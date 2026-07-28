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મેઘરાજા ફરી મચાવશે જળતાંડવ! હવે શરૂ થશે વરસાદનો અત્યંત ભયાનક રાઉન્ડ, અંબાલાલ પટેલની કાળજુ કંપાવી દે તેવી આગાહી!

Gujarat Rain Alert: ગુજરાતમાં બે દિવસના વિરામ બાદ મેઘરાજા ફરી એકવાર રોદ્ર રૂપ ધારણ કરવા જઈ રહ્યા છે! હવામાન વિભાગ અને અંબાલાલ પટેલે આગામી દિવસોમાં રાજ્યમાં જળતાંડવ મચાવે તેવો ભયાનક વરસાદ તૂટી પડવાની ડરામણી આગાહી કરી છે. 30 જુલાઈથી શરૂ થનારો મેઘરાજાનો આ નવો રાઉન્ડ ઓગસ્ટ મહિનાના પહેલા અઠવાડિયા સુધી સતત કાળ બનીને વરસશે. ક્યાંક 8 થી 10 ઈંચ, તો ક્યાંક 20 ઈંચ સુધી ખાબકનારા વરસાદથી જળબંબાકારની સ્થિતિ સર્જાશે. આખરે ક્યારે અને ક્યાં-ક્યાં ત્રાટકશે આ આકાશી આફત? ચાલો જાણીએ હવામાન વિભાગ અને અંબાલાલ પટેલે શું કરી છે આગાહી?

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 28, 2026, 07:03 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 07:03 PM IST
મેઘરાજા ફરી મચાવશે જળતાંડવ! હવે શરૂ થશે વરસાદનો અત્યંત ભયાનક રાઉન્ડ, અંબાલાલ પટેલની કાળજુ કંપાવી દે તેવી આગાહી!

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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