/મેઘરાજાનો બ્રેક પૂરો! આગામી દિવસોમાં ગુજરાતમાં ફરી ધમાકેદાર બેટિંગના એંધાણ, અંબાલાલ પટેલે તારીખ સાથે કરી ડરામણી આગાહી

Gujarat Rain Forecast: મેઘરાજા મન મૂકીને વરસ્યા હતા. ગુજરાતમાં વરસાદ એવો વરસ્યા કે શહેરો પાણી-પાણી થઈ ગયા. ક્યાંક સોસાયટીઓ સરોવર બની, તો ક્યાંક રસ્તાઓ પર નદી જેવા પ્રવાહ વહ્યા અને જ્યાં વાહનો દોડવાના હતા, ત્યાં હોડીઓ ફરતી જોવા મળી.
ભારે વરસાદ વચ્ચે અનેક વિસ્તારોમાં લોકો ઘરમાં જ કેદ થઈ ગયા. તો NDRF, SDRF અને ફાયર વિભાગની ટીમોએ પણ મોરચો સંભાળ્યો હતો. જો કે, છેલ્લા કેટલાક દિવસથી મેઘરાજાએ વિરામ લીધો છે. ગુજરાતીઓએ પણ રાહતનો શ્વાસ લીધો છે. પરંતુ આ રાહત લાંબી ચાલે તેવી શક્યતા ઓછી છે. કારણ કે, ગુજરાતમાં ફરી વરસાદની એન્ટ્રીના એંધાણ છે.
આગામી 7 દિવસ વરસાદની આગાહી
હવામાન વિભાગે આગામી 7 દિવસ રાજ્યમાં વરસાદની આગાહી કરી છે. હવે આંકડા પર નજર કરીએ તો, ગુજરાત રિજનમાં અત્યાર સુધી 730 મિલીમીટર વરસાદ નોંધાયો છે. સામાન્ય રીતે આ સમયગાળામાં 570 મિલીમીટર વરસાદ થવો જોઈએ. એટલે ગુજરાત રિજનમાં સામાન્ય કરતાં 28 ટકા વધુ વરસાદ નોંધાયો છે. જ્યારે સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છમાં અત્યાર સુધી 250 મિલીમીટર વરસાદ પડ્યો છે. જેની સામે સામાન્ય વરસાદ 339.7 મિલીમીટર હોવો જોઈએ. એટલે સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છમાં સામાન્ય કરતાં 16 ટકા ઓછો વરસાદ નોંધાયો છે. સમગ્ર ગુજરાતની વાત કરીએ તો અત્યાર સુધી 481.7 મિલીમીટર વરસાદ નોંધાયો છે. સામાન્ય રીતે આ સમય સુધી 441.8 મિલીમીટર વરસાદ થવો જોઈએ. એટલે રાજ્યમાં સામાન્ય કરતાં 9 ટકા વધુ વરસાદ નોંધાયો છે.
હવે વાત આગામી દિવસોની... જાણીતા આગાહીકાર અંબાલાલ પટેલે ઓગસ્ટ મહિનામાં પણ ભરપૂર વરસાદની આગાહી કરી છે. 9 અને 10 ઓગસ્ટે વરસાદનું જોર વધી શકે છે. ઉત્તર ગુજરાત અને મધ્ય ગુજરાતમાં વરસાદની આગાહી છે. તો 15 ઓગસ્ટ સુધીમાં મધ્ય ગુજરાતમાં સારો વરસાદ થવાની શક્યતા છે. અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં પણ વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે.
શું કરી અંબાલાલે આગાહી?
એટલું જ નહીં, 18 અને 19 ઓગસ્ટે ફરી વરસાદની શક્યતા અને 23 ઓગસ્ટ બાદ પણ વરસાદના એંધાણ છે. જ્યારે 2થી 9 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન પણ વરસાદ પડવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. સૌથી મોટી વાત ઓક્ટોબર અને નવેમ્બર મહિનામાં વાવાઝોડાની શક્યતા હોવાની આગાહી અંબાલાલ પટેલે વ્યક્ત કરી છે.
એટલે હાલ મેઘરાજાએ બ્રેક લીધો છે. પણ બ્રેક બાદ વરસાદ ફરી રફ્તાર પકડે તેવી શક્યતા છે. આગામી દિવસોમાં ગુજરાતમાં ક્યાં કેટલો વરસાદ પડે છે. તેના પર સૌની નજર રહેશે.