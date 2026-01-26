Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

બગદાણાના હાઈવોલ્ટેજ ડ્રામા વચ્ચે વાયરલ થયો માયાભાઈ આહીરનો એક વીડિયો!

Mayabhai Ahir Video Viral : બગદાણા વિવાદ વચ્ચે હાલ માયાભાઈ આહીરનો એક વીડિયો વાયરલ થયો છે, જે આ વિવાદમાં તેમની પ્રતિક્રીયા હોવાનું ચર્ચાઈ રહ્યું છે. માયાભાઈએ શું કહી રહ્યાં છે તેના પર એક નજર કરીએ 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Jan 26, 2026, 04:44 PM IST

Trending Photos

બગદાણાના હાઈવોલ્ટેજ ડ્રામા વચ્ચે વાયરલ થયો માયાભાઈ આહીરનો એક વીડિયો!

Gujarat Politics : બગદાણાના સેવક નવનીત બાલધિયાને માર મારવાના વિવાદમાં માયાભાઈ આહીરના દીકરા જયરાજ આહીરે જેલભેગો કરાયો છે. ભાવનગર પોલીસની કામગીરી શંકાના દાયરામાં આવી છે. ત્યારે ઘટના બાદ પહેલીવાર માયાભાઈએ મૌન તોડ્યું છે. જાણીતા સાહિત્યકાર અને ડાયરા કિંગ માયાભાઈ આહીરનો એક વીડિયો હાલ સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો છે. 

ગુજરાતના રાજકારણમાં બગદાણા વિવાદ હાઈવોલ્ટેજ ડ્રામા બની ગયો છે. આ કોન્ટ્રોવર્સીમાં હવે પહેલીવાર માયાભાઈ આહીરની પ્રથમ વખત આડકતરી રીતે પ્રતિક્રિયા આવી છે. એક કાર્યક્રમમાં માયાભાઈએ ફિલ્મ ‘શોલે’ ના ડાયલોગની રિધમ પર કહ્યું કે, જે થયું છે તે બરાબર થયું છે જે થઈ રહ્યું છે તે બરાબર થઈ રહ્યું છે અને જે થશે તે પણ બરાબર જ થશે. આ હું નથી કહી રહ્યો, પરંતુ ભગવાન કૃષ્ણએ ગીતામાં કહ્યું છે. 
 
સોશિયલ મીડિયામાં માયાભાઈ આહિરનો વીડિયો વાયરલ થયો છે. જોકે, Z 24 કલાક આ વાયરલ વીડિયોની પુષ્ટિ નથી કરતું. 

Add Zee News as a Preferred Source

આ પણ વાંચો :

બગદાણા વિવાદ વચ્ચે પરસોત્તમ સોલંકીનો હુંકાર 
ગીર સોમનાથના કોડીનાર તાલુકાના વેલણ ગામે કોળી સમાજના સમુહ લગ્ન યોજાયા હતા. ગઈકાલે યોજાયેલ કોળી સમાજના સમુહ લગ્નમાં કોળી સમાજના નેતા અને ગુજરાત સરકારના મંત્રી પરસોતમ સોલંકીએ નિવેદન આપતા કહ્યું કે, સમાજ માટે જો ધોકા ઉપાડવા પડે તો પરસોત્તમ સોલંકી ઉપાડશે. તમારે અખતરા કરવા હોય તો પરસોત્તમ સોલંકીને યાદ કરજો. ખોટા ભાષણો કરતા મને નથી આવડતું. રાજકારણ તો બધા કરે છે..

કોળી સમાજ ફરી એકઠો થશે
ફરી એકવાર અખિલ ભારતીય કોળી સમાજની કારોબારી બેઠક યોજાનાર છે. 1 ફેબ્રુઆરીના રવિવારે ગાંધીનગર ખાતે કારોબારી બેઠકનું આયોજન કરાયું છે. અખિલ ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોળી સમાજના અધ્યક્ષ વિરેન્દ્ર કશ્યપ અને ધારાસભ્ય અને પ્રદેશ પ્રમુખ અખિલ ભારતીય કોળી સમાજના હીરાભાઈ સોલંકીની ઉપસ્થિતિમાં બેઠક યોજાશે. જેમાં અખિલ ભારતીય કોળી સમાજની જિલ્લામાં તાલુકા અને નગર અને મહાનગરમાં નિમણૂંકો પૂરી કરવા પર ભાર અપાશે. તેમજ અન્ય સામાજિક મુદ્દાઓને લઈને બેઠકમાં ચર્ચા કરવામાં આવશે. 

આ પણ વાંચો :

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

...और पढ़ें
Gujarat politicsBhavnagarMayabhai AhirJayraj AhirBagdanaજયરાજ આહીરમાયાભાઈ આહીરભાવનગરકોળી સમાજKoli Samaj

Trending news