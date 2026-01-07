સુરતના મોલમાં MD ડ્રગ્સની 'સિક્રેટ ફેક્ટરી' ઝડપાઈ: ફૂડ ટેસ્ટિંગની આડમાં લંડન કનેક્શનનો પર્દાફાશ
Surat News: સુરત શહેરના પર્વત પાટિયા વિસ્તારમાં SOG દ્વારા એક અત્યંત ગંભીર અને ચોંકાવનારી કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. શહેરના કોમર્શિયલ મોલ જેવી ભીડભાડવાળી અને જાહેર જગ્યાની અંદર ગુપ્ત રીતે MD ડ્રગ્સ બનાવતી સંપૂર્ણ લેબ ઝડપાઈ આવતા સુરક્ષા વ્યવસ્થા પર અનેક સવાલ ઊભા થયા છે.
Surat News: ડાયમંડ સિટી તરીકે જાણીતું સુરત હવે ડ્રગ્સ માફિયાઓના નિશાને હોય તેમ લાગી રહ્યું છે. સુરત SOG એ પર્વત પાટિયા વિસ્તારમાં આવેલા એક જાણીતા શોપિંગ મોલમાં દરોડા પાડીને હાઈ પ્યુરિટી ક્રિસ્ટલ મેફેડ્રોન (MD) બનાવતી એક અત્યાધુનિક લેબોરેટરી ઝડપી પાડી છે. ફૂડ ટેસ્ટિંગ લેબની આડમાં ચાલતી આ ફેક્ટરીનું સંચાલન છેક લંડનથી થતું હોવાનું બહાર આવતા સુરત પોલીસ અને તપાસ એજન્સીઓ સ્તબ્ધ થઈ ગઈ છે.
કેવી રીતે થયો પર્દાફાશ?
આ સમગ્ર પ્રકરણની કડી 1 જાન્યુઆરી, 2026 ના રોજ મળી હતી. SOGની ટીમે અમરોલી છાપરાભાઠા રોડ પરથી 21 વર્ષીય જીલ ભૂપતભાઇ ઠુમ્મર નામના યુવકને 236.780 ગ્રામ MD ડ્રગ્સ સાથે ઝડપી પાડ્યો હતો. સામાન્ય રીતે ડ્રગ્સ અન્ય રાજ્યો કે સરહદ પારથી આવતું હોય છે, પરંતુ જીલની આકરી પૂછપરછમાં ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો કે આ ડ્રગ્સ ક્યાંય બહારથી નથી આવ્યું, પરંતુ સુરત શહેરની અંદર જ એક મોલમાં તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે.
મોલની લેબમાં 'ઝેર'નું ઉત્પાદન
જીલની કબૂલાતના આધારે પોલીસે પર્વત પાટિયા વેસુ કેનાલ રોડ પર આવેલા પોલારીસ શોપિંગ સેન્ટરમાં તપાસ હાથ ધરી હતી. અહીં 'ડિક્રિયા ફૂડ એન્ડ ફાર્મા એનાલેટિકલ લેબોરેટરી' આવેલી છે. ઉપરથી જોતા આ સામાન્ય ફૂડ ટેસ્ટિંગ લેબ લાગતી હતી, પરંતુ અંદર જઈને જોતા પોલીસ પણ ચોંકી ઉઠી હતી. લેબની અંદરથી હાઈ પ્યુરિટી ક્રિસ્ટલ મેફેડ્રોન બનાવવા માટેની આધુનિક મશીનરી, મોટી માત્રામાં જ્વલનશીલ કેમિકલ્સનો જથ્થો અને ડ્રગ્સ બનાવવાની ફોર્મ્યુલા અને સાધનો મળી આવ્યા હતા.
આંતરરાષ્ટ્રીય 'લંડન કનેક્શન' અને માસ્ટરમાઇન્ડ
તપાસમાં સૌથી મોટો ધડાકો એ થયો કે આ ફેક્ટરીનો અસલી માસ્ટરમાઇન્ડ જનક જાદાણી છે, જે હાલ લંડનમાં બેસીને આખું નેટવર્ક ઓપરેટ કરી રહ્યો છે. જનક જાદાણી લંડનથી જ આ લેબ માટે જરૂરી નાણાકીય સહાય (ફંડ) અને ડ્રગ્સ બનાવવાનું ટેકનિકલ માર્ગદર્શન પૂરું પાડતો હતો. લંડનથી મળતી સૂચના મુજબ અહીં અત્યંત શુદ્ધ કક્ષાનું 'ક્રિસ્ટલ મેફેડ્રોન' તૈયાર કરવામાં આવતું હતું, જે બજારમાં ખૂબ ઊંચી કિંમતે વેચાય છે.
પકડાયેલા આરોપીઓની વિગત
SOGએ આ મામલે લેબમાં કામ કરતા અને ડ્રગ્સ સપ્લાય કરતા વધુ ત્રણ શખ્સોની ધરપકડ કરી છે. બ્રિજેશ વ્રજલાલ ભાલોડિયા (28) જે પોતે સિનિયર લેબ ટેક્નિશિયન છે. તે પોતાની કેમિકલની જાણકારીનો દુરુપયોગ કરી ઝેર તૈયાર કરતો હતો, ખુશાલ વલ્લભભાઇ રાણપરિયા (27) ડ્રગ્સના સપ્લાય નેટવર્કમાં મહત્વની ભૂમિકા અને ભરતભાઇ ઉર્ફે ભાણો દામજીભાઇ લાઠિયા (32) નેટવર્કનો સક્રિય સભ્ય છે.
મુદ્દામાલ અને પોલીસ કાર્યવાહી
પોલીસે આ ઓપરેશન દરમિયાન અંદાજે ₹20 લાખથી વધુની કિંમતનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો છે, જેમાં તૈયાર ડ્રગ્સ, મશીનરી અને રોકડ રકમનો સમાવેશ થાય છે. પોલીસ હવે લંડન બેઠેલા જનક જાદાણી સુધી પહોંચવા માટે આંતરરાષ્ટ્રીય એજન્સીઓની મદદ લેવાની દિશામાં વિચારી રહી છે. આરોપીઓના મોબાઈલ ડેટા અને કોલ રેકોર્ડ્સ પરથી વધુ મોટા ખુલાસા થવાની શક્યતા છે.
ઝડપી પાડવામાં આવેલ મુદ્દામાલ
1. Toluene chemical Propionyl Chloride ALCL3 = मिक्ष डरीने जनावेल डेभिडल खेड પ્લાસ્ટિકની બોટલમાં છે તે જેમાં, આશરે ૨૦૦ M.L જેટલુ પ્રવાહી છે જેની કિંમત રૂ. ૨૦,૦૦૦/- ગણી શકાય,
2. HB, કેમિકલ એક કાંચની બોટલમાં છે તે જેમાં, આશરે ૧ લિટર જેટલુ પ્રવાહી છે જેની કિંમત રૂ. ૨,૦૦૦/- ગણી શકાય,
3. H₂Oz કેમિકલ એક પ્લાસ્ટિકની બોટલમાં છે તે જેમાં, આશરે ૫૦૦ એમ.એલ જેટલુ પ્રવાહી છે જેની કિંમત રૂ. ૫૦૦/- ગણી શકાય,
4. H₂O, કેમિકલ એક પ્લાસ્ટિકની બોટલમાં છે તે જેમાં, આશરે ૫૦ એમ.એલ જેટલુ પ્રવાહી છે જેની કિંમત રૂ. ૨૦૦/- ગણી શકાય,
5. Methyl Amine કેમિકલ એક કાંચની બોટલમાં છે તે જેમાં, આશરે ૧.૫ લિટર જેટલુ પ્રવાહી છે જેની કિંમત રૂ. ૮૦૦/- ગણી શકાય,
6. H₂SO, કેમિકલ એક પ્લાસ્ટિકની બોટલમાં છે તે જેમાં, આશરે ૫ લિટર જેટલુ પ્રવાહી છે જેની કિંમત રૂ. ૨,૦૦૦/- ગણી શકાય,
7. સ્ટેપ ૦૧ માટેની ખાલી બોટલ જેની ઉપર અંગ્રેજીમાં Brijesh લખેલ છે જેની કિમંત રૂ. 00/00 ગણી શકાય,
8. Over head stirrer નંગ ૦૧ જેની કિંમત રૂ. ૨૦,૦૦૦/- ગણી શકાય,
9. Water bath with controller નંગ ૦૧ જેની કિંમત રૂ. ૨૦,૦૦૦/- ગણી શકાય,
10. Additional funnel નંગ ૦૧ જેની કિંમત રૂ. ૫૦૦/- ગણી શકાય,
11. Condenser નંગ ૦૧ જેની કિંમત રૂ. ૫૦૦/- ગણી શકાય,
12. Clamps સેટ નંગ ૦૧, જેની કિંમત રૂ. ૨૦૦/- ગણી શકાય
13. Stirrer controller નંગ ૦૧, જેની કિમંત રૂ. ૧૦૦૦/- ગણી શકાય
14. 4N RBF નંગ ૦૧, જેની કિમંત રૂ. ૨૦૦૦/- ગણી શકાય,
15. Filtration flask, નંગ ૦૧, જેની કિમંત રૂ. ૫૦૦૦/- ગણી શકાય
16. Buchner funnel, નંગ ૦૧, જેની કિમંત રૂ. ૫૦૦૦/- ગણી શકાય
17. Vacuum oven, નંગ ૦૧, જેની કિમંત રૂ. ૨૫,૦૦૦/- ગણી શકાય
18. Vacuum Pump, નંગ ૦૧, જેની કિમંત રૂ. ૨૦,૦૦૦/- ગણી શકાય
19. Digital watch નંગ ૦૧, જેની કિમંત રૂ. ૫૦૦/- ગણી શકાય
20. Weighting machine, નંગ ૦૧, જેની કિમંત રૂ. ૧૦૦૦/- ગણી શકાય તથા
21. મેફેડ્રોન ડ્રગ્સનુ કુલ વજન ૧૬.૯૫૦ એક ગ્રામની કિં.રૂ.૩,૦૦૦/- લેખે કિં.રૂ.૫૦,૮૫૦/-
22. ખાલી બિકર નંગ-૦૧ જેની કિંમત રૂપીયા-૦૦/૦૦
23. મોબાઇલ નંગ-03 જેની કિંમત રૂપીયા કિં.રૂ.૧,૧૫,૦૦0/-
