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દક્ષિણ ગુજરાતમાં મેઘતાંડવ: જૂજ અને કેલિયા ડેમ ઓવરફ્લો, તંત્ર દ્વારા નદીકાંઠાના ગામોને સતર્ક રહેવા અપીલ

South Gujarat HeavyRains: નવસારી જિલ્લામાં તથા ઉપરવાસમાં સતત વરસી રહેલા ભારે વરસાદના પગલે જૂજ ડેમ તેમજ કેલિયા ડેમ ઓવરફ્લો થયો છે. જેના કારણે બંને ડેમના હેઠવાસના ગામો અને પૂર્ણા નદીકાંઠાના વિસ્તારોમાં પાણીના પ્રવાહમાં વધારો થવાની શક્યતા છે.  નવસારી જિલ્લા વહીવટીતંત્ર દ્વારા નદીકાંઠા અને નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં રહેતા નાગરિકોને સતર્ક રહેવા, નદીમાં કે પાણી ભરાયેલા વિસ્તારોમાં ન જવા તથા જરૂર જણાય ત્યારે સ્થળાંતર અંગે તંત્ર દ્વારા આપવામાં આવતી સૂચનાઓનું તાત્કાલિક પાલન કરવા અપીલ કરવામાં આવે છે. 

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 23, 2026, 01:28 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 01:28 PM IST
દક્ષિણ ગુજરાતમાં મેઘતાંડવ: જૂજ અને કેલિયા ડેમ ઓવરફ્લો, તંત્ર દ્વારા નદીકાંઠાના ગામોને સતર્ક રહેવા અપીલ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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