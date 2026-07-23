/દક્ષિણ ગુજરાતમાં મેઘતાંડવ: જૂજ અને કેલિયા ડેમ ઓવરફ્લો, તંત્ર દ્વારા નદીકાંઠાના ગામોને સતર્ક રહેવા અપીલ

South Gujarat HeavyRains: દક્ષિણ ગુજરાત અને ખાસ કરીને નવસારી જિલ્લામાં ઉપરવાસમાં વરસી રહેલા સતત ભારે વરસાદને કારણે જળસંપત્તિ છલકાઈ ગઈ છે. ભારે આવકના પગલે જૂજ ડેમ અને કેલિયા ડેમ ઓવરફ્લો થતાં તંત્ર દ્વારા બંને ડેમના હેઠવાસમાં આવતા ગામો તથા પૂર્ણા નદીકાંઠાના વિસ્તારો માટે હાઇ એલર્ટ આપી દેવામાં આવ્યું છે. પાણીના પ્રવાહમાં તીવ્ર વધારો થવાની શક્યતાને ધ્યાનમાં રાખીને જિલ્લા વહીવટીતંત્ર દ્વારા સ્થાનિક રહીશોને સાવચેત રહેવા અનુરોધ કરવામાં આવ્યો છે.
એલર્ટ હેઠળ આવતા ગામોની યાદી
બંને ડેમમાંથી પાણી છોડાતાં અને ઓવરફ્લો થતાં આસપાસના ત્રણથી ચાર તાલુકાના ગામોને સાવધ કરવામાં આવ્યા છે.
જૂજ ડેમથી અસરગ્રસ્ત ગામો
વાંસદા તાલુકાના જુજ, ખડકીયા, નવાનગર, વાસીયા તળાવ, વાંસદા, રાણીફળીયા, નાની વલઝર, મોટી વલઝર, સિંગાડા, રૂપવેલ, ચાપલધરા, રાજપુર, પ્રતાપનગર. ચીખલી તાલુકાના દોણજા, હરણગામ, ચીખલી, ખુંધ, વંકાલ (વ.ફળિયા), ઘેકટી અને ગણદેવી તાલુકાના ઉંડાચ (વાણીયા ફળીયા), ઉંડાચ (લુહાર ફળીયા), ગોયદી-ભાઠલા, ખાપરવાડ, દેસરા.
કેલિયા ડેમથી અસરગ્રસ્ત ગામો
કેલિયા ડેમના અસરગ્રસ્ત ગામોમાં વાંસદા તાલુકાના કેલીયા, ચીખલી તાલુકાના કાકડવેલ , માંડવખડક , વેલણપુર , ગોડથલ , કણભઈ , સ્યાદા , મોગારવાડી , આમધરા , ઘેજ , મલીયાધાર , સોલધરા , પીપલગાણ ,ધોલાર , કલિયારી ,બલવાડ , ખેરગામ તાલુકાના વાડ અને ગણદેવી તાલુકાના ગોયાદી ભાઠલા ,વાઘરેચ ,ખાપરવાડા અને તથા દેસરા ગામોનો સમાવેશ થાય છે. નીચાણવાળા અને નદીકાંઠાના વિસ્તારોમાં રહેતા નાગરિકોએ નદી કે પાણી ભરાયેલા વિસ્તારો તરફ જવું નહીં. જરૂર જણાયે વહીવટીતંત્ર દ્વારા આપવામાં આવતી સ્થળાંતરની સૂચનાઓનું તાત્કાલિક પાલન કરવું. અફવાઓથી દૂર રહી માત્ર અધિકૃત માહિતી પર જ વિશ્વાસ રાખવો.
અન્ય વિસ્તારોની સ્થિતિ: વાહનો ફસાયા અને ડાયવર્ઝન આપવું પડ્યું
વાપી તાલુકાના કોપરલી ખાતે ભારે વરસાદના કારણે પાણી ભરાતાં એક બસ ફસાઈ ગઈ હતી. સ્થાનિક પોલીસ અને રેસ્ક્યુ ટીમની મદદથી બસમાં ફસાયેલા તમામ મુસાફરોનું સુરક્ષિત રેસ્ક્યુ કરવામાં આવ્યું છે. જાંબુઘોડાથી બોડેલી તરફ જતા મુખ્ય હાઇવે પર ખાખરીયા ગામ નજીક નાળામાં ભારે પાણી ભરાઈ જતાં વાહનવ્યવહાર ખોરવાયો હતો. તંત્ર દ્વારા તાત્કાલિક ધોરણે આ માર્ગ પર ડાયવર્ઝન આપવામાં આવ્યું છે.
મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલે SEOC પહોંચી સ્થિતિની સમીક્ષા કરી
દક્ષિણ ગુજરાતમાં ઊભી થયેલી પૂર અને વરસાદી પરિસ્થિતિની ગંભીરતાને ધ્યાને રાખી મુખ્યમંત્રી શ્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ ગાંધીનગર સ્થિત સ્ટેટ ઇમરજન્સી ઓપરેશન સેન્ટર (SEOC) પહોંચ્યા હતા. મુખ્યમંત્રીએ વલસાડ જિલ્લાની સ્થિતિ અંગે મંત્રી નરેશ પટેલ અને સ્થાનિક કલેક્ટર સાથે ટેલિફોનિક વાતચીત કરી હતી. તેમણે જરૂર જણાયે વધારાની NDRF ટીમો મોકલવાની ખાતરી આપી હતી. સુરત અને નવસારીના કલેક્ટરોઓ સાથે વાત કરીને નીચાણવાળા વિસ્તારોમાંથી લોકોને તાત્કાલિક સલામત સ્થળે ખસેડવા (સ્થળાંતર કરવા) સૂચના આપી હતી. આ સમીક્ષા બેઠકમાં મુખ્ય સચિવ એમ. કે. દાસ તથા વરિષ્ઠ સચિવો હાજર રહ્યા હતા અને સમગ્ર પરિસ્થિતિ પર સતત નજર રાખવામાં આવી રહી છે.