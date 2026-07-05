/ગુજરાતમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં ક્યા કેવો વરસાદ પડ્યો? સૌરાષ્ટ્રમાં સાંબેલાધાર વરસાદથી નદી-નાળા છલકાયા, અનેક ડેમ ઓવરફ્લો

Gujarat Monsoon 2026: ગુજરાત રાજ્યમાં છેલ્લા 24 કલાક દરમિયાન મેઘરાજાએ મન મૂકીને હેત વરસાવ્યું છે. ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્ર પંથકમાં સાંબેલાધાર વરસાદના કારણે જનજીવન પ્રભાવિત થયું છે. રાજ્યના કુલ 196 તાલુકાઓમાં વરસાદ નોંધાયો છે, જેમાં 131 તાલુકાઓમાં સાર્વત્રિક વરસાદ પડ્યો છે. અનેક વિસ્તારોમાં ખેતરો બેટમાં ફેરવાઈ ગયા છે, તો નદી-નાળા ગાંડાતૂર બન્યા છે.
સૌથી વધુ વરસાદી આંકડા (છેલ્લા 24 કલાક)
રાજ્યના વિવિધ વિસ્તારોમાં નોંધાયેલ ભારે વરસાદના આંકડા નીચે મુજબ છે..
આ ઉપરાંત, આજે વહેલી સવારે 06 થી 08 કલાક દરમિયાન પણ વરસાદનું જોર યથાવત રહ્યું હતું, જેમાં રાજુલામાં 2.01 ઇંચ અને મહુવામાં 1.30 ઇંચ વરસાદ નોંધાયો છે.
નદીઓમાં ઘોડાપૂર અને ડેમ ઓવરફ્લો
ભારે વરસાદને પગલે જળાશયોમાં પાણીની આવક વધી છે. ગીર સોમનાથમાં રાવલ અને માલણ નદીમાં ઘોડાપૂર આવ્યા છે. અમરેલીનો ધાતરવડી અને રાયડી ડેમ ઓવરફ્લો થતા તંત્ર દ્વારા એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે.
ખાંભામાં રાયડી ડેમના ૩ દરવાજા ખોલવામાં આવતા નીચાણવાળા વિસ્તારો જેવા કે નાના બારમણ, મોટા બારમણ, ચોતરા અને મીઠાપુર ગામોને સતર્ક રહેવા સૂચના આપવામાં આવી છે. નદીના પટમાં અવરજવર ન કરવા તંત્ર દ્વારા કડક તાકીદ કરવામાં આવી છે.
ભાવનગરમાં સર્જાયેલી દુર્ઘટના
ભાવનગરના ઓથા ગામે ડોંગી નદીમાં એક કાર પાણીના તેજ પ્રવાહમાં તણાઈ હતી. કાર રમકડાંની જેમ વહી રહી હતી, પરંતુ સદનસીબે આગળ નાળું આવતા કાર અટકી ગઈ હતી. સ્થાનિકો અને તંત્રની મદદથી JCB દ્વારા કારને બહાર કાઢવામાં આવી હતી અને તેમાં સવાર તમામ લોકોનો આબાદ બચાવ થયો હતો.
ખેતી અને વાહન વ્યવહાર પર અસર
ભારે વરસાદને કારણે જૂનાગઢ અને રાજકોટના ખેતરો બેટમાં ફેરવાયા છે. ખેતરોમાં પાણી ભરાઈ જવાથી ઉભા પાકને મોટું નુકસાન થવાની ખેડૂતોને ભીતિ સેવાઈ રહી છે. બીજી તરફ, રાજ્યમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદના પગલે નેશનલ હાઈવે સહિત કુલ 108 રસ્તાઓ બંધ કરવામાં આવ્યા છે, જેના કારણે વાહનવ્યવહાર સંપૂર્ણ ખોરવાયો છે.
આગામી આગાહી
હજુ પણ રાજ્યના અનેક વિસ્તારોમાં વાદળછાયું વાતાવરણ જોવા મળી રહ્યું છે. હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ, રાજ્યમાં 7 જુલાઈ સુધી ભારે વરસાદનો દોર ચાલુ રહેવાની શક્યતા છે. તંત્ર દ્વારા લોકોને સલામત સ્થળે રહેવા અને નદી-નાળા નજીક ન જવા માટે અપીલ કરવામાં આવી છે.