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દક્ષિણ ગુજરાતમાં દે ધનાધન વરસાદ...સૌરાષ્ટ્રમાં પડ્યો સાંબેલાધાર, ગુજરાતમાં વરસાદથી કેવી છે સ્થિતિ

ગુજરાત પર હવે મેઘરાજા પૂરેપૂરા મહેરબાન થયા છે...દક્ષિણ ગુજરાતથી લઈને સૌરાષ્ટ્ર સુધી...મધ્ય ગુજરાતથી માંડીને ઉત્તર ગુજરાત સુધી...આકાશમાંથી વરસી રહેલા વરસાદે ધરતીને તરબોળ કરી દીધી છે...અને હજુ પણ વરસાદનો આ જોરદાર રાઉન્ડ યથાવત રહેવાના એંધાણ છે...
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 07, 2026, 05:31 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 05:31 PM IST
દક્ષિણ ગુજરાતમાં દે ધનાધન વરસાદ...સૌરાષ્ટ્રમાં પડ્યો સાંબેલાધાર, ગુજરાતમાં વરસાદથી કેવી છે સ્થિતિ
Source: Bureau

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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