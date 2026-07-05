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ગુજરાતમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં ક્યા કેવો વરસાદ પડ્યો? સૌરાષ્ટ્રમાં સાંબેલાધાર વરસાદથી નદી-નાળા છલકાયા, અનેક ડેમ ઓવરફ્લો

Gujarat Monsoon 2026: રાજ્યમાં છેલ્લા ૨૪ કલાક દરમિયાન મેઘરાજા મન મૂકીને વરસ્યા છે, જેમાં રાજ્યના કુલ ૧૯૬ તાલુકાઓમાં વરસાદ નોંધાયો છે. સૌથી વધુ વરસાદ અમરેલીના ખંભા તાલુકામાં ૭.૭૬ ઇંચ નોંધાયો છે. ત્યારબાદ અમરેલીના રાજુલામાં ૬.૭૩ ઇંચ અને ગીર સોમનાથના ઉનામાં ૬.૪૨ ઇંચ વરસાદ ખાબક્યો છે. નવસારીના ગણદેવીમાં ૬.૧૮ ઇંચ અને ભાવનગરના મહુવામાં ૬.૦૬ ઇંચ વરસાદ નોંધાયો છે. નવસારીના ચીખલીમાં ૫.૬૭ ઇંચ, જલાલપોરમાં ૪.૮૪ ઇંચ અને નવસારી તાલુકામાં ૪.૮ ઇંચ વરસાદ પડ્યો છે. અમરેલીના જાફરાબાદમાં ૩.૯ ઇંચ અને સાવરકુંડલામાં ૩.૫૪ ઇંચ વરસાદ નોંધાયો છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 05, 2026, 10:36 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 10:36 AM IST
ગુજરાતમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં ક્યા કેવો વરસાદ પડ્યો? સૌરાષ્ટ્રમાં સાંબેલાધાર વરસાદથી નદી-નાળા છલકાયા, અનેક ડેમ ઓવરફ્લો
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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