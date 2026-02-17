ગુજરાતનો દરિયાકાંઠો ફરી બન્યો ડ્રગ્સ માફિયાનો અડ્ડો! અરબી સમુદ્રમાંથી ઝડપાયો 200 કિલોથી વધુનો ડ્રગ્સનો જથ્થો
Gujarat Bomb Threat Today: ગુજરાત એટીએસનું મોટું ઓપરેશન. પોરબંદરના દરિયા વિસ્તારમાં એટીએસનું ડ્રગ્સ પર મોટું ઓપરેશન. હજારો કિલો ડ્રગ્સ મળ્યું હોવાની સંભાવના વ્યક્ત કરાઈ છે. ઓપરેશન પૂર્ણ થયા બાદ સમગ્ર માહિતી સામે આવશે.
Gujarat Bomb Threat Today:: ગુજરાતનો દરિયાકાંઠો ફરી એકવાર ડ્રગ્સ માફિયાઓના નિશાના પર હોવાનું સામે આવ્યું છે. ભારતીય કોસ્ટગાર્ડ અને ગુજરાત એટીએસ (ATS) દ્વારા અરબી સમુદ્રમાં હાથ ધરવામાં આવેલા એક સંયુક્ત ઓપરેશનમાં કરોડોની કિંમતનો ડ્રગ્સનો જથ્થો પકડી પાડવામાં આવ્યો છે. આ ઓપરેશનમાં બે આરોપીઓની ધરપકડ પણ કરવામાં આવી હોવાના અહેવાલ છે.
સૂત્રો પાસેથી મળતી માહિતી મુજબ, આ ઓપરેશન પોરબંદરના દરિયાઈ વિસ્તારમાં પાર પાડવામાં આવ્યું છે. આ સફળ ઓપરેશનમાં અંદાજે 200 કિલોથી વધુ ડ્રગ્સ ઝડપાયું હોવાની શક્યતા છે. પકડાયેલા ડ્રગ્સની આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં કિંમત કરોડો રૂપિયા આંકવામાં આવી રહી છે. પ્રાથમિક તપાસમાં આ ડ્રગ્સનો જથ્થો ઈરાનથી આવી રહ્યો હોવાનું સૂત્રો જણાવી રહ્યા છે. ડ્રગ્સ સાથે બે શંકાસ્પદ આરોપીઓને પણ ઝડપી પાડવામાં આવ્યા છે.
પોરબંદર જેટી પર લવાશે જથ્થો
અરબી સમુદ્રમાં મધરાતે ચાલેલા આ ઓપરેશન બાદ પકડાયેલા ડ્રગ્સના જથ્થાને અને આરોપીઓને આજે પોરબંદર જેટી ખાતે લાવવામાં આવશે. ત્યાં ડ્રગ્સનું વજન અને ગુણવત્તા તપાસ્યા બાદ તેની સચોટ કિંમતનો અંદાજ આવશે. સુરક્ષા એજન્સીઓ હાલમાં અત્યંત ગુપ્તતા જાળવી રહી છે. સમગ્ર ઓપરેશન પૂર્ણ થયા બાદ એટીએસ અને કોસ્ટગાર્ડ દ્વારા સત્તાવાર વિગતો જાહેર કરવામાં આવશે.
ડ્રગ્સ વિરુદ્ધ ગુજરાત પોલીસનું અભિયાન
છેલ્લા કેટલાક સમયથી ગુજરાત ATS અને અન્ય એજન્સીઓ દરિયાઈ માર્ગે થતી ડ્રગ્સની હેરાફેરી અટકાવવા માટે એક્શન મોડમાં છે. પોરબંદર અને કચ્છના દરિયાકાંઠે વારંવાર સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવે છે. આ વખતે ફરી એકવાર મોટી સફળતા હાથ લાગતા ડ્રગ્સ માફિયાઓમાં ફફડાટ વ્યાપી ગયો છે. હાલમાં દરિયાઈ સીમા પર પેટ્રોલિંગ સઘન બનાવી દેવામાં આવ્યું છે અને પકડાયેલા આરોપીઓની વધુ પૂછપરછમાં મોટા નેટવર્કનો પર્દાફાશ થવાની સંભાવના છે.
