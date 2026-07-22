Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ગુજરાત
  • /સુરત બાદ હવે વલસાડનો વારો! કપરાડામાં 16 ઈંચ, નાનાપોંધામાં 11 ઈંચ, ચીખલીમાં 10 ઈંચ, જાણો દક્ષિણ ગુજરાતમાં ક્યા કેવી બોલાવી ધબધબાટી

સુરત બાદ હવે વલસાડનો વારો! કપરાડામાં 16 ઈંચ, નાનાપોંધામાં 11 ઈંચ, ચીખલીમાં 10 ઈંચ, જાણો દક્ષિણ ગુજરાતમાં ક્યા કેવી બોલાવી ધબધબાટી

Gujarat Rain 2026: દક્ષિણ ગુજરાતમાં મેઘરાજાની તોફાની બેટિંગ અવિરતપણે ચાલુ છે. છેલ્લા 24 કલાકમાં રાજ્યના 173 તાલુકામાં સાર્વત્રિક વરસાદ નોંધાયો છે, જેમાં વલસાડ, નવસારી, ડાંગ અને તાપી જિલ્લામાં આકાશી આફત જેવા દ્રશ્યો સર્જાયા છે. ભારેથી અતિભારે વરસાદના કારણે અનેક નીચાણવાળા વિસ્તારો જળમગ્ન બન્યા છે અને જનજીવન ભારે પ્રભાવિત થયું છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 22, 2026, 09:42 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 09:42 AM IST
સુરત બાદ હવે વલસાડનો વારો! કપરાડામાં 16 ઈંચ, નાનાપોંધામાં 11 ઈંચ, ચીખલીમાં 10 ઈંચ, જાણો દક્ષિણ ગુજરાતમાં ક્યા કેવી બોલાવી ધબધબાટી
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
નવસારીમાં ભારે વરસાદનું રેડ એલર્ટ: દક્ષિણ ગુજરાતના નવસારી, વલસાડ અને તાપીમાં શાળાઓ-
breaking news32 min ago
2
Shanidev46 min ago
3
petrol1 hr ago
4
cancer1 hr ago
5
Sonam Wangchuk1 hr ago