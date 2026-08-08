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મેઘરાજાનો બ્રેક પૂરો! આગામી દિવસોમાં ગુજરાતમાં ફરી ધમાકેદાર બેટિંગના એંધાણ, અંબાલાલ પટેલે તારીખ સાથે કરી ડરામણી આગાહી

Gujarat Rain Forecast: ગુજરાતમાં મેઘરાજાએ વિરામ લીધો છે. પણ વરસાદનું સંકટ ટળ્યું નથી. હવામાન વિભાગે આગામી 7 દિવસ વરસાદની આગાહી કરી છે. ક્યાંક વરસાદની રફ્તાર વધશે, તો ક્યાંક રાહત યથાવત રહેશે. ત્યારે શું કહે છે વરસાદના આંકડા અને આગામી દિવસોમાં કેવો રહેશે મેઘરાજાનો મિજાજ? ચાલો નવી આગાહીમાં જાણીએ.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 08, 2026, 06:43 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 07:30 PM IST
મેઘરાજાનો બ્રેક પૂરો! આગામી દિવસોમાં ગુજરાતમાં ફરી ધમાકેદાર બેટિંગના એંધાણ, અંબાલાલ પટેલે તારીખ સાથે કરી ડરામણી આગાહી

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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મેઘરાજાનો બ્રેક પૂરો! આગામી દિવસોમાં ગુજરાતમાં ફરી ધમાકેદાર બેટિંગના એંધાણ
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