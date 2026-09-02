/કુખ્યાત મસ્તાની ગેંગના ટપોરી ભાવેશ ઝીલિયાને ટપકાવવા મહેસાણામાં ગોઠવાઈ ફિલ્ડીંગ, માફિયાઓને ટક્કર આપે તેવો હતો પ્લાન

તેજસ દવે, મહેસાણા / મહેસાણાના નાગલપુર ચાર રસ્તા પાસે પકવાન હોટલ નજીક ગુનાખોરીનો એક ખતરનાક પર્યાય રચાયો. પોલીસ ચોપડે ચઢેલા કુખ્યાત મસ્તાની ગેંગના સભ્ય ભાવેશ ઝીલીયાની કારને ટાર્ગેટ કરવા માટે અપરાધીઓની એક મોટી ફોજ મેદાને ઉતરી હતી. આખા ષડયંત્રના તાણાવાણા એવી રીતે વણાયા હતા કે પીડિતને કલ્પના પણ ન હોય કે તેનો પીછો કાળ બનીને થઈ રહ્યો છે.
પોલીસ તપાસમાં ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો છે કે આ જીવલેણ હુમલાને અંજામ આપવા માટે 10 થી 11 શખ્સો પૂરી તૈયારી સાથે ત્રણ વાહનો લઈને આવ્યા હતા. બલેનો કાર દ્વારા રેકી કરવામાં આવી રહી હતી, જ્યારે એક બ્લેક અને એક વ્હાઈટ સ્કોર્પિયો ગાડીઓ બેકઅપ અને હુમલા માટે તૈયાર હતી. હુમલાખોરોએ કોઈ પણ સંજોગોમાં શિકાર હાથમાંથી ન છૂટે તે માટે ભાવેશની ફોર્ચ્યુનર કારને પૂરઝડપે આવીને એકસાથે ત્રણ-ત્રણ વખત જોરદાર ટક્કરો મારી દીધી હતી જેથી વાહન રોડ પર જ લકવાગ્રસ્ત થઈ જાય.
ટક્કર મારીને વાહન રોક્યા બાદ એક પછી એક રાઉન્ડ ફાયરિંગ કરવામાં આવ્યું હતું, જેનાથી સમગ્ર વિસ્તારમાં ડર અને અફડાતફડીનો માહોલ સર્જાઈ ગયો હતો. જોકે, આ શાતિર હુમલાખોરો લોકલ રૂટ્સ અને અંતરિયાળ રસ્તાઓથી એટલા વાકેફ હતા કે સીસીટીવી કેમેરા અને પોલીસ નાકાબંધીને થાપ આપીને તેઓ ગણતરીની મિનિટોમાં અંધારામાં ગાયબ થઈ ગયા.
ભાણુભા હજુ પણ પોલીસ પકડથી દૂર
ઘટનાની ગંભીરતા જોઈને મહેસાણા બી ડિવિઝન પોલીસે તાકાત લગાવી અને ગણતરીના કલાકોમાં જ યુવરાજસિંહ ઉર્ફે કંટ્રોલ, શક્તિસિંહ ઉર્ફે લાલો, આર્યન પટેલ, દિગ્વિજયસિંહ, દેવેન્દ્રસિંહ અને યુવરાજસિંહ ઝાલા સહિત 6 કુખ્યાત હુમલાખોરોને દબોચી લીધા...આ તમામે તમામ ગુનાહિત ઈતિહાસ ધરાવે છે. જોકે, આ આખા ખેલનો માસ્ટરમાઇન્ડ અને મુખ્ય હેન્ડલર જોરાવરસિંહ ઉર્ફે ભાણુભા હજુ પણ પોલીસ પકડથી દૂર છે, જેની પાછળ પોલીસની અલગ-અલગ ટીમો દોડી રહી છે.
ભાવેશ પણ દૂધનો ધોયેલો નથી
આ મામલે સૌથી મોટો અને ચોંકાવનારો વળાંક ત્યારે આવ્યો જ્યારે પોલીસે તપાસ કરી તો સામે પક્ષે હુમલાનો ભોગ બનનાર ભાવેશ ઝીલીયાની પોતાની નંબર પ્લેટ વિનાની ફોર્ચ્યુનર કારમાંથી ગેરકાયદેસર રિવોલ્વર, છ જીવતા કારતૂસ અને છરો મળી આવ્યા! ગાંધીધામના શખ્સ પાસેથી ચાલીસ હજારમાં ખરીદેલું આ હથિયાર બતાવે છે કે મેદાનમાં કોઈ દૂધ ધોયેલું નથી ઉતર્યું. હાલ પોલીસે બંને પક્ષના ગુનેગારોને સળિયા પાછળ ધકેલીને કાયદાનો સકંજો કસ્યો છે.
ભલે ભાવેશ ઝીલિયા પર જાનલેવા હુમલો થયો હોય, પણ પોલીસની રેડમાં તેની જ ફોર્ચ્યુનર કારમાંથી નંબર પ્લેટ વિનાની વિદેશી રિવોલ્વર, છ જીવતા કારતૂસ અને ઘાતક છરો મળી આવતા તેના કારનામાનો પર્દાફાશ થયો છે. પોલીસની કડકાઈ જોઈને હવે આ સડકછાપ ભાવેશને સમજાઈ ગયું હશે કે ગુજરાત પોલીસના ડંડા આગળ મોટા-મોટા માથા પણ પાણી માંગતા થઈ જાય છે!...