ર પ્લાન્ટ તેની ઝપેટમાં આવી ગયો હતો.
ભરૂચની દહેજ GIDCમાં પ્રચંડ બ્લાસ્ટ સાથે ભીષણ આગ! 7 કિલોમીટર સુધી સંભળાયા ધડાકા, ભયંકર વીડિયો આવ્યા સામે!#BreakingNews #fire #bharuch #gujarat #viralvideos #trendingvideos #viralrels #trendingreels pic.twitter.com/rBwf3ICI7I
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) August 17, 2026
પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર આગમાં હજુ કોઈ જાનહાની સામે આવી નથી. આગ ક્યા કારણે લાગી તેની તપાસ ચાલી રહી છે. જોકે આગને કારણે મોટું આર્થિક નુકસાન થવાની સંભાવના છે. ફાયર બ્રિગેડ દ્વારા આગ સંપૂર્ણ કાબુમાં આવ્યા બાદ વધુ માહિતી સામે આવશે.