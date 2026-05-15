/એક જ દીકરો હોય અને અમેરિકા જતો રહે કે કંઈ થઈ જાય તો પરિવારનું શું? 3 સંતાનો પેદા કરવાની આર.પી.પટેલની પાટીદારોને સલાહ

RP Patel statement on 3 children : વિશ્વ ઉમિયાધામના પ્રમુખ આર.પી.પટેલે પાટીદાર સમાજ અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરીને કહ્યું કે, હવે સમય આવી ગયો છે કે ત્રણ સંતાનો પેદા કરવામાં આવે. તેઓએ પાટીદારોને કેમ આ સલાહ આપી જાણીએ
Mehsana News : ગુજરાતના પાટીદાર સમાજ હવે પરિવર્તનના માર્ગે નીકળ્યો છે. આર્થિક રીતે સુખી સંપન્ન પાટીદાર સમાજ બીજી અનેક સમસ્યાઓનો સામનો કરી રહ્યો છે. આવામાં કડીમાં આયોજિત કડવા પાટીદાર ૪૨ સમાજની નાઈટ ક્રિકેટ ટૂર્નામેન્ટની ફાઈનલમાં વિશ્વ ઉમિયા ફાઉન્ડેશનના પ્રમુખ આર.પી. પટેલ સંતાનો વિશે મોટું નિવેદન આપ્યું. તેઓએ કહ્યું કે, દરેકે ત્રણ બાળકો પેદા કરવા જોઈએ.
દરેકે ત્રણ બાળક પેદા કરવા જોઈએ - આર.પી.પટેલ
મહેસાણાના કડી ખાતે કડવા પાટીદાર ૪૨ સમાજ દ્વારા નાઈટ ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન કરાયું હતું. જેની ફાઈનલમાં વિશ્વ ઉમિયા ફાઉન્ડેશનના પ્રમુખ આર.પી. પટેલે હાજરી આપી હતી. આ પ્રસંગે તેઓએ માત્ર એક સંતાન હોવા પર ચિંતા વ્યક્ત કરી સામાજિક સુરક્ષા પર ભાર મૂક્યો હતો તેઓએ પોતાના સંબોધનમાં પાટીદારોને કહ્યું કે, સમાજનો સંકલ્પ સાથે જ્યારે આપણે સમજીશું. ત્યારે સમાજને સાચી દિશામાં શક્તિશાળી બનાવી શકીશું. દરેકે ત્રણ બાળક પેદા કરવા જોઈએ. જેમાં એક બાળક પરિવાર માટે, એક ધર્મ માટે અને એક રાષ્ટ્ર માટે હોવું જોઈએ. આર્થિક સંપત્તિ વધતી જાય, મોટા મોટા બંગલાઓ બનાવીએ અને બંગલામાં માત્ર એક જ દીકરો હોય. અને કદાચ કોઈ કારણોસર દીકરો અમેરિકા જતો રહ્યો, અને ન કરે નારાયણ કદાચ દીકરાને કોઈ પ્રોબ્લમ થયો તો પછી પરિવારનું શું. આવા અનેક પ્રશ્નો સાથે સામાજિક સુરક્ષાને લઈને વિશ્વ ઉમિયા ફાઉન્ડેશન જે કામ કરે છે, તે પ્રવૃત્તિઓને લઈને સતત માહિતગાર રહેવું જોઈએ. આપણે માત્ર મંદિર નથી બનાવતા, સનાનત ધર્મના પ્રતીક રૂપે વિશ્વનું સૌથી ઉંચામાં ઉંચું શિવ શક્તિનું માતા પાર્વતીનું ઉમિયાજીનં 504 ફૂટ મંદિરું નિર્માણ, એ મંદિરના માધ્યમથી સામાજિક એક્તાને લઈને સમાજને સંગઠિત કરીને વિશ્વભરમાં પથરાયેલા પાટીદારોનું વૈશ્વિક સંગઠન બનાવીને સમાજની અનેકવિધ પ્રવૃત્તિઓ સાથે સમાજને શક્તિશાળી બનાવવા વિશ્વ ઉમિયાધામ કામ કરે છે.
તેમાં પણ પાટીદારોને વિશેષ સલાહ આપતા ભાર મૂક્યો, કારણે પાટીદારોમાં વિદેશ જવાનો મોહ વધારે હોય છે. મોટાભાગના પાટીદારો વિદેશ જવા માંગતા હોય છે. આવામાં તેઓએ કહ્યું કે, એક જ દીકરો હોય અને અમેરિકા જતો રહે કે કંઈ થઈ જાય તો પરિવારનું શું?
આર.પી.પટેલે અમદાવાદમાં બની રહેલા ૫૦૪ ફૂટ ઊંચા ઉમિયા માતાના મંદિરનો ઉલ્લેખ કર્યો. મંદિરના માધ્યમથી પાટીદાર સમાજને સંગઠિત અને શક્તિશાળી બનાવવાની હાકલ કરી હતી. તેમજ યુવાનોને રમતગમતની સાથે સમાજ નિર્માણમાં પણ યોગદાન આપવા અપીલ કરી.
