/ઉત્તર ગુજરાતમાં ‘મેઘ મહેર’ બની ‘મુશ્કેલી’! બનાસકાંઠાથી અરવલ્લી સુધી જળબંબાકાર, ખેડૂતોમાં ખુશી તો શહેરીજનો હેરાન

North Gujarat Rain: વરસાદની ઘટ ધરાવતા ઉત્તર ગુજરાત પર આખરે મેઘ મહેર થઈ છે. આજ સવારથી તમામ જિલ્લાઓમાં વરસાદ પડી રહ્યો છે. પાટણમાં વહેલી સવારથી જ વરસાદી માહોલ જામ્યો છે. પાટણ શહેરની સાથે હારીજ, રાધનપુર, સાંતલપુર, રૂની, કમલીવાડા, માતરવાડી સહિતના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં પણ મેઘો જામ્યો છે. આ વરસાદ ખેડૂતો માટે કાચા સોના જેવું છે. તો નગરજનોની મુશ્કેલીમાં વધારો કરી રહ્યું છે. પાટણ શહેરમાં રેલવે ગરનાળું વરસાદી પાણીથી ભરાઈ જતા વાહન વ્યવહાર બંધ થયો છે. રાધનપુરમાં પણ આવી જ સ્થિતિ છે. નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાવાની શરૂઆત થઈ ચુકી છે.
ખેતી પાકોને મળ્યું નવું જીવન
ગુજરાતમાં વરસાદની ઘટ ધરાવતા જિલ્લાઓમાંથી એક એટલે સાબરકાંઠા. અહીં પણ આજે વરસાદ પડી રહ્યો છે. પોશીનાના દંત્રાલ, લાંબડિયા, કાજાવાસ, ગંગવા, નવા મોતા સહિતના ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં વરસાદ પડ્યો. વિજયનગરના પરોસડા,નવાભગા,ખારી બેડી,ઓખલા ડુંગરી સહિતના પંથકમાં વરસાદ આવ્યો છે. જેના કારણે ખેતી પાકોને નવું જીવન મળ્યું છે. તો વરસાદના કારણે નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાયા છે. વાહનચાલકો પરેશાન થઈ રહ્યા છે. ઈડારના ચિત્રોડીમાં ડીપ બ્રિજ પરથી પસાર થતા બાઈક પર સવાર બે યુવાનો તણાયા. એક યુવાન ગુમ થયો જ્યારે બીજાનો બચાવ થયો છે. જિલ્લાના સરહદીય વિસ્તાર અને ઉપરવાસમાં થયેલ વરસાદને લઈ હરણાવ નદીમાં નવા નીર આવ્યા છે. જેનાથી સ્થાનિકોમાં ખુશી જોવા મળી રહી છે. ખાસ કરીને આ પાણી ખેડૂતો માટે આશીર્વાદ સમાન છે.
મહેસાણામાં જળબંબાકારની સ્થિતિ
મહેસાણા જિલ્લામાં વરસાદનો બીજો રાઉન્ડ ચાલુ થયો છે. કડી તાલુકાના ડરણ ગામમાં જળબંબાકારની સ્થિતિ સર્જાઈ છે. મણિનગરઅને ખારવા વિસ્તારના દોઢસો ઘરમાં પાણી ઘુસી જતા ઘરવખરી પલળી ગઈ છે. લોકો સ્થળાંતર કરવા માટે મજબૂર બન્યા છે. તો તરફ કડી શહેરમાં પણ સાત ઈંચ વરસાદથી જળબંબાકારની સ્થિતિ છે. નીચાણવાળા વિસ્તારમાં પાણી ભરાતા લોકોને હાલાકી પડી રહી છે.
ભાભરમાં બે કલાકમાં 80 મિમીથી વધુ વરસાદ ખાબક્યો
વાવ-થરાદ જિલ્લામાં મેઘરાજાની ધમાકેદાર એન્ટ્રી થઈ છે. ભાભરમાં બે કલાકમાં 80 મિમીથી વધુ વરસાદ વરસતા જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત, શહેરના અનેક વિસ્તારોમાં પાણી ભરાયા છે. જેના કારણે લોકોની હાલાકી વધી છે. ભાભર લાટી બજારમાં વરસાદી પાણી દુકાનોમાં ઘૂસી ગયા છે. દુકાનોમા પાણી ઘૂસતા અનેક વેપારીઓના હાલ બેહાલ થયા છે. દિયોદરમાં છેલ્લા 6 કલાકમાં 5 ઇંચ જેટલો વરસાદ ખાબકતા બેટમાં ફેરવાઈ ગયું છે. ભાભર દિયોદર હાઇવે પર પાણી ભરાતા એક તરફનો રસ્તો બંધ કરાયો છે. તો પ્રથમ વરસાદમાં જ નડાબેટ દરિયો બન્યું હોય તેવી સ્થિતિ છે.
તો બનાસકાંઠા જિલ્લામાં પણ આખરે વરસાદ આવ્યો છે. પાલનપુર ,વડગામ, દાંતીવાડા, ધાનેરા ,દાતા ,અમીરગઢ સહિત તાલુકાઓમાં દોઢ થી બે ઇંચ વરસાદ આવ્યો. પાલનપુરમાં બે ઇંચ વરસાદમાં હાઇવે પર પાણી ભરાયા. પાલનપુરથી અંબાજીને જોડતા હાઇવે ઉપર બે ફૂટ જેટલા પાણી ભરાતા વાહનચાલકો અટવાયા હતા.
ગ્રામ્ય પંથકોમાં ધોધમાર વરસાદથી પાણી ભરાયા
અરવલ્લી જિલ્લામાં વહેલી સવારથી વરસાદની શરૂઆત થઈ. શામળાજી સહિતના ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં વરસાદ પડી રહ્યો છે. માલપુર પંથકમાં ધોધમાર વરસાદથી નીચાણવાળા વિસ્તારમાં પાણી ભરાયા છે. જેના કારણે જનજીવન પર અસર થઈ છે. મોડાસા–માલપુર રોડ પર આવેલા ખેતરોમાં વરસાદી પાણી ભરાયા છે. સાઠંબા તાલુકામાં ત્રણ ઇંચ વરસાદથી દુકાનમાં પાણી ઘુસ્યા છે. મોડાસાના ગ્રામ્ય પંથકોમાં ધોધમાર વરસાદથી પાણી ભરાયા છે.
આજનો દિવસ ઉત્તર ગુજરાત માટે ભારે વરસાદનો દિવસ રહ્યો. હજુ પણ જો વરસાદ આવે તો કેટલાક વિસ્તારોમાં વિકટ સ્થિતિ થઈ શકે છે. જેનો સામનો કરવા માટે તંત્ર NDRF-SDRFને બોલાવવાની તૈયારીમાં છે. આ વરસાદ ખેડૂતો માટે આશીર્વાદ સમાન છે. પરંતુ તો આવી જ તીવ્રતા રહેશે તો લોકોની મુશ્કેલીમાં વધારો થઈ શકે છે.