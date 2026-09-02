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કુખ્યાત મસ્તાની ગેંગના ટપોરી ભાવેશ ઝીલિયાને ટપકાવવા મહેસાણામાં ગોઠવાઈ ફિલ્ડીંગ, માફિયાઓને ટક્કર આપે તેવો હતો પ્લાન

ગુજરાતમાં ગુનાખોરીના અડ્ડા બનતા જતા મહેસાણામાંથી એક એવા ખૌફનાક ખેલના દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે, જે ફિલ્મી કહાનીને પણ ટક્કર મારે! જ્યાં એક તરફ કુખ્યાત મસ્તાની ગેંગના શખ્સ પર આયોજનબદ્ધ રીતે મોતનો પંજો વીંઝાયો, તો બીજી તરફ જેની પર હુમલો થયો તે ખુદ પીડિત પણ ખાલી હાથે નહોતો નીકળ્યો, જેના કારનામા જાણીને તમારા પણ હોશ ઉડી જશે!...

Published: Sep 02, 2026, 08:08 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 08:08 PM IST
કુખ્યાત મસ્તાની ગેંગના ટપોરી ભાવેશ ઝીલિયાને ટપકાવવા મહેસાણામાં ગોઠવાઈ ફિલ્ડીંગ, માફિયાઓને ટક્કર આપે તેવો હતો પ્લાન

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