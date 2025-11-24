Prev
અમદાવાદના ઈસનપુરમાં AMCનું મેગા ડિમોલિશન, 900થી વધુ દબાણો દૂર કરવાની કાર્યવાહી શરૂ

Ahmedabad Isanpur Lake Demolition:અમદાવાદ મહાનગર પાલિકાએ અમદાવાદના ઈસનપુરમાં ડિમોલિસનની કામગીરી શરૂ કરી છે. અહીં 900થી વધુ દબાણો દૂર કરવાની કામગીરી શરૂ થઈ ગઈ છે. ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત વચ્ચે કાર્યવાહી શરૂ થઈ છે. 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Nov 24, 2025, 10:16 AM IST

Ahmedabad News: અમદાવાદમાં ચંડોળા તળાવ બાદ અમદાવાદ મહાનગર પાલિકા દ્વારા ઈસનપુરમાં આવેલા રામવાડી તળાવ ખાતે ડિમોલિશનની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે. રામવાડી તળાવ ખાતે 900થી વધુ કાચા-પાકા મકાનો દૂર કરવામાં આવશે. ડિમોલિશનની કામગીરી દરમિયાન કોઈ અનિચ્છનીય ઘટના ન બને તે માટે 500થી વધુ જવાનોને બંદોબસ્તમાં રાખવામાં આવ્યા છે.

અમદાવાદમાં બીજું સૌથી મોટું ડિમોલિશન
અમદાવાદમાં એએમસી દ્વારા ગેરકાયદેસર દબાણો દૂર કરવાની કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે. ચંડોળા તળાવમાં મેગા ડિમોલિશન બાદ હવે પાલિકા દ્વારા ઇસનપુરમાં આવેલા રામવાડી તળાવ ખાતે આજથી ડિમોલિશનની શરૂઆત કરવામાં આવી છે. રામવાડી તળાવ આસપાસ આપેલા ગેરકાયદેસર બાંધકામો પર મનપાનું બુલડોઝર ચાલ્યું છે. 20 JCB દ્વારા આ કાર્યવાહી ચાલી રહી છે.

900થી વધુ દબાણો થશે દૂર
ઈસનપુર વિસ્તારમાં આવેલા રામવાડી તળાવ 900 જેટલા દબાણો દૂર કરવાની કાર્યવાહી શરૂ થઈ ગઈ છે. ભારે પોલીસ બંદોબસ્ત વચ્ચે તંત્રએ ડિમોલિશનની કામગીરી શરૂ કરી છે. અલગ-અલગ ટીમો બનાવી એએમસી દ્વારા આ કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી છે. AMCના ચાર ઝોનની એસ્ટેટ ટીમ કામે લાગી છે. આ ડિમોલિશનની કાર્યવાહીમાં 900થી વધુ દબાણો દૂર કરવામાં આવશે. 

