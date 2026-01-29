મેહોંણાવાસીયો હવે મકાનો અને જમીન મોંઘા થશે? નવા સીમાંકન મુજબ 13 વોર્ડ અને વિસ્તારો જાહેર
Mehsana Municipal Corporation: નવી મહેસાણા મહાનગરપાલિકામાં વોર્ડ સીમાંકન અને હદ , અનામત વસ્તી ની પ્રાથમિક યાદી જાહેર. પ્રાથમિક યાદી મા સૂચિત ૧૩ વોર્ડ અને વોર્ડ વિસ્તાર જાહેર. તમામ સૂચિત વોર્ડ, તેના વિસ્તાર, અમાનત મુજબ વસતી જાહેર કરાઈ. ગયા વર્ષે જ સરકારે મહેસાણા ને મહાનગર પાલિકા બનાવી છે.
Mehsana Municipal Corporation: મહેસાણામાં રહેતા નાગરિકો માટે એક મહત્વપૂર્ણ સમાચાર છે. ગયા વર્ષે ગુજરાત સરકાર દ્વારા મહેસાણા નગરપાલિકાને મહાનગરપાલિકાનો દરજ્જો આપ્યા બાદ હવે તેના વહીવટી માળખાને આખરી ઓપ આપવાની પ્રક્રિયા તેજ બનાવી છે. શહેરના નવા ભૌગોલિક વિસ્તાર મુજબ વોર્ડ સીમાંકન, હદ અને અનામત વસ્તીની પ્રાથમિક યાદી તંત્ર દ્વારા સત્તાવાર રીતે જાહેર કરવામાં આવી છે.
નવું માળખું અને વોર્ડની સંખ્યા
મહેસાણા મહાનગરપાલિકાના સમગ્ર વિસ્તારને 13 સૂચિત વોર્ડમાં વિભાજિત કર્યો છે. આ સીમાંકનમાં શહેરના જૂના વિસ્તારોની સાથે આસપાસના જે ગામો કે વિસ્તારોનો મહાનગરપાલિકામાં સમાવેશ થયો છે, તેમને ધ્યાનમાં રાખીને હદ નક્કી કરવામાં આવી છે.
પ્રાથમિક યાદીમાં શું છે?
દરેક વોર્ડની ભૌગોલિક સીમાઓ નક્કી કરવામાં આવી છે, જેથી વહીવટી કામગીરી સરળ બને. દરેક વોર્ડમાં કુલ વસ્તી, અનુસૂચિત જાતિ (SC), અનુસૂચિત જનજાતિ (ST) અને અન્ય અનામત વર્ગોની વસ્તીના આંકડા જાહેર કરાયા છે. નિયમ મુજબ બેઠકોમાં મહિલાઓ માટેની અનામતની વિગતો પણ પ્રાથમિક યાદીમાં સામેલ છે.
તમને જણાવી દઈએ કે નવા વોર્ડની રચના થવાથી શહેરી સુવિધાઓ જેવી કે રસ્તા, પાણી, ગટર અને લાઈટિંગનું આયોજન વધુ વ્યવસ્થિત રીતે થઈ શકશે. વોર્ડ દીઠ કોર્પોરેટરોની સંખ્યા અને વહીવટી તંત્રના માળખાથી મહેસાણાના વિકાસને નવી ગતિ મળશે.
