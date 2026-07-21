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વેજને બદલે 'નોનવેજ બર્ગર' પીરસતા અમદાવાદમાં મેકડોનાલ્ડ્સ સીલ, તો સુરતના ચાઈનીઝ સેન્ટરમાં મંચુરિયનમાં ઉંદર દેખાતા ચકચાર

Gujarat News: ખોરાકની ગુણવત્તા અને બેદરકારીને લઈને રાજ્યમાં બે અલગ-અલગ ચોંકાવનારી ઘટનાઓ સામે આવી છે. જેમાં અમદાવાદના નરોડા વિસ્તારમાં આવેલા મેકડોનાલ્ડ્સ રેસ્ટોરન્ટની મોટી બેદરકારી સામે આવી છે; એક ગ્રાહકે ઓનલાઈન વેજ બર્ગરનો ઓર્ડર આપ્યો હતો, પરંતુ તેના બદલે તેને નોનવેજ બર્ગર મોકલી દેવાતા યુવકે આ મામલે AMCના ફૂડ વિભાગમાં લેખિત ફરિયાદ નોંધાવી છે. બીજી તરફ, સુરતના સચિન પાળી ગામમાં આવેલા 'જય હનુમાન ચાઈનીઝ સેન્ટર'નો એક ચોંકાવનારો વીડિયો વાયરલ થતાં ચકચાર મચી ગઈ છે. જેમાં ગ્રાહકે મંચુરિયનમાં ઉંદર દેખાયો હોવાનો ગંભીર આક્ષેપ કર્યો છે અને સમયસર ધ્યાન જતાં તે મોટી મુશ્કેલી અને અસૂઝમાંથી બચી ગયો હોવાનો દાવો કરવામાં આવ્યો છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 21, 2026, 02:43 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 02:43 PM IST
વેજને બદલે 'નોનવેજ બર્ગર' પીરસતા અમદાવાદમાં મેકડોનાલ્ડ્સ સીલ, તો સુરતના ચાઈનીઝ સેન્ટરમાં મંચુરિયનમાં ઉંદર દેખાતા ચકચાર
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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