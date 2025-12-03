Prev
લાલો ફિલ્મના પ્રમોશનમાં અફરાતફરી બાદ ફરિયાદ : પોલીસ કરી શકે છે ફિલ્મની સ્ટારકાસ્ટની પૂછપરછ

Lalo Promotion Stampede : રાજકોટના ક્રિસ્ટલ મોલમાં ફિલ્મ પ્રમોશન દરમિયાન મચી અફરાતફરી... લાલો ફિલ્મના કલાકારો આવતા સર્જાઈ ધક્કામુક્કી... પોલીસે મોલના મેનેજર સામે નોંધ્યા ગુનો.. મંજૂરી વિના ભીડ એકત્ર કરવા મુદ્દે એક્શન.. 
 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Dec 03, 2025, 12:25 PM IST

Rajkot News : ગુજરાતી ફિલ્મ 'લાલો' ફિલ્મના કલાકારો પહોંચતાં જ રાજકોટના ક્રિસ્ટલ મોલમાં અફરાતફરી સર્જાઈ હતી. ઓવર ક્રાઉડના કારણે લોકો ધક્કે ચઢ્યા હતા. બાળકી એસ્કેલેટર પર પટકાતાં બે વ્યક્તિએ તેનો જીવ બચાવ્યો હતો. ત્યારે આ સમગ્ર ઘટનામાં પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવી છે. તેમજ જરૂર પડશે તો ફિલ્મના સ્ટાર કસ્ટની પણ પૂછપરછ કરવામાં આવશે.

મંગળવારના રોજ રાજકોટમાં લાલો ફિલ્મનું પ્રમોશન શહેરના ક્રિસ્ટલ મોલ ખાતે યોજાયું હતું. જેમાં લાલો ફિલ્મની સ્ટારકાસ્ટ આવી પહોંચી હતી. ગઈકાલે કાલાવડ રોડ પર ક્રિસ્ટલ મોલમાં સ્ટારકાસ્ટને મળવા લોકો ઉમટ્યા હતા. બાઉન્સરો વચ્ચે સ્ટારકાસ્ટને લઈ જતા ભારે ધક્કામુક્કી સર્જાઈ હતી. મોટી સંખ્યામાં લોકો ઉમટી પડતા થોડા સમય માટે સ્થિતિ કફોડી બની હતી.

હાલ રાજકોટના ક્રિસ્ટલ મોલમાં લાલો ફિલ્મના પ્રમોશન દરમિયાન સર્જાયેલી અફરાતફરીના માહોલ ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે. યુનિવર્સિટી પોલીસ સ્ટેશનમાં મેનેજર સામે ગુનો નોંધાયો છે. મંજૂરી વિના લોકોને એકઠાં કરીને જાહેરનામાનો ભંગ કરતા પોલીસે મેનેજર સામે ગુનો નોંધ્યો છે. 

બાળકી ભીડમાં કચડાઈ
લાલો ફિલ્મના પ્રમોશન દરમિયાન સ્ટારકાસ્ટ સાથે ફોટો પડાવવા માટે લોકોની ભીડ એકઠી થઇ હતી જેમાં અફરાતફરી સર્જાઇ હતી. આ દરમિયાન મોલની ઇલેકિટ્રક સીડી (એસ્કેલેટર) પાસે સૌથી જોખમી સ્થિતિ ઉભી થઈ. ભીડના દબાણ વચ્ચે એક નાની બાળકી પગથિયા પરથી પટકાઈ ગઈ હતી. ઘટના એટલી અચાનક બની કે આસપાસના લોકો ભયભીત થઈ ગયા. જો કે હાજર રહેલા બે સજાગ વ્યક્તિઓએ તરત જ આગળ આવી બાળકીનો હાથ પકડી તેને નીચે સરકી જવાથી બચાવી લીધી. સમયસર મળી આવેલી મદદના કારણે બાળકી બચી હતી. 

સમગ્ર મુદ્દે યુનિવર્સિટી પોલીસ સ્ટેશનના પીઆઇ એચ. એન. પટેલનું નિવેદન આવ્યું છે. તેમણે જણાવ્યું કે, ક્રિસ્ટલ મોલ દ્વારા જ લાલો ફિલ્મનું પ્રમોશનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેટલી જગ્યા હતી તેના કરતાં વધુ ભીડ એકત્ર થઈ હતી. પોલીસની પૂર્વ મંજૂરી લેવામાં આવી ન હોવાનું સામે આવતા ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે. પોલીસ કમિશ્નરના જાહેરનામું ભંગ કર્યો હોવાથી ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે. આ અંગે તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. 

તેમણે જણાવ્યું કે, જરૂર પડશે તો ફિલ્મના સ્ટાર કસ્ટની પણ પૂછપરછ કરવામાં આવશે. અંદાજીત 2000 કરતા વધુ લોકોની ભીડ એકઠી થઈ હતી. લોકોને અપીલ છે કે, જ્યાં ભીડ વધુ થતી હોય તેવી જગ્યાએ જવાનું ટાળવું જોઈએ...

