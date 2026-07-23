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વલસાડમાં મેઘરાજાનો મહાપ્રલય; ઉમરગામમાં 42 ઈંચથી વધુ વરસાદ, પૂરની સ્થિતિ વચ્ચે લોકો છત પર આશરો લેવા મજબૂર

Valsad Heavy Rains: વલસાડ જિલ્લામાં મેઘરાજાએ ભારે મહાપ્રલય સર્જ્યો છે, જ્યાં મેઘાના રૌદ્ર તાંડવથી સમગ્ર પંથક આફતમાં મુકાઈ ગયો છે. ઉમરગામમાં છેલ્લા 26 કલાકમાં જ 42 ઈંચથી વધુ અને કપરાડામાં ૩૨.૫ ઈંચ વરસાદ ખાબકતા ચારે તરફ જળબંબાકારની સ્થિતિ સર્જાઈ છે. આ ઉપરાંત નાનાપોંધામાં 30 ઈંચ અને ધરમપુરમાં 23 ઈંચ વરસાદ વરસતાં નદીઓ ગાંડીતૂર બની છે, જેના કારણે વલસાડ શહેર સહિત આસપાસના ગામડાઓ સંપૂર્ણપણે જળમગ્ન થઈ ગયા છે. બધી બાજુ પાણી જ પાણી ફરી વળતાં લોકોના જીવ માથે ભારે સંકટ આવી પડ્યું છે અને પોતાની જાન બચાવવા માટે લોકોને ઘરની છત પર આશરો લેવાની નોબત આવી છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 23, 2026, 09:27 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 09:27 AM IST
વલસાડમાં મેઘરાજાનો મહાપ્રલય; ઉમરગામમાં 42 ઈંચથી વધુ વરસાદ, પૂરની સ્થિતિ વચ્ચે લોકો છત પર આશરો લેવા મજબૂર

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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