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આવી ગઈ ભારે આગાહી! ગુજરાતના આ વિસ્તારોમાં પૂર જેવો માહોલ સર્જાશે; જો સિસ્ટમ મજબૂત બની તો 10 ઇંચ સુધીનો વરસાદ

Ambalal Patel forecast:  હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલની મોટી આગાહી અનુસાર, આગામી 22 જુલાઈથી ગુજરાતમાં એક મજબૂત વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય થવા જઈ રહી છે. આ સિસ્ટમના કારણે ઉત્તર ગુજરાત, મધ્ય ગુજરાત અને કચ્છ પંથકમાં ભારે વરસાદી માહોલ જોવા મળશે. ખાસ કરીને મહેસાણા, સાબરકાંઠા અને અરવલ્લીમાં ૩ ઇંચથી વધુ વરસાદ પડી શકે છે, જ્યારે પંચમહાલ, દાહોદ અને છોટાઉદેપુરમાં પણ ભારે વરસાદની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. જો આ વરસાદી સિસ્ટમ વધુ મજબૂત બનશે, તો રાજ્યના કેટલાક વિસ્તારોમાં 5 થી 6 ઇંચ સુધીનો ધોધમાર વરસાદ ખાબકી શકે છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 19, 2026, 01:26 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 01:26 PM IST
આવી ગઈ ભારે આગાહી! ગુજરાતના આ વિસ્તારોમાં પૂર જેવો માહોલ સર્જાશે; જો સિસ્ટમ મજબૂત બની તો 10 ઇંચ સુધીનો વરસાદ
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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