/આવી ગઈ ભારે આગાહી! ગુજરાતના આ વિસ્તારોમાં પૂર જેવો માહોલ સર્જાશે; જો સિસ્ટમ મજબૂત બની તો 10 ઇંચ સુધીનો વરસાદ

Ambalal Patel forecast: ગુજરાતમાં ચોમાસું હવે તેના પૂરા જોશમાં આવી રહ્યું છે. હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે રાજ્યમાં આગામી દિવસોમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની એક મોટી આગાહી કરી છે. તેમના જણાવ્યા અનુસાર, આગામી 22 જુલાઈથી ગુજરાતમાં એક નવી અને અત્યંત મજબૂત વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય થવા જઈ રહી છે, જેને કારણે રાજ્યના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં જળબંબોળ જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ શકે છે.
ઉત્તર, મધ્ય ગુજરાત અને કચ્છમાં પૂર જેવો માહોલ સર્જાવાની શક્યતા
નવી વરસાદી સિસ્ટમના કારણે ઉત્તર ગુજરાત, મધ્ય ગુજરાત અને કચ્છના વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદી માહોલ જોવા મળશે. મહેસાણા, સાબરકાંઠા અને અરવલ્લીમાં ૩ ઇંચથી વધુ વરસાદ ખાબકવાની સંભાવના છે. જ્યારે પંચમહાલ, દાહોદ અને છોટાઉદેપુર, મધ્ય ગુજરાતના આ વિસ્તારોમાં પણ ભારે વરસાદની પૂરેપૂરી સંભાવના છે. હવામાન નિષ્ણાતોના મતે, જો આ વરસાદી સિસ્ટમ વધુ મજબૂત બનશે, તો ઉત્તર અને મધ્ય ગુજરાતના કેટલાક ભાગોમાં 5 થી 6 ઇંચ સુધીનો ભારે વરસાદ ખાબકી શકે છે.
નર્મદા અને સાબરમતી નદીના જળસ્તરમાં થશે વધારો
ગુજરાતની જીવાદોરી સમાન નદીઓમાં નવા પાણીની ભારે આવક થવા જઈ રહી છે. ઉપરવાસમાં એટલે કે મધ્ય પ્રદેશમાં થઈ રહેલા ભારે વરસાદને પગલે નર્મદા નદીના જળસ્તરમાં મોટો વધારો થશે. આ ઉપરાંત, ઉત્તર ગુજરાતમાં પડનારા ભારે વરસાદને કારણે સાબરમતી નદીમાં પણ નવા નીરની આવક થવાની પ્રબળ શક્યતા છે, જે ડેમોની સપાટી વધારવામાં મદદરૂપ સાબિત થશે.
સૌરાષ્ટ્રમાં ક્યાં કેટલો વરસાદ પડી શકે?
સૌરાષ્ટ્ર પંથકમાં પણ મેઘરાજા મન મૂકીને વરસશે. અંબાલાલ પટેલની આગાહી મુજબ સૌરાષ્ટ્રના વિવિધ ભાગોમાં વરસાદનું જોર રહેશે. દ્વારકા અને પોરબંદર (પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્ર)માં ૩ ઇંચથી વધુ વરસાદની ધારણા છે. દેવભૂમિ દ્વારકા અને ગીર સોમનાથમાં 4 ઇંચ જેટલો ભારે વરસાદ પડી શકે છે. જ્યારે જામનગર, રાજકોટ, સુરેન્દ્રનગર અને મોરબીમાં હળવાથી ભારે વરસાદી ઝાપટાં પડશે.
દક્ષિણ ગુજરાત માટે 'રેડ એલર્ટ': 8 થી 10 ઇંચ વરસાદની આશંકા
આગામી 24 થી 27 જુલાઈ દરમિયાન દક્ષિણ ગુજરાતમાં આકાશી આફત ઉતરી શકે છે. આ 4 દિવસો દરમિયાન દક્ષિણ ગુજરાતના જિલ્લાઓમાં અતિભારે વરસાદની ચેતવણી (રેડ એલર્ટ) આપવામાં આવી છે. અહીં 8થી 10 ઇંચ જેટલો અત્યંત ભારે વરસાદ પડી શકે છે, જેને કારણે સ્થાનિક નાની નદીઓમાં પૂર આવવાની પૂરેપૂરી શક્યતા છે. તંત્ર દ્વારા નદી કાંઠાના વિસ્તારોને સાવચેત રહેવા સૂચના આપી દેવામાં આવી છે.
ઓગસ્ટ મહિનામાં પણ મેઘમહેર યથાવત રહેશે
રાહતની વાત એ છે કે વરસાદનો આ રાઉન્ડ માત્ર જુલાઈ પૂરતો સીમિત નહીં રહે. હવામાન વિભાગ અને અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર, ઓગસ્ટ મહિનામાં પણ રાજ્યમાં સારો વરસાદ રહેવાની પૂરેપૂરી શક્યતા છે. જેથી ધરતીપુત્રોમાં ખુશીનો માહોલ છે, પણ સાથે જ અતિભારે વરસાદની સ્થિતિને જોતા વહીવટી તંત્રને પણ એલર્ટ મોડ પર રાખવામાં આવ્યું છે.