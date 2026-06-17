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નવસારીમાં મેઘરાજાની એન્ટ્રી; માટીની ભીની સુગંધથી લોકો હરખાયા, દક્ષિણ ગુજરાતમાં આજથી બે દિવસ વરસાદી માહોલ જામશે!

Navsari Rain: જૂન મહિનો અડધો વીતી ગયો છે ત્યારે ગુજરાતભરના ખેડૂતો અને નાગરિકો ચાતક નજરે વરસાદની રાહ જોઈ રહ્યા છે. આ દરમિયાન દક્ષિણ ગુજરાતના વાતાવરણમાં મોટો પલટો આવ્યો છે. હવામાન વિભાગની આગાહી વચ્ચે આજે, 17 જૂનની સવારે નવસારી શહેરમાં પવન સાથે વરસાદી ઝાપટાં પડતાં સ્થાનિકોને ભારે અસહ્ય ગરમી અને ઉકળાટમાંથી મોટી રાહત મળી છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 17, 2026, 11:47 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 11:47 AM IST
નવસારીમાં મેઘરાજાની એન્ટ્રી; માટીની ભીની સુગંધથી લોકો હરખાયા, દક્ષિણ ગુજરાતમાં આજથી બે દિવસ વરસાદી માહોલ જામશે!

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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