મુખ્યમંત્રીના નિવાસ્થાને મળેલી બેઠક પૂર્ણ, વર્તમાન મંત્રીઓના રાજીનામા લઈ લેવાયા
Gujarat Cabinet Expansion: શુક્રવારે નવા મંત્રીઓના શપથ સમારોહ પહેલા મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. ગાંધીનગરમાં મુખ્યમંત્રીના નિવાસ્થાને મળેલી બેઠકમાં વર્તમાન મંત્રીઓના રાજીનામાં લઈ લેવામાં આવ્યા છે.
ગાંધીનગરઃ ગુજરાતના મંત્રીમંડળનું વિસ્તરણ શુક્રવારે સવારે 11.30 કલાકે થવાનું છે. આ પહેલા આજે ગાંધીનગરમાં મુખ્યમંત્રી નિવાસ્થાને વર્તમાન મંત્રીમંડળની બેઠક મળી હતી. આ બેઠકમાં મંત્રીઓ પાસેથી રાજીનામા લઈ લેવામાં આવ્યા છે. બેઠકમાં મુખ્યમંત્રીએ હાઈ કમાન્ડના નિર્ણયની માહિતી તમામ મંત્રીઓને આપી હતી. મુખ્યમંત્રી સાથે બેઠકમાં રાજીનામા આપ્યા બાદ વર્તમાન મંત્રીઓ નિવાસ્થાને રવાના થયા છે.
શપથ સમારોહ પહેલા મંત્રીમંડળનું રાજીનામું
ગુજરાતમાં દિવાળીના તહેવાર પહેલા ભૂપેન્દ્ર પટેલના મંત્રીમંડળનું વિસ્તરણ થઈ રહ્યું છે. ઘણા નવા ચહેરાઓને મંત્રીમંડળમાં સામેલ કરવામાં આવી શકે છે. ગાંધીનગર સ્થિત મહાત્મા મંદિરમાં શુક્રવાર (17 ઓક્ટોબર) એ સવારે 11.30 કલાકે નવા મંત્રીમંડળનો શપથ સમારોહ યોજાવાનો છે. આ પહેલા વર્તમાન મંત્રીમંડળના તમામ સભ્યોએ મુખ્યમંત્રીને રાજીનામા આપી દીધા છે.
કેબિનેટમાં સામેલ થશે નવા મંત્રીઓ
સૂત્રો પાસેથી પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર વર્તમાન સરકારમાં સામેલ 11 મંત્રીઓને બહાર કરવામાં આવી શકે છે. આ સિવાય કેટલાક મંત્રીઓને પ્રમોશન આપવામાં આવી શકે છે. ભૂપેન્દ્ર પટેલ સરકારમાં નવા 20 જેટલા નેતાઓને મંત્રી બનાવવામાં આવી શકે છે.
ગુજરાતના વર્તમાન મંત્રીઓનું લિસ્ટ
કનુભાઈ દેસાઈ – ફાયનાન્સ, એનર્જી એન્ડ પેટ્રોકેમિકલ્સ (પારડી)
બળવંતસિંહ રાજપૂત – ઉદ્યોગ, શ્રમ અને રોજગાર (સિદ્ધપુર)
હૃષીકેશ પટેલ – આરોગ્ય, પરિવાર કલ્યાણ અને ઉચ્ચ શિક્ષણ (વિસનગર)
રાઘવજી પટેલ – કૃષિ, પશુપાલન અને મત્સ્યોદ્યોગ (જામનગર ગ્રામ્ય)
કુંવરજીભાઈ બાવળિયા – પાણી પુરવઠો અને નાગરિક પુરવઠો (જસદણ)
ભાનુબેન બાબરીયા – સામાજિક ન્યાય અને મહિલા અને બાળ વિકાસ (રાજકોટ ગ્રામ્ય)
મૂળુભાઈ બેરા – પ્રવાસન, વન અને પર્યાવરણ (ખંભાળિયા)
કુબેર ડીંડોર - શિક્ષણ અને આદિજાતિ વિકાસ (સંતરામપુર એસટી)
નરેશ પટેલ - ગણદેવી
બચુભાઈ ખાબડ – દેવગઢ બારીયા
પરષોત્તમ સોલંકી – ભાવનગર ગ્રામ્ય
હર્ષ સંઘવી - મજુરા
જગદીશ વિશ્વકર્મા – નિકોલ
મુકેશભાઈ ઝીણાભાઈ પટેલ – ઓલપાડ
કુંવજીભાઈ હળપતિ – માંડવી (ST)
ભીખુભાઈ ચતુરસિંહ પરમાર – મોડાસા
