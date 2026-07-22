/સુરત બાદ હવે વલસાડનો વારો! કપરાડામાં 16 ઈંચ, નાનાપોંધામાં 11 ઈંચ, ચીખલીમાં 10 ઈંચ, જાણો દક્ષિણ ગુજરાતમાં ક્યા કેવી બોલાવી ધબધબાટી

Gujarat Rain 2026: દક્ષિણ ગુજરાતમાં મેઘરાજા સતત અનરાધાર વરસી રહ્યા છે. છેલ્લા 24 કલાક દરમિયાન રાજ્યના કુલ 173 તાલુકાઓમાં વરસાદી માહોલ જોવા મળ્યો છે. ખાસ કરીને વલસાડ, નવસારી, ડાંગ અને તાપી જિલ્લાઓમાં ખાબકેલા ભારેથી અતિભારે વરસાદના કારણે સમગ્ર દક્ષિણ ગુજરાતમાં જળબંબાકારની સ્થિતિ સર્જાઈ છે. અતિશય વરસાદને લીધે રસ્તાઓ બંધ થયા છે, નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાયા છે અને તંત્ર દ્વારા એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે.
વરસાદના આંકડા: કપરાડામાં સૌથી વધુ 16 ઈંચ વરસાદ
રાજ્યમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં વરસાદી આંકડાઓ પર નજર કરીએ તો વલસાડના કપરાડામાં સૌથી વધુ 16 ઈંચ વરસાદ ખાબક્યો છે. આ સિવાય અન્ય વિસ્તારોમાં પણ મેઘરાજાએ તોફાની બેટિંગ કરી છે. વલસાડ જિલ્લાના નાનાપોંધામાં 11 ઈંચ, પારડીમાં 9.5 ઈંચ, વલસાડ શહેરમાં 8.5 ઈંચ, વાપીમાં 7.5 ઈંચ અને ધરમપુરમાં 7 ઈંચ વરસાદ નોંધાયો છે. નવસારી જિલ્લાના ચીખલીમાં 10 ઈંચ, વાંસદામાં 9.5 ઈંચ, ખેરગામમાં 8 ઈંચ અને ગણદેવીમાં 4.75 ઈંચ વરસાદ પડ્યો છે. ડાંગ અને સુરત જિલ્લાના ડાંગના વઘઈમાં 7.5 ઈંચ જ્યારે સમગ્ર ડાંગ જિલ્લામાં 5 ઈંચ વરસાદ પડ્યો છે. સુરતના બારડોલી અને ઉમરગામમાં 5.5 ઈંચ, જ્યારે સુરત શહેર અને જિલ્લામાં 4 ઈંચથી વધુ વરસાદ નોંધાયો છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, રાજ્યના 32 તાલુકાઓમાં 2 ઈંચથી વધુ અને 41 તાલુકાઓમાં 1 ઈંચથી વધુ વરસાદ નોંધાયો છે.
વલસાડમાં અંડરપાસ બંધ અને કાવેરી નદી બે કાંઠે: 15 ગામોને એલર્ટ
વલસાડ જિલ્લામાં સતત વરસી રહેલા આફતના વરસાદને કારણે સ્થાનિકોની મુશ્કેલીઓમાં ભારે વધારો થયો છે. મોગરાવાડી-છીપવાડ અંડરપાસમાં પાણી ભરાઈ જવાને કારણે વાહનવ્યવહાર માટે રસ્તો બંધ કરવાની ફરજ પડી છે. આ ઉપરાંત પારનેરા સ્ટેટ હાઈવે પણ જળમગ્ન થઈ ગયો છે. ઉપવાસમાં ભારે આવકના કારણે કાવેરી નદીનું જળસ્તર ભયજનક સપાટી તરફ વધતાં તંત્ર દ્વારા કાંઠાના 15 ગામોને એલર્ટ કરી દેવામાં આવ્યા છે.
નવસારીમાં રેડ એલર્ટ: શાળા-કોલેજોમાં રજા જાહેર
હવામાન વિભાગ દ્વારા નવસારી જિલ્લા માટે 'રેડ એલર્ટ' જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. અતિભારે વરસાદની આગાહીને પગલે જિલ્લા કલેક્ટર મનીષ ગુરુવાણી દ્વારા પ્રજાની સુરક્ષાને ધ્યાને રાખીને મહત્વનો નિર્ણય લેવાયો છે. કલેક્ટરે ટ્વીટ કરીને માહિતી આપી હતી કે જિલ્લાની તમામ શાળાઓ, કોલેજો, ITI અને આંગણવાડીઓમાં રજા જાહેર કરવામાં આવી છે. નવસારીના નીચાણવાળા વિસ્તારો અને ઘરોમાં પાણી ભરાઈ જવાથી લોકો ભારે હાલાકી ભોગવી રહ્યા છે. અહીં આવેલો દેસરા અંડરપાસ પણ પાણીમાં ગરકાવ થઈ જતાં વાહનવ્યવહાર માટે બંધ કરી દેવાયો છે.
બીલીમોરામાં પૂર જેવા દ્રશ્યો: 24 લોકોનું સુરક્ષિત સ્થળાંતર
નવસારીના બીલીમોરા શહેરમાં ધોધમાર વરસાદના કારણે નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ ગયા છે. ખાસ કરીને દેસરા વિસ્તારમાં પરિસ્થિતિ ગંભીર બનતાં પાલિકા અને ફાયર વિભાગની ટીમ ત્વરિત એક્શનમાં આવી હતી. રેસ્ક્યુ કામગીરી હાથ ધરીને 24 જેટલા લોકોને સુરક્ષિત સ્થળે ખસેડવામાં આવ્યા છે. સ્થળાંતરિત કરાયેલા લોકો માટે તંત્ર દ્વારા ભોજન અને આરોગ્ય સુવિધા પૂરી પાડવામાં આવી રહી છે. તંત્ર દ્વારા નાગરિકોને કામ વગર બહાર ન નીકળવા અને સાવચેત રહેવા અપીલ કરવામાં આવી છે.
તાપી જિલ્લામાં ઓવરટોપિંગથી 18 ગ્રામીણ માર્ગો બંધ
ભારે વરસાદના કારણે તાપી જિલ્લાના ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં પણ માર્ગ વ્યવહારને માઠી અસર પહોંચી છે. પંચોલથી પાલસીયાને જોડતા માર્ગ પર પાણી ફરી વળ્યા છે. નદી-નાળામાં ઓવરટોપિંગ થવાના કારણે જિલ્લાના કુલ 18 જેટલા ગ્રામીણ માર્ગો બંધ થઈ ગયા છે, જેમાં ડોલવણ તાલુકામાં 12, વાલોડમાં 5 અને વ્યારા તાલુકામાં 1 માર્ગનો સમાવેશ થાય છે. રસ્તાઓ બંધ થવાના કારણે વાહનચાલકો અને ગ્રામજનોને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે.