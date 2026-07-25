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છેલ્લા 24 કલાકમાં 265 તાલુકામાં ધમાકેદાર વરસાદ: સૌથી વધુ પાટણના સાંતલપુરમાં સવા 15 ઈંચ, રાધનપુરમાં 14 ઈંચ, જાણો ક્યા કેટલો ખાબક્યો

Gujarat Monsoon 2026: રાજ્યભરમાં છેલ્લા 24 કલાક દરમિયાન મેઘરાજાએ રૌદ્ર સ્વરૂપ બતાવીને ધમાકેદાર બેટિંગ કરી છે. ખાસ કરીને ઉત્તર ગુજરાત અને મધ્ય ગુજરાતમાં અનરાધાર વરસાદને કારણે નદી-નાળા છલકાઈ ગયા છે અને નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ ગયા છે. સમગ્ર રાજ્યના 265 તાલુકાઓમાં વરસાદ નોંધાયો છે, જેમાંથી 140 તાલુકાઓમાં 1 ઈંચથી વધુ વરસાદ ખાબક્યો છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 25, 2026, 09:41 AM IST|Updated: Jul 25, 2026, 09:41 AM IST
છેલ્લા 24 કલાકમાં 265 તાલુકામાં ધમાકેદાર વરસાદ: સૌથી વધુ પાટણના સાંતલપુરમાં સવા 15 ઈંચ, રાધનપુરમાં 14 ઈંચ, જાણો ક્યા કેટલો ખાબક્યો

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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