અમદાવાદના વટવામાં મેગા ડિમોલિશન : 430 ગેરકાયેદસર મકાનો તોડીને 58 હજાર ચોરસ મીટર જગ્યા ખુલ્લી કરાશે
Ahmedabad Mega Demolition : અમદાવાદના વટવા તળાવમાં મેગા ડિમોલિશન હાથ ધરાયું. 430 રહેણાંક અને 30 કોમર્શિયલ દબાણો, તથા ધાર્મિક દબાણો દૂર કરાશે, આ વિસ્તારમાં વિકાસ કાર્યો હાથ ધરાશે
Ahmedabad News : અમદાવાદમાં આજે ફરી એકવાર મેગા ડિમોલિશન હાથ ધરાયું છે. જેમાં 430 જેટલા મકાનો તોડીને જગ્યા ખાલી કરાશે. આ સ્થળનો વિકાસ કરાશે. ગેરકાયદેસર બાંધકામ હટાવવા વર્ષ 2018 થી નોટિસ આપવામાં આવતી હતી. જેના બાદ બાદ આજે ડિમોલિશનની કામગીરી હાથ ધરાઈ છે.
ચંડોળા અને ઇસનપુર બાદ હવે વટવામાં amc નું મેગા ડીમોલેશન હાથ ધરાયું છે. વટવામાં વાંદરવટ તળાવ ખાતે મેગા ડિમોલેશનની કામગીરી વહેલી સવારથી આરંભાઈ છે. જેમાં 400 જેટલા કાચા અને પાકા ગેરકાયદે મકાન તોડી પડાશે. 500 જેટલા પોલીસ કર્મચારી અને 300 જેટલા amc કર્મચારી સાથે કામગીરી શરૂ કરાઈ છે. આ માટે 12 હિટાચી અને 4 jcb સાથે amc નો 300 કર્મચારીનો સ્ટાફ કામે લાગ્યો છે.
વર્ષોથી રહેતા લોકોએ સામાન હટાવ્યો
દબાણ હટાવો કામ પહેલા સ્થાનિકો પોતાનો સામાન ખાલી કરતા પણ દેખાયા હતા. વર્ષોથી રહી રહેલા લોકોને દબાણ ગેરકાયદે છે અને દૂર થશે તેવો પણ લોકોને અંદાજ હતો. તેથી જ તેઓએ સ્વેચ્છાએ સામાન હટાવી લીધો હતો. 3 મહિનામાં amc એ નોટિસ આપ્યા બાદ આજે ડિમોલિશનની કામગીરી હાથ ધરાઈ હતી. કેટલાકે લોકોએ મકાનમાંથી સામાન ખાલી કરી પાસેની ફૂટપાથ પર ગોઠવ્યો હતો. તો કેટલાકે અન્ય જગ્યા પર મકાન ન મળતા હોવાના આક્ષેપ લગાવ્યા હતા. કેટલાક લોકો તળાવ પાસે જ રહેશે તેવું નિવેદન આપ્યું હતું. ઉલ્લેખની છે કે, વર્ષ 2018થી તંત્ર અહીંના લોકોને નોટિસ આપતું હતું.
અમદાવાદમાં ડિમોલિશનની કામગીરી પર એક નજર કરીએ તો....
- એએમસીએ ચંડોળા તળાવ ખાતે ફેઝ 1 માં 29 એપ્રિલે 2025 400 દબાણ દૂર કર્યા હતા. જ્યારે ફેઝ 2 માં 20 મે 2025 રોજ 8500 બાંધકામ દૂર કર્યા હતા.
- 24 નવેમ્બરે 2025 ઇસનપુર તળાવ ખાતે મેગા ડીમોલેશન કરી 300 બાંધકામ તોડયા
- 30 નવેમ્બરે 2025 મોટેરા બળદેવનગર ખાતે 30 બાંધકામ તોડયા
- 16 ડિસેમ્બરે 2025 કુબેરનગરમાં ઉંબલા તળાવ ખાતે 150 બાંધકામ તોડયા
- આ સિવાય શહેરમાં અનેક સ્થળે બાંધકામ દૂર કરાયા
Amc દ્વારા ઘર વિહોણા માટે આશ્રય ગૃહ લઈ જવા amts બસની પણ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. એએમસી દ્વારા 430 જેટલા કાચા-પાકા મકાન તોડવામાં આવશે. તો સાથે જ 3-4 ધાર્મિક દબાણ હટાવવાની પણ કામગીરી કરાશે. ગેરકાયદેસર દબાણ દૂર કરીને તળાવ પાસે ફેન્સિંગ કરાશે. તેના બાદ તળાવની આસપાસ રોડ બનાવવાની સાથે વિકાસકાર્ય થશે. દબાણ દૂર કરતા 58 હજાર ચોરસ મીટર જગ્યા ખુલ્લી થશે.
આ વિશે આસિસ્ટન્ટ કમિશનર યતીન્દ્ર નાયકે જણાવ્યું કે, વટવામાં વાંદર વટ તળાવ ખાતે એએમસીએ પોલીસ સાથે મળીને મેગા ડિમોલિશન શરૂ કર્યુ છે. તળાવ ફરતે 18 મીટરના બે રોડ અને 24 મીટરના બે રોડ ખોલવાને લઈને કામ હાથ લેવાયું છે. Amc એ 8 ટિમો બનાવી 430 થી વધુ ગેરકાયદે બાંધકામ આજે દૂર કરશે. જેમાં આવતા 2 થી 4 ધાર્મિક સ્થળ છોડી તમામ બાંધકામ દૂર કરાશે. 430 રહેણાંક સાથે 30 કોમર્શિયલ બાંધકામ દૂર કરવામા આવશે. ગેરકાયદે બાંધકામ દૂર કરી તળાવ ફરતે ફેન્સિંગ કરાશે. આ બાદ તળાવ ડેવલપમેન્ટ કરવાનું પણ કામ હાથ ધરાશે. તળાવ ખાતે રહેતા લોકો માટે આશ્રય ગૃહ સહિતની વ્યવસ્થા કરાશે. બાંધકામ દૂર થતાં ભવિષ્યમાં લોકોને મોટા રોડ મળવા સાથે વિકસિત તળાવ પણ મળશે. 2018 થી નોટિસ આપવાની શરૂઆત કરી હતી જે બાદ આજે મેગા ડીમોલેશન શરૂ કર્યું છે.
