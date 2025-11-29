ઘરના ભૂવા અને ઘરના ડાકલાં! પતિ ધારાસભ્ય બની જતાં હવે પત્ની દૂધસાગરમાં બન્યાં ડિરેક્ટર!
Mehsana Dudhsagar Dairy: મહેસાણાની દૂધસાગર ડેરીમાં "ઘરના ભૂવા અને ઘરના ડાકલાં આ કહેવત ફરી એકવાર સાચી પડી છે. વિપુલ ચૌધરીને ચૂંટણી લડવાની પરવાનગી ન મળી, અને અશોક ચૌધરીએ રાજકીય સોગઠાં એવી રીતે ગોઠવ્યા કે ચૂંટણી જ ના થઈ! ડેરીના 15 સભ્યો બિનહરિફ થયા! હવે અશોક ચૌધરી ફરી ચેરમેન બનશે, અને તેમનો દબદબો ફરી છવાશે. પણ સત્તાની આ સાઠગાંઠમાં વિવાદો થયા વિના રહ્યા નથી.
Trending Photos
Mehsana Dudhsagar Dairy: ઘરના ભૂવા અને ઘરના ડાકલાં કહેવત એમ જ નથી પડી....મહેસાણા દૂધ સાગર ડેરીની ચૂંટણી હાલમાં રાજકીય સોગઠાં ગોઠવીને અશોક ચૌધરીએ હેમ ખેમ પાર તો પાડી દીધી પણ નિયામક મંડળમાં સત્તાની સાંઠગાંઠમાં વિવાદો થયા વિના રહ્યાં નથી. વિપુલ ચૌધરીને ચૂંટણી લડવાની પરમિશન ન મળતાં દૂધ સાગર ડેરીમાં ચૂંટણી તો ના થઈ અને 15 સભ્યો બિનહરિફ થઈ ગયા.
હવે અશોક ચૌધરી ચેરમેન બની જશે અને ફરી એમનો દબદબો છવાશે પણ નિયામક મંડળમાં પાટીદાર સમાજની અવગણના મામલે આજે પાટીદાર અગ્રણી વરૂણ પટેલે બળાપો ઠાલવ્યો છે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી પહેલાં EWS લાગુ નહીં થાય તો પાટીદારોના રાજકીય પતનની શરૂઆત થઈ જશે. આ પહેલાં અલ્પેશ ઠાકોરે પણ દૂધસાગર ડેરીમાં ઠાકોર સમાજની અવગણના થતી હોવાનો બળાપો ઠાલવ્યો હતો.
દૂધસાગર ડેરીમાં પાટીદારોના પ્રતિનિધિત્વને લઈને વિવાદ શરૂ થયો છે. જેમાં પહેલો વિવાદ પાટીદાર સમાજની અવગણનાનો મુદ્દો બન્યો છે. પાટીદાર અગ્રણી વરુણ પટેલે બળાપો ઠાલવ્યો છે કે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી પહેલાં EWS લાગુ નહીં થાય, તો પાટીદારોના રાજકીય પતનની શરૂઆત થઈ જશે! બીજો વિવાદ: આ પહેલાં અલ્પેશ ઠાકોરે પણ ઠાકોર સમાજની અવગણનાનો સૂર છેડ્યો હતો. પણ આ બધામાં સૌથી મોટી વાત તો હવે આવી રહી છે. અશોક ચૌધરીના ખાસ ગણાતા, ખેરાલુના ધારાસભ્ય સરદારભાઈ ચૌધરી. ગત ટર્મમાં તેઓ ડેરીમાં ડિરેક્ટર હતા. પણ આ વખતે? પતિ ધારાસભ્ય બની જતાં હવે પત્ની દૂધસાગરમાં ડિરેક્ટર! સરદારભાઈ પોતે તો ડિરેક્ટર નથી બન્યા, પણ તેમની પત્નીને બિનહરિફ ડિરેક્ટર બનાવી દીધા છે!
એ જ રીતે...માણસાથી અશોકભાઈના ખાસ માણસ અમિતભાઈ ચૌધરી પણ બિનહરિફ ડિરેક્ટર બની ગયા છે. પહેલીવાર એવું બન્યું છે કે દૂધસાગર ડેરીની ચૂંટણી યોજાઈ નથી... પણ આ સત્તાના ખેલમાં વિવાદોએ પીછો છોડ્યો નથી! સત્તાના આ ખેલમાં સમાજની અવગણના થાય છે, કે પછી પરિવારવાદનું બીજ રોપાય છે? આ સવાલ તો અધ્ધર જ રહ્યો!
હવે સૌથી મોટી વાત તો એ છે કે અશોક ચૌધરીના ખાસ અને ખેરાલુના ધારાસભ્ય સરદાર ભાઈ ચૌધરી ગત ટર્મમાં ડેરીમાં ડીરેક્ટર હતા. હવે બિનહરિફ થયેલા સભ્યોમાં ડિરેક્ટર સરદારભાઈ તો નથી પણ એમને એમની પત્નીને દૂધસાગર ડેરીમાં ડિરેક્ટર બનાવી દીધી છે. તો અશોકભાઈના ખાસ માણસાથી અમિત ભાઈ ચૌધરી પણ ડેરીમાં બિનહરિફ ડિરેક્ટર બની ગયા છે.
આમ દૂધસાગર ડેરીની ચૂંટણીમાં પહેલીવાર ચૂંટણી યોજાઈ નથી પણ વિવાદોએ પીછો છોડ્યો નથી.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે