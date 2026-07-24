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ઉત્તર ગુજરાતમાં ‘મેઘ મહેર’ બની ‘મુશ્કેલી’! બનાસકાંઠાથી અરવલ્લી સુધી જળબંબાકાર, ખેડૂતોમાં ખુશી તો શહેરીજનો હેરાન

North Gujarat Rain: લાંબો સમય રાહ જોવડાવ્યા બાદ આખરે ઉત્તર ગુજરાત પર મેઘરાજા મહેબાન થઈ રહ્યા છે. સિઝનની કસર હવે પુરી કરવાની હોય એમ ધમાકેદાર વરસાદ પડી રહ્યો છે. પાટણ, વાવ-થરાદ, બનાસકાંઠા, અરવલ્લી તમામ જિલ્લાઓમાં આજે વરસાદી માહોલ જામી ગયો છે. ઉત્તર ગુજરાતમાં સતત પડી રહેલા વરસાદથી કેવી છે સ્થિતિ અને ક્યાં લોકોને હાલાકી પડી રહી છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 24, 2026, 07:55 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 07:55 PM IST
ઉત્તર ગુજરાતમાં ‘મેઘ મહેર’ બની ‘મુશ્કેલી’! બનાસકાંઠાથી અરવલ્લી સુધી જળબંબાકાર, ખેડૂતોમાં ખુશી તો શહેરીજનો હેરાન

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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