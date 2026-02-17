મોબાઈલની લત છોડાવવા નાનરડા ગામની શાળાનો અનોખો પ્રયોગ, 'ડોપામાઈન ડિટોક્સ'થી વિદ્યાર્થીઓમાં આવ્યું મોટું પરિવર્તન!
Dopamine Detox: આજના સમયમાં મોટાભાગના માતા-પિતાની એક જ ફરિયાદ હોય છે કે, બાળક આખો દિવસ મોબાઈલમાં જ વ્યસ્ત રહે છે, ભણવામાં ધ્યાન નથી આપતું. પરંતુ મહેસાણા જિલ્લાના એક નાનકડા ગામની શાળાએ આ સમસ્યાનો વૈજ્ઞાનિક ઉકેલ શોધી કાઢ્યો છે. ડોપામાઈન ડિટોક્સ નામનો અનોખો પ્રોજેક્ટ શરૂ કર્યો છે. જેના પરિણામે વિદ્યાર્થીઓ મોબાઈલ છોડીને પુસ્તકો તરફ વળ્યા છે. શું છે આ પ્રોજેક્ટ? કઈ છે એ સ્કૂલ જેણે કર્યું આ મોટું કામ? ચાલો જાણીએ.
- મોબાઈલની માયાજળ તોડીને પુસ્તકોના પ્રેમમાં પડ્યા મહેસાણાના વિદ્યાર્થીઓ
- આંબલિયાસણ ગામની શાળાના શિક્ષકે બદલ્યું બાળકોનું ભવિષ્ય
- સમજાવટ અને વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિથી મોબાઈલની લતનો ઉકેલ શક્ય છે
Dopamine Detox: આ અનોખો પ્રોજેક્ટ શરૂ કરવાનાર સાર્વજનિક વિદ્યાલય મહેસાણા જિલ્લાના આંબલિયાસણ સ્ટેશન ગામની છે. મહેસાણાના નાનકડા ગામની આ શાળાએ એક એવો પ્રયોગ શરૂ કર્યો જેની વાહવાહી સમગ્ર રાજ્યમાં થઈ રહી છે. આ અનોખો પ્રયોગ એટલે ડોપામાઈન ડિટોક્સ છે. હવે ડોપામાઈન એટલે શું? તો જ્યારે આપણે મોબાઈલમાં રીલ્સ જોઈએ, ગેમ રમીએ ત્યારે મગજમાં એક ફીલ ગુડ કેમિકલ બને છે. આ કેમિકલ આપણને વારંવાર સ્ક્રીન તરફ ખેંચે છે.
ડોપામાઈન એટલે શું?
- જ્યારે આપણે મોબાઈલમાં રીલ્સ જોઈએ
- ગેમ રમીએ ત્યારે મગજમાં એક ફીલ ગુડ કેમિકલ બને છે
- આ કેમિકલ આપણને વારંવાર સ્ક્રીન તરફ ખેંચે છે
સજા નહીં, માત્ર સમજાવટ
પણ જો એ જ ડોપામાઈન પુસ્તક વાંચવાથી, રમત રમવાથી અને મિત્રો સાથે વાતચીતથી મળે તો? આ જ વિચાર સાથે શાળા આચાર્ય રાકેશગિરી ગોસ્વામીના માર્ગદર્શન હેઠળ શિક્ષક હિતેષ ગોહિલે આ અભિયાન શરૂ કર્યું છે. દરરોજ પ્રાર્થના પછી માત્ર 10 થી 15 મિનિટ બાળકો પોતાની કુટેવો ખુદ સ્વીકારી લે છે. હું વધુ મોબાઈલ વાપરું છું, મને ગુસ્સો વધારે આવે છે. બાળકો કૂટેવો કાગળમાં લખીને આપે પરંતુ બાળકોને કોઈ કોઈ ડાંટ નહીં, કોઈ સજા નહીં. માત્ર સમજાવટ અને વાલીઓનો સાથ મળ્યો તો મોટો બદલાવ શરૂ થયો છે.
વિદ્યાર્થીઓમાં આવ્યું મોટું પરિવર્તન
જે વિદ્યાર્થીઓ રોજ 3-4 કલાક સ્ક્રીન સામે બેસતા હતા એ હવે પુસ્તક વાંચે છે. કેટલાકે ચા છોડીને દૂધ પીવાનું શરૂ કર્યું છે. રિસેસમાં બહારના નાસ્તો કરવાને બદલે હવે સાથે બેસીને ટિફિનમાંથી નાસ્તો કરી રહ્યા છે. મોબાઈલની લતથી આવતું ચીડિયાપણું હવે એકાગ્રતા અને આનંદમાં બદલાઈ રહ્યું છે.
શું થયો પ્રોજેક્ટથી ફાયદો?
- વિદ્યાર્થીઓ સ્ક્રીન સામે બેસતા હતા એ હવે પુસ્તક વાંચે છે
- કેટલાકે ચા છોડીને દૂધ પીવાનું શરૂ કર્યું છે
- રિસેસમાં બહારના નાસ્તા નહીં, હવે સાથે બેસીને ટિફિન
- હાસ્ય, વાતો અને વી-ફીલિંગ
- મોબાઈલથી આવતું ચીડિયાપણું એકાગ્રતા, આનંદમાં ફેરવાયું
જેલના અનુભવથી શાળાનો ઉદ્ધાર
ખાસ વાત એ છે કે, શિક્ષક હિતેષ ગોહિલ શિક્ષક બન્યા તે પહેલાં જેલમાં ક્લાર્ક તરીકે ફરજ બજાવતા હતા. ત્યાં તેમણે માનસિકતા અને ગુનાહિત વલણનો અભ્યાસ કર્યો અને આજે એ જ સમજ વિદ્યાર્થીઓના ભવિષ્યને ઘડવામાં કામ લાગી રહી છે. એક નાનકડું કામ આજે એક મોટું પરિવર્તન લાવ્યું છે. આંબલિયાસણ જેવા નાનકડા ગામની શાળામાંથી ઉગેલો આ વિચાર સમગ્ર ગુજરાત માટે પ્રેરણા બની શકે છે. સમજાવટ અને વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિથી મોબાઈલની લત જેવી ગંભીર સમસ્યાનો ઉકેલ શક્ય છે. જો ગુજરાત સરકાર આ મોડેલને રાજ્યભરમાં અમલમાં મૂકે તો દેશનું ભવિષ્ય વધુ ઉજ્જવળ બની શકે છે.
