ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

મહેસાણા પોલીસ બેડામાં હડકંપ! SPએ એક સાથે 747 પોલીસકર્મીઓની કરી બદલી

મહેસાણા જિલ્લા પોલીસ વડાએ સામૂહિક બદલીનો હુકમ કરી પોલીસબેડામાં ચકચાર મચાવી દીધી છે. મહેસાણા જિલ્લામાં એક સાથે 747 પોલીસકર્મીઓની બદલી કરવામાં આવી છે.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Nov 20, 2025, 01:36 PM IST

મહેસાણા પોલીસ બેડામાં હડકંપ! SPએ એક સાથે 747 પોલીસકર્મીઓની કરી બદલી

Mahesana News: મહેસાણા પોલીસ બેડામાં હડકંપ મચી ગયો છે. એક સાથે 747 પોલીસકર્મીઓની બદલી કરી દીધી છે. SP હિમાંશુ સોલંકીએ બદલીનો નિર્ણય લીધો છે. મહેસાણામાં એસપી દ્વારા મોટો નિર્ણય લેતાં એક સાથે 747 પોલીસકર્મીઓની બદલી કરી દીધી છે. પોલીસ વિભાગમાં એક સાથે આટલી મોટી બદલીને કારણે હડકંપ મચી ગયો છે.

મહેસાણા પોલીસ બેડામાં હડકંપ 
મહેસાણા જિલ્લાના પોલીસ વડા (SP) હિમાંશુ સોલંકીએ એક મોટો નિર્ણય લઈ પોલીસ વિભાગમાં હડકંપ મચાવી દીધો છે.  SP એ એક જ આદેશમાં જિલ્લાના કુલ 747 પોલીસકર્મીઓની એક સાથે બદલી કરી દીધી છે. મહેસાણા જિલ્લામાં આટલી મોટી સંખ્યામાં બદલીનો આદેશ લગભગ પ્રથમવાર થયો છે. સામાન્ય રીતે પોલીસ બેડામાં નાના પાયે બદલીઓ થતી હોય છે, પરંતુ આ સામૂહિક બદલી પોલીસ વિભાગમાં પણ ચર્ચાનું કેન્દ્ર બની છે. 

જિલ્લા પોલીસ વડાએ પોલીસ વહિવટમાં પારદર્શિતા લાવવા, લાંબા સમયથી એક જ પોલીસ સ્ટેશનમાં થયો જમાવડો અટકાવવા અને કાયદો-વ્યવસ્થાની સ્થિતિ મજબૂત બનવાવાના ઉદ્દેશ્યથી સામૂહિક બદલીનો આદેશ કર્યો છે. સામૂહિક બદલી કરીને પોલીસ કર્મચારીઓ ફરજ પ્રત્યે જવાબદાર અને સક્રિય બને તે સંદેશો જિલ્લા પોલીસ વડાએ આપી દીધો છે. 

જિલ્લા પોલીસ વડા દ્વારા જે સામૂહિક બદલીનો આદેશ કરાયો તેમાં કોન્સ્ટેબલ, હેડ કોન્સ્ટેબલ, સહિત અન્ય કર્મચારીઓની બદલી થઈ છે. આ બદલીના આદેશમાં લગભગ મહેસાણા જિલ્લાના તમામ પોલીસ સ્ટેશનો પણ આવી ગયા છે.

