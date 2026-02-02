Prev
ચમત્કાર કે નાટક? હડકવાગ્રસ્ત યુવક એક જ દિવસમાં સાજો થતા બનાસકાંઠામાં ચર્ચાનો વિષય, તબીબો પણ અચંબિત

Banaskantha News: શું તમે ક્યારેય જીવતા જાગતા માણસને 'ઝોમ્બી' બનતા જોયો છે? હોલીવુડની ફિલ્મોના એ ડરામણા દ્રશ્યો હવે ગુજરાતના બનાસકાંઠામાં હકીકત બનીને સામે આવ્યા છે. એક યુવક જે અચાનક શ્વાનની જેમ ભસવા લાગે છે અને રસ્તા પર કૂતરાની જેમ ચાલવા લાગે છે. પણ અસલી રહસ્ય એ નથી, અસલી રહસ્ય તો એ છે કે હડકવાનો શિકાર બનેલો આ યુવક માત્ર 24 કલાકમાં સાજો થઈને બેઠો છે. આજદીન સુધી દુનિયામાં એકપણ વ્યક્તિ હડકવા થયા બચી બચ્યો નથી, ત્યારે કેવી રીતે બનાસકાંઠામાં આ ચમત્કાર થયો. ચાલો જાણીએ.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Feb 02, 2026, 08:32 PM IST

Banaskantha News: ગુજરાતના બનાસકાંઠા જિલ્લાના પાલનપુરના નળાસર ગામના એક યુવકને હડકવા ઉપડ્યો. હવે યુવક સાથે આવું કેમ થવા લાગ્યું તેની વાત કરીએ તો, દેવાભાઈ ડુંગરી ખેતરમાં ભાગીયા તરીકે મજૂરી કરે છે. 3 માસ પહેલા યુવકને કુતરું કરડ્યું હતું. યુવકે કુતરું કરડ્યું બાદ કોઈ ધ્યાન આપ્યું નહીં. જ્યારબાદ 3 મહિના બાદ એકદમ સ્વસ્થ યુવકને હડકવા ઉપડ્યો.

હડકવાગ્રસ્ત યુવક ગામમાં આમ તેમ ભટકવા લાગ્યો, રસ્તા પર કુતરાની જેમ ચાલીને ભસવા લાગ્યો. યુવકની માનસિક સ્થિતિ જોઈને ડરી ગયેલા લોકોએ યુવકને મહામહેનતે પકડ્યો અને ઝાડ સાથે બાંધીને ડોકટરોને સોંપ્યો. 

હડકવા શું છે અને કેવી રીતે થાય છે?
હડકવાએ એક ગંભીર વાયરસથી થતો રોગ છે. હડકવા મુખ્યત્વે પ્રાણીઓના કરડવાથી રેબિસ વાયરસ ફેલાય છે. જેમ કે, કુતરું, બિલાડી કે ચામાચિડીયું કરડવાથી હડકવા થાય છે. પીડિત વ્યક્તિ પાણી, પ્રકાશ અને તેજ હવાથી ડરે છે. તેમજ દર્દી ગુસ્સે થઈને આક્રમક વર્તન કરવા લાગે છે.

વાયરસ કેવી રીતે મગજ સુધી પહોંચે છે, તેની વાત કરીએ તો હડકવાગ્રસ્ત પ્રાણી કરડવાથી વાયરસ શરીરમાં પ્રવેશે છે. વાયરસ સ્નાયુઓના કોષોમાં સતત ફેલાવા લાગે છે. બાદમાં વાયરસ ચેતાતંત્ર મારફતે મગજ સુધી પહોંચી જાય છે. મગજના વિવિધ કોષોમાં સોજો આવવા લાગે છે. વાયરસ મગજમાં પહોંચતા અંગો કામ કરવાનું બંધ કરી દે છે. એકવાર કોઈ વ્યક્તિને હડકવા થાય પછી તેનું બચવું મુશ્કેલ છે. 

24 કલાકમાં યુવક હડકવાથી થયો સ્વસ્થ
હડકવા થયા બાદ આજ સુધી માત્ર અમેરિકાની એક જ મહિલા બચી છે. ત્યારે બનાસકાંઠાનો આ વ્યક્તિ પણ હડકવા થયાના 24 કલાક બાદ સ્વસ્થ થઈ જતાં તબીબો પણ અવઢવમાં મુકાયા છે. 

આ ઘટના તબીબો માટે બની કોયડારૂપ
નળાસરના ગામના યુવકને થયેલો હડકવા હાલ તો તબીબો માટે કોયડારૂપ બન્યો છે. ડોક્ટરોએ દર્દીની ચામડીની બાયોપ્સી, લાળની તપાસ, લોહી અને કરોડરજ્જુના પ્રવાહીનો ટેસ્ટ કરાવ્યો છે. હવે રિપોર્ટ આવ્યા પછી જ ખબર પડશે કે યુવકને ખરેખર હડકવા હતો કે પછી ફક્ત લોકોનું ધ્યાન ખેચવા આ નાટક કર્યું. જે પણ હોય, પરંતુ અમારી તમને એક જ સલાહ છે કે જો કોઈ પ્રાણીનો નખ પણ વાગ્યો હોય તો જરાપણ મોડું કર્યા વગર રસી લઈ લેજો. કેમ કે, આજદીન સુધી એવી એક પણ દવા શોધી શકાય નથી, જે હડકવા થયા પછી વ્યક્તિને જીવને બચાવી શકે.

Banaskantha Rabies CasePalanpur NewsRabies Miracle Gujaratબનાસકાંઠા હડકવા કેસપાલનપુર સમાચાર

