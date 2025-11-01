ગાંધીનગરમાં બેઠક: સરકાર જાહેર કરી શકે છે રાહત પેકેજ, 10 લાખ હેક્ટરથી વધુમાં નુક્સાન
Gandhinagar News: મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે તાજેતરમાં રાજ્યમાં થયેલા કમોસમી વરસાદ અને વાતાવરણમાં આવેલા પલટાને કારણે ખેતી પાકોને થયેલા નુકશાન અંગે સંપૂર્ણ સંવેદનશીલતા દાખવીને ધરતીપુત્રોની આપદાના આ સમયે તેમની પડખે ઉભા રહેવાના દિશાનિર્દેશો આપ્યા છે. રાજ્યમાં આ વર્ષે અસાધારણ સંજોગોમાં આ કમોસમી વરસાદ થયો છે. તેના પરિણામે ખેડૂતોના ઉભા પાકને વ્યાપક નુકસાન થયુ છે ત્યારે રાજ્ય સરકાર સંપૂર્ણ કિસાન હિત લક્ષી અભિગમથી ખેડૂતોની સહાયતા માટેની નેમ રાખે છે.
Trending Photos
Gandhinagar News: મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે તાજેતરમાં રાજ્યમાં થયેલા કમોસમી વરસાદ અને વાતાવરણમાં આવેલા અસાધારણ પલટાને કારણે ખેતી પાકોને થયેલા વ્યાપક નુકસાન અંગે સંપૂર્ણ સંવેદનશીલતા દાખવીને ધરતીપુત્રોની આપદાના આ સમયે તેમની પડખે ઊભા રહેવાના સ્પષ્ટ દિશાનિર્દેશો આપ્યા છે. રાજ્યમાં પાછલા બે દાયકાઓથી વધુના સમયમાં આવો કમોસમી વરસાદ થયો નથી, તેવા સંજોગોમાં ખેડૂતોને જે નુકસાન વેઠવાનો વારો આવ્યો છે, તેની ત્વરાએ સમીક્ષા-સર્વે કરીને ધરતીપુત્રોને ઉદારતમ મદદ માટે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના નેતૃત્વની રાજ્ય સરકાર સંપૂર્ણ પ્રતિબદ્ધ છે.
તાત્કાલિક ઉચ્ચસ્તરીય બેઠક અને સર્વેના આદેશ
મુખ્યમંત્રીએ ગાંધીનગરમાં આ સંદર્ભમાં તાત્કાલિક એક ઉચ્ચસ્તરીય બેઠક યોજી હતી. આ બેઠકમાં રાજ્યના જુદા-જુદા જિલ્લાઓમાં ખેતી પાકોને થયેલા નુકસાનના સર્વે સહિતની બાબતોને પ્રાથમિકતા આપવા જણાવાયું હતું. આ મહત્વપૂર્ણ બેઠકમાં નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી અને કૃષિ મંત્રી જીતુ વાઘાણી પણ વીડિયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી જોડાયા હતા અને સંબંધિત જિલ્લાઓના નુકસાનની વિગતો રજૂ કરી હતી. મુખ્યમંત્રીએ અધિકારીઓને ટેક્નોલોજીનો ઉપયોગ કરીને અને જરૂર પડ્યે ફિઝિકલ નિરીક્ષણ કરીને, માત્ર 7 દિવસમાં નુકસાનીનો સર્વે પૂર્ણ કરવાનો સખત આદેશ આપ્યો છે.
નુકસાનની સ્થિતિ અને સહાયની તૈયારી
SCO તરફથી પ્રાપ્ત માહિતી મુજબ, રાજ્યના 33 જિલ્લાના 239 તાલુકાઓમાં ઓછો-વધતો વરસાદ નોંધાયો છે, જેમાં 5 જિલ્લામાં સૌથી વધુ નુકસાન થયું છે. પ્રાથમિક અંદાજ મુજબ, 10 લાખ હેક્ટરથી વધુ વિસ્તારમાં પાકને નુકસાન થયું છે. રાજ્ય સરકાર સંપૂર્ણ કિસાનહિત લક્ષી અભિગમથી ખેડૂતોની સહાયતા માટેની નેમ રાખે છે. ઉચ્ચસ્તરીય અધિકારીઓ (જેમ કે મુખ્ય સચિવ એમ.કે.દાસ, કૃષિ વિભાગના અધિક મુખ્ય સચિવ અંજુ શર્મા, મહેસુલ વિભાગના મુખ્ય સચિવ ડૉ. જયંતી રવી વગેરે)ની ઉપસ્થિતિમાં મળેલી આ બેઠક બાદ, ટૂંક સમયમાં જ સર્વે પૂર્ણ થયા બાદ રાજ્ય સરકાર દ્વારા ખેડૂતોને સહાય પેકેજની સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવશે. મુખ્યમંત્રીએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે સરકાર સકારાત્મક રીતે વળતર અંગે નિર્ણય લેશે અને આ આપદાના સમયે ધરતીપુત્રોની પડખે અડીખમ ઊભી રહેશે.
રાજ્યમાં પાછલા બે દાયકાઓથી વધુના સમયમાં આવો કમોસમી વરસાદ થયો નથી તેવા સંજોગોમાં આ વર્ષના આવા વરસાદથી ખેડૂતોને જે નુકસાન વેઠવાનો વારો આવ્યો છે તેની ત્વરાએ સમીક્ષા કરીને ધરતીપુત્રોને ઉદારતમ મદદ માટે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના નેતૃત્વની રાજ્ય સરકાર સંપુર્ણ પ્રતિબદ્ધ છે. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે આ અસાધારણ સંજોગોમાં પડેલ કમોસમી વરસાદ તેમજ તેની વ્યાપકતા જોઈ આવા સંજોગો જવલ્લેજ ઉભા થતા હોય,ખાસ સંવેદનાથી રાજ્યના ખેડૂતોના હિતમાં પાકને થયેલા નુકશાન અંગે અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં પચંકામ કરી, જરૂરી કાર્યવાહી કરી, કોઈ ખેડૂતને અડચણ ન થાય તે રીતે ૩ દિવસમાં કામકાજ પુરુ થાય અને તેનો અહેવાલ રાજ્ય સરકારને તુરંતજ મોકલવામાં આવે, તે માટે ચીફ સેક્રેટરી, એ.સી.એસ, કૃષિ અને ખેડૂત કલ્યાણ વિભાગને સુચના આપી હતી. જીલ્લા કલેકટર અને જીલ્લા વિકાસ અધિકારી, જીલ્લા ખેતીવાડી અધિકારીને તુરંતમાં જાણ કરવા આદેશો આપ્યા હતા. જેથી ખેડૂતોને થયેલા નુકશાન અંગે સહયોગ કરવામાં મદદરૂપ બની શકાય.
મુખ્યમંત્રીએ આ અસાધારણ સંજોગો અને રાજ્યના ખેડૂતોના પાકને થયેલા નુકસાન અંગે અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં પંચકામ કરીને ઝડપથી ત્રણ દિવસમાં સમીક્ષા થાય તથા તેનો અહેવાલ રાજ્ય સરકારેને તુરંત જ મોકલવામાં આવે તે માટેની સૂચનાઓ જિલ્લા કલેકટરશ્રીઓ અને જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રીઓને આપી હતી. તેમણે કહ્યું કે, આ વિગતો જેટલી ઝડપથી મળી શકે તેટલી ઝડપથી સરકારને પહોંચાડીને ખેડૂતોને થયેલા નુકસાન સામે રાજ્ય સરકાર સહાયરૂપ થશે તેવો આપણો ધ્યેય છે. મુખ્યમંત્રીએ ગાંધીનગરમાં આ સંદર્ભમાં ઉચ્ચસ્તરિય બેઠક યોજીને રાજ્યના જુદા-જુદા જિલ્લાઓમાં ખેતી પાકોને થયેલા નુકશાનની સમીક્ષા સહિતની બાબતોને પ્રાથમિકતા આપવા આ બેઠકમાં જણાવ્યું હતું.
અંદાજિત અસરગ્રસ્ત વિસ્તાર:
પ્રાથમિક અંદાજ મુજબ રાજ્યમાં 10 લાખ હેક્ટરથી વધુ કૃષિ વિસ્તારમાં પાકને નુકસાન થયું છે. એક અહેવાલ મુજબ નવસારી જિલ્લામાં 18,309 હેક્ટર વિસ્તાર અને 15,295 ખેડૂતો પ્રભાવિત થયા છે.
અસરગ્રસ્ત મુખ્ય પાકો:
કપાસ, મગફળી, સોયાબીન, શેરડી (Sugarcane), તુવેર (Pigeon Pea), બાજરી અને ડાંગર (Paddy)ના પાકને વ્યાપક નુકસાન થયું છે. આણંદ જિલ્લામાં 60,000 હેક્ટરથી વધુ ડાંગરના પાકને નુકસાન પહોંચ્યું હતું. દક્ષિણ ગુજરાતમાં ડાંગર અને ચીકુના પાકને પણ નુકસાન થયું છે.
સૌથી વધુ અસરગ્રસ્ત જિલ્લાઓ:
- સૌરાષ્ટ્ર: ગીર સોમનાથ, જૂનાગઢ, અમરેલી, ભાવનગર.
- દક્ષિણ ગુજરાત: નવસારી, તાપી, સુરત, વલસાડ.
- અન્ય જિલ્લાઓમાં આણંદ, ખેડા અને દાહોદમાં પણ ભારે નુકસાન નોંધાયું છે.
સરકારી પગલાં અને સર્વેક્ષણ
રાજ્ય સરકારે કમોસમી વરસાદથી થયેલા નુકસાનનો તાત્કાલિક સર્વે શરૂ કરવાના આદેશ આપ્યા છે. મુખ્યમંત્રીની અધ્યક્ષતામાં મળેલી કેબિનેટ બેઠકમાં આ સર્વેની કામગીરી 7 દિવસમાં (5 નવેમ્બર, 2025 સુધીમાં) પૂર્ણ કરવાના નિર્દેશ આપવામાં આવ્યા છે.
સર્વેની પદ્ધતિ:
નુકસાનનું સચોટ મૂલ્યાંકન કરવા માટે 'કૃષિ પ્રગતિ' મોબાઇલ એપ દ્વારા ડિજિટલ સર્વે અને જીઓ-ટેગિંગનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે. ગ્રામસેવકોની ટીમો દ્વારા ભૌતિક (ફિઝિકલ) સર્વે પણ કરવામાં આવશે. 33%થી વધુ નુકસાન થયેલા પાકો માટે SDRF (State Disaster Response Fund)ના ધોરણો મુજબ વળતર આપવા અને જરૂર પડ્યે વધારાનું રાહત પેકેજ આપવા અંગે સરકાર સક્રિય છે. આ સમયગાળામાં પડેલા કમોસમી વરસાદના કારણે ખાસ કરીને ખેડૂતોના કાપણી માટે તૈયાર થયેલા પાકો (જેમ કે મગફળી અને કપાસ)ને સૌથી વધુ અસર થઈ છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે