અમદાવાદના રેડિયો મિર્ચી રોડ પર ભીષણ આગ, ઝૂંપડા અને કેટલીક દુકાનો બળીને ખાખ
આગ પર ફાયર વિભાગની ટીમે કાબુ મેળવી લીધો છે. આગને કારણે કોઈ જાનહાની થઈ નથી. જોકે કેટલીક દુકાનો અને ઝૂંપડાઓમાં નુકસાન થયું છે.
Trending Photos
અમદાવાદઃ ગુજરાતભરમાં દિવાળીના પર્વની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. આ વચ્ચે અમદાવાદમાં આજે વહેલી સવારે રેડિયો મિર્ચી રોડ પર દુકાનોમાં ભીષણ આગ લાગી હતી. નવા વર્ષ અને ભાઈબીજની વહેલી સવારે અચાનક ભીષણ આગ લાગતા સ્થનીકોમાં અફરાતફરીનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો. જોકે આગમાં કોઈ જાનહાનીના સમાચાર સામે આવ્યા નથી.
આગમાં પાંચ દુકાનો બળીને ખાખ
અમદાવાદના રેડિયો મિર્ચી રોડ પર રવિ એપાર્ટમેન્ટ સામે આગ લાગી હતી. વહેલી સવારે લાગેલી આગમાં ભંગારની દુકાનમાં આગ લાગવાની ઘટના બની હતી. ગોડાઉન પાસે આવેલા બે ઝૂંપડા પણ આગની ઝપેટમાં આવી ગયા હતા. આ સિવાય પાસે આવેલી દુકાનોમાં પણ આગને કારણે અસર થઈ છે. ભંગારના ગોડાઉનમાં આગ લાગી ત્યારે ચાર લોકો સૂઈ રહ્યાં હતા, જેને સ્થાનીકોએ બચાવ્યા હતા.
શોટ સર્કિટને કારણે આગ લાગવાનો સ્થાનીકોએ દાવો કર્યો છે. આગ લાગવાની જાણ થતાં ફાયરની ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી અને આગને કાબુમાં લીધી હતી. આગને કારણે એક પાથરણાવાલાનો સામાન બળીને ખાખ થઈ ગયો છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે