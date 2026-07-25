/છેલ્લા 24 કલાકમાં 265 તાલુકામાં ધમાકેદાર વરસાદ: સૌથી વધુ પાટણના સાંતલપુરમાં સવા 15 ઈંચ, રાધનપુરમાં 14 ઈંચ, જાણો ક્યા કેટલો ખાબક્યો

Gujarat Monsoon 2026: છેલ્લા 24 કલાકમાં રાજ્યના 265 તાલુકામાં સૌથી વધુ વરસાદ પાટણના સાંતલપુરમાં 15 અને રાધનપુરમાં 13.46 ઇંચ ખાબક્યો છે. જ્યારે વાવ-થરાદના ભાભરમાં 11.30, દિયોદરમાં 10.83 અને ખેડાના નડિયાદમાં 10.31 ઇંચ વરસ્યો છે. તો 10 તાલુકામાં 5 ઇંચથી વધુ વરસાદ નોંધાયો છે. સવારના 6થી 8 વાગ્યામાં 106 તાલુકામાં સૌથી વધુ વાવ-થરાદના દિયોદર અને લાખાણીમાં દોઢ ઈંચથી વધુ વરસાદ પડ્યો છે.
5 તાલુકાઓમાં 10 ઈંચથી વધુ આફતનો વરસાદ
રાજ્યના 5 તાલુકા એવા છે જ્યાં 10 ઈંચ કરતાં પણ વધુ વરસાદ નોંધાતાં જળબંબાકારની સ્થિતિ સર્જાઈ છે.
ક્યાં કેટલો વરસાદ નોંધાયો? (મુખ્ય આંકડા)
મધ્ય અને ઉત્તર ગુજરાતમાં પડેલા ધોધમાર વરસાદના મુખ્ય આંકડાઓ પર નજર કરીએ તો..
|જિલ્લો / વિસ્તાર
|તાલુકો
|વરસાદ (મીમી / ઈંચ)
|પાટણ
|સાંતલપુર
|381 મીમી (સવા 15 ઈંચ)
|પાટણ
|રાધનપુર
|342 મીમી (14 ઈંચ)
|વાવ-થરાદ
|ભાભર
|287 મીમી (11.5 ઈંચ)
|વાવ-થરાદ
|દિયોદર
|275 મીમી (11 ઈંચ)
|ખેડા
|નડિયાદ
|262 મીમી (10.5 ઈંચ)
|ખેડા
|મહેમદાવાદ
|213 મીમી (સાડા 8 ઈંચ)
|બનાસકાંઠા
|દાંતીવાડા
|180 મીમી (7 ઈંચ)
|સુરેન્દ્રનગર
|થાનગઢ
|180 મીમી (7 ઈંચ)
|મોરબી
|વાંકાનેર
|176 મીમી
|બનાસકાંઠા
|સુઈગામ
|173 મીમી
સવારે 6 થી 8 વાગ્યા સુધીમાં વરસાદી સ્થિતિ
આજે સવારે પણ ઉત્તર અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં મેઘરાજાની બેટિંગ ચાલુ રહી છે. સવારે 6 થી 8 વાગ્યાના માત્ર 2 કલાકના ટૂંકા સમયગાળામાં જ રાજ્યના 106 તાલુકાઓમાં વરસાદ નોંધાયો હતો.
આજે સવારે 1 ઈંચથી વધુ વરસાદ ધરાવતા મુખ્ય તાલુકાઓ:
દિયોદર (વાવ-થરાદ): 1.85 ઈંચ
લાખણી (વાવ-થરાદ): 1.73 ઈંચ
ધાનેરા (બનાસકાંઠા): 1.46 ઈંચ
રાહ (વાવ-થરાદ): 1.42 ઈંચ
ઓગડ (બનાસકાંઠા): 1.30 ઈંચ
નાનાપોંઢા (વલસાડ): 1.22 ઈંચ
ખેરગામ (નવસારી): 1.02 ઈંચ
વરસાદના સતત આગમનને પગલે તંત્ર સતર્ક બન્યું છે અને નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં રહેતા લોકોને સાવચેત રહેવા સૂચના આપવામાં આવી છે.