'મહેંદી રંગ લાગ્યો' ગીત કેવી રીતે રચાયું હતું? ભોજશાળા અને માળવાનું ગુજરાત કનેક્શન જાણો

Dhar To Gujarat Connection : મધ્ય પ્રદેશના ધારની ભોજશાળાના વિવાદ પર આખરે ચુકાદો આવી ગયો છે. આ ચર્ચા વચ્ચે ભોજશાળાના ગુજરાતને કનેક્શન, અને ગુજરાતની ધરતી પર રચાયેલા ‘મહેંદી તે વાવી માળવે ને એનો રંગ ગયો ગુજરાત રે...’ ગીત સાથે શું નાનો છે, તે પણ જાણી લો
Mehndi Te Vavi Malve song history : મધ્ય પ્રદેશના ધારના બોધશાળાનું હજારો વર્ષ જૂનું હિન્દુ મંદિર હતું, જેના પર મસ્જિદ બનાવવામાં આવી હતી. અહીં વર્ષોથી મંદિર મસ્જિદ વિવાદ ચાલતો હતો. જેમાં મધ્ય પ્રદેશ હાઈકોર્ટે પુરાતત્વ વિભાગના હવાલાથી ચુકાદો આપ્યો કે, આ મંદિર જ છે. હાલ ચર્ચામાં છે એ ભોજશાળા ધારમાં આવેલી છે, જેને માળવા તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. આ માળવાનું ગુજરાતનું કનેક્શન છે. શું તમે જાણો છો, મહેંદી રંગ લાગ્યો.. ગીત કેવી રીતે રચાયું અને તેનું માળવા સાથે શું કનેક્શન છે.
ભોજશાળા વિવાદ પર મધ્ય પ્રદેશ હાઈકોર્ટનો ચુકાદો
મધ્ય પ્રદેશના ધારની ભોજશાળાને લઈને લાંબા સમયથી ચાલી રહેલા વિવાદમાં મધ્ય પ્રદેશ હાઈકોર્ટે 15 મેના રોજ પોતાનો ચુકાદો સંભળાવ્યો છે. મધ્ય પ્રદેશ હાઈકોર્ટની ડબલ બેન્ચે હિન્દુ સમુદાયના પક્ષમાં નિર્ણય સંભળાવતા કહ્યું કે, ભોજશાળાને માતા સરસ્વતી કે માતા વાગ્દેવીનું મંદિર માનવામાં આવે છે. મધ્ય પ્રદેશ હાઈકોર્ટની ઈન્દોર બેચમાં જસ્ટિસ વિજય કુમાર શુક્લા અને જસ્ટિસ આલોક અવસ્થીની ડિવીઝન બેન્ચે પાંચ અરજી અને ત્રણ ઈન્ટરવેન્શન બાદ આ નિર્ણય સંભળાવ્યો છે. કોર્ટે ભોજશાળા પરિસરનું સંરક્ષણ પુરાતત્વ સર્વેક્ષણ (એએસઆઈ) ના આધાર પર ચુકાદો આપીને હિન્દુ પક્ષને અહી પૂજા કરવાનો અધિકાર આપ્યો છે.
માળવા અને ગુજરાતનો નાતો... આ રીતે રચાયું પ્રખ્યાત ‘મહેંદી તે વાવી માંડવે...’ ગીત
ધાર (મધ્યપ્રદેશ) જે માળવા તરીકે ઓળખાય છે. માળવાની સુગંધી મહેંદી ખૂબ જાણીતી છે. ધારના રાજવી પરમાર વંશના હતા. રાજા ભોજે ઈસ. ૧૦૩૫ આસપાસ દેવી સરસ્વતીના મંદિર તરીકે ભોજશાળાનું નિર્માણ કર્યું. રાજા ભોજની પૌત્રીના વિવાહ પાટણના કર્ણદેવ સોલંકીના ભાઈ સાથે થયા હતા. આથી ગુજરાતમાં કહેવત પ્રચલિત થઈઃ ‘મહેંદી માળવાની, સુગંધ ગઈ ગુજરાત.’ આ કહેવત પરથી ગુજરાતના જાણીતા કવિ ઈન્દુલાલ ગાંધીએ તેનાં પરથી ગીત રચ્યુંઃ મહેંદી તે વાવી માળવે ને એનો રંગ ગયો ગુજરાત રે...
આમ, ‘મહેંદી તે વાવી માળવે ને એનો રંગ ગયો ગુજરાત રે...’ ગુજરાતનો સીધો નાતો માળવા સાથે છે, જેને આજે ધાર કહેવાય છે.
શું છે ભોજશાળા વિવાદ
ધાર સ્થિત ભોજશાળા ભારતીય પુરાતત્વ સર્વેક્ષણના સંરક્ષમા આવતી એક ઐતિહાસિક ઈમારત છે. જેને હિન્દુ પક્ષ માતા સરસ્વતી કે માતા વાગ્દેવીનું મંદિર અને પ્રાચીન શિક્ષા કેન્દ્ર ગણાવે છે. જ્યારે મુસ્લિમ પક્ષ તેને કમાલ મૌલા મસ્જિદ કહે છે. હાલ બંને પક્ષોએ અહી પોતાના અધિકાર ગણાવ્યા હતા. વર્તમાન વ્યવસ્થા અનુસાર વર્સ, 2003 થી અહી હિન્દુ સમુદાયને પૂજા કરવાની અનુમતિ આપવામાં આવી હતી. જ્યારે કે મુસ્લિમ સમુદાયને શુક્રવારની નમાજની પરમિશન છે. આ વિવાદ વર્ષ 2022 માં કોર્ટમાં પહોંચ્યો હતો. જ્યારે હિન્દુ ફ્રન્ટ ફોર જસ્ટિસ અને અન્ય અરજી કર્તાઓએ હાઈકોર્ટમાં અરજી દાખલ કરી હતી. આ અરજીમાં ભોજશાળાના ધાર્મિમ સ્વરૂપ નક્કી કરવા, હિન્દુ સમાજને નિયમિત પૂજા કરવાનો અધિકાર આપવા અને પરિસરમાં નમાજ રોકવા માટે માંગ કરાઈ હતી.
કોણે કોણે આ પરિસર માટે દાવો કર્યો હતો
તેના બાદ હાઈકોર્ટે પરિસરના વૈજ્ઞાનિક સર્વેક્ષણનો આદેશ આપ્યો હતો. વર્ષ 2024 માં ભારતીય પુરાતત્વ વિભાગે 98 દિવસ સુધી અહી સરવે કર્યો હતો. આ સરવેને મુસ્લિમ પક્ષ સાથે જોડાયેલી સંસ્થા મૌલાના કમાલુદ્દીન સોસાયટીએ સુપ્રીમ કોર્ટમાં પડકાર આપ્યો હતો. સુપ્રીમ કોર્ટે આ સરવે પર પ્રતિબંધ ન લગાવ્યો. પરંતું રિપોર્ટ સીલબંધન ન રાખવા, પક્ષકારોને તેની કોપી આપવા અને સુનાવણી માટે કહ્યું હતું. જોકે, સુનાવણી દરમિયાન કોર્ટમાં 1935 ની એ વ્યવસ્થા પર ચર્ચા થઈ હતી, જેના અંતર્ગત તત્કાલીન ધાર રાજવીએ મુસ્લિમ સમુદાયને પરિસરમાં નમાજની પરમિશન આપી હતી તેવું કહ્યું હતું. મુસ્લિમ પક્ષે કોર્ટને એમ પણ કહ્યું કે, પરિસરમાં લાંબા સમયથી કમાલ મૌલા મસ્જિદના રૂપમાં ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે, અને ધાર્મિક સ્વરૂપ નક્કી કરવાનો અધિકાર સિવિલ કોર્ટનો છે. તો બીજી તરફ, હિન્દુ પક્ષે શિલાલેખ, સ્થાપત્ય, અવશેષો, ઐતિહાસિક દસ્તાવેજો તથા વસંત પંચમી પર પૂજાનો હવાલો આપીને તેને મંદિર ગણાવ્યું હતું.
તો આ વચ્ચે જૈન સમુદાય પણ કોર્ટ પહોંચ્યો હતો. જૈન સમાજે આ સાથે જોડાયેલા અરજીમાં કોર્ટને કહ્યું હતું કે, પરિસરની સ્થાપત્ય શૈલી રાજસ્થાનના દેલવાડા જૈન મંદિરો સાથે મેળ ખાય છે.