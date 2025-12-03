Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

ગુજરાતમાં અમેરિકન વિઝા સેન્ટર આપો, ગુજરાતના સાંસદે સંસદમાં ઉઠાવ્યો મુદ્દો

USA Visa Center : ગુજરાતીઓ સૌથી વધુ વિઝા માટે અમેરિકામાં એપ્લાય કરે છે, છતાં ગુજરાતમાં અમેરિકન વિઝા સેન્ટર નથી, ત્યારે આ અંગેની સંસદ સત્રમાં ગુજરાતના સાંસદ દ્વારા માંગ કરાઈ 
 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Dec 03, 2025, 03:25 PM IST

Trending Photos

ગુજરાતમાં અમેરિકન વિઝા સેન્ટર આપો, ગુજરાતના સાંસદે સંસદમાં ઉઠાવ્યો મુદ્દો

Mehsana News તેજસ દવે/મહેસાણા ; ગુજરાતના સાંસદ હરિભાઈ પટેલે લોકસભામાં શૂન્યકાળમાં ગુજરાતમાં અમેરિકન વિઝા સેન્ટરની માંગણીનો મુદ્દો ઉઠાવ્યો છે. તેમણે કહ્યુ કે, ગુજરાતમાં એકપણ સ્થળે અમેરિકા માટે વિઝા સેન્ટર ઉપલબ્ધ નથી. 

ગુજરાતને અમેરિકન વિઝા સેન્ટરનો લાભ આપો 
ઉત્તર ગુજરાતના મહેસાણા જિલ્લા સહિત સમગ્ર ગુજરાતમાં અમેરિકન વિઝા માટેની સુવિધા ઉપલબ્ધ નહીં હોવાના કારણે લોકોને મોટી મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડે છે. આ મુદ્દાને ધ્યાનમાં લઈને મહેસાણા લોકસભા ખાતેથી ભારતીય જનતા પાર્ટીના સાંસદ હરિભાઈ પટેલે કેન્દ્રીય વિદેશ મંત્રાલય સમક્ષ ગુજરાતમાં અમેરિકા માટે વી.એફ.એસ. (વિઝા એપ્લિકેશન સેન્ટર) ખોલવાની માંગણી કરી છે. સાંસદ હરિભાઈ પટેલ દ્વારા શૂન્યકાળમાં આ મામલે રજુઆત કરી ગુજરાતને અમેરિકન વિઝા સેન્ટરનો લાભ આપવા માંગ કરવામાં આવી છે.મહેસાણા સાંસદની આ રજૂઆતથી ગુજરાતના નાગરિકોને મુંબઈ, દિલ્હી કે ચેન્નઈ જવાની ઝંઝટમાંથી મુક્તિ મળી શકે તેમ છે.

Add Zee News as a Preferred Source

ગુજરાતમાંથી મોટી સંખ્યામાં અમેરિકામાં અરજી થાય છે 
ગુજરાતમાંથી દર મહિને હજારો લોકો અમેરિકા જવા માટે વિઝા અરજી કરે છે. જોકે, વિઝા પ્રોસેસ માટે આખા ગુજરાતમાં કોઈપણ સ્થળે વી.એફ.એસ. કેન્દ્ર ઉપલબ્ધ નથી. પરિણામે અમેરિકાના વિઝા મેળવવા માંગતા નાગરિકો અને અરજદારોને મુંબઈ, દિલ્હી કે ચેન્નઈ જવું પડે છે, અરજદારો માટે આ પ્રક્રિયા અત્યંત બોજાળુ અને સમય લેતી બની જાય છે.સાંસદ  હરિભાઈ પટેલે શૂન્યકાળમાં આ મુદ્દે વિદેશ મંત્રાલય સમક્ષ સાંસદમાં રજૂઆત કરી છે.સાંસદ હરિભાઈ પટેલે ગુજરાતના નાગરિકોની આ સમસ્યા પરત્વે શૂન્યકાળમાં લોકસભામાં રજુઆત કરી ગુજરાતને અમેરિકન વિઝા માટે સેન્ટર આપવા માંગ કરવામાં આવી છે. 

આ મુદ્દે સાંસદ હરિભાઈ પટેલે જણાવ્યું કે, ગુજરાત રાજ્યએ અમેરિકા સાથે વેપાર અને રોકાણનું મહત્વનું કેન્દ્ર છે.  સમગ્ર ગુજરાતમાંથી હજારો લોકો અમેરિકન વિઝા માટે અરજી કરે છે. પરંતુ વિઝા પ્રક્રિયાની અછત અને વી એફ એસ સેન્ટર નહીં હોવાના કારણે નાગરિકો અનાવશ્યક મુશ્કેલીઓનો સામનો કરે છે. ગુજરાતમાં કોઈપણ સ્થળે વી.એફ.એસ. કેન્દ્ર ખોલવાથી ન માત્ર સ્થાનિક અર્થતંત્ર પ્રોત્સાહન મળશે, સાથે સાથે સ્થાનિક લોકોનો સમય અને નાણાં બચશે. 

આમ, સ્થાનિક નાગરિકોને પડતી અગવડ મામલે સાંસદ સમક્ષ નાગરિકો દ્વારા રજુઆત કરવામાં આવી હતી. ગુજરાતના નાગરિકોને આ સમસ્યામાંથી મુક્તિ મળે તે માટે મહેસાણા સાંસદ હરિભાઈ પટેલે શૂન્યકાળમાં આ માંગ કરી છે. મહત્વપૂર્ણ છે કે આ માંગ સંતોષાય તો ગુજરાતમાંથી અમેરિકા જવા ઇચ્છતા લોકોની વિઝા પક્રિયા સરળ બની શકે તેમ છે. વર્તમાન સમયમાં અમેરિકાના વિઝા મેળવવા માટે લોકોને અન્ય રાજ્યમાં જવાની ફરજ પડી રહી છે.જેમાં લોકોનો સમય અને નાણાંનો વ્યય થઈ રહ્યો છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

...और पढ़ें
mehsanaUSA Visa CenterHARIBHAI PATELLok Sabhaમહેસાણાહરિભાઈ પટેલ

Trending news