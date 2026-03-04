ગુજરાતનું એક એવું શહેર જ્યાં ખાસડા યુદ્ધથી ઉજવાય છે ધૂળેટી, આ અનોખી પરંપરા પાછળ છે ખાસ કહાની!

Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝMehsanaગુજરાતનું એક એવું શહેર જ્યાં ખાસડા યુદ્ધથી ઉજવાય છે ધૂળેટી, આ અનોખી પરંપરા પાછળ છે ખાસ કહાની!

Mehsana News: આમ તો ધૂળેટી એટલે રંગોનું પર્વ છે પણ મહેસાણા જિલ્લાના વિસનગરમાં ધૂળેટી રંગોથી નહી પણ એકબીજાને ખાસડા અને શાકભાજી મારીને ઉજવવામાં આવે છે. આ શહેરમાં છેલ્લા 100 વર્ષથી આ પરંપરા ચાલી આવે છે. વિસનગરમાં ધૂળેટીના દિવસે એકબીજાને રંગો નહી પણ ખાસડા અને શાકભાજી મારવામાં આવે છે. જેને વિસનગરના લોકૌ ખાસડા યુધ્ધ તરીકે ઓળખે છે. કહેવાય છે કે, આ ઉજવણી દરમિયાન જેને ખાસડુ અને શાકભાજી વાગે તેનું સમગ્ર વર્ષ સારૂ જાય છે. 

Mar 04, 2026
  • વિસનગરમાં ધુળેટી પર યોજાય છે ખાસડા યુદ્ધ
  • એકબીજા પર ચપ્પલ ફેંકવાની અનોખી પરંપરા
  • જેને જૂતા વાગે એનું વર્ષ સારું
  • એકબીજાને ફટકારી લોકોએ ઉજવી ખાસડાં હોળી

તેજસ દવે/મહેસાણા: મહેસાણા જિલ્લાના વિસનગર શહેરમાં ધૂળેટીના પર્વ નિમિત્તે વર્ષો જૂની 'ખાસડા યુદ્ધ'ની પરંપરા આજે પણ એટલા જ ઉત્સાહથી ઉજવવામાં આવે છે. વર્ષો પહેલા અહીં એકબીજા પર જૂના પગરખાં (ખાસડા) ફેંકીને આ રમત રમાતી હતી, જેના કારણે તેનું નામ 'ખાસડા યુદ્ધ' પડ્યું છે.સમય જતાં આ પરંપરામાં બદલાવ આવ્યો છે. હવે લોકો પગરખાંના બદલે શાકભાજીનો ઉપયોગ કરે છે. બે જૂથો આમને-સામને રહીને એકબીજા પર શાકભાજી ફેંકે છે અને હર્ષોલ્લાસ સાથે આ પર્વની મજા માણે છે. એવી માન્યતા છે કે જે વ્યક્તિને આ યુદ્ધ દરમિયાન 'ખાસડું' કે શાકભાજી વાગે છે. તેનું આખું વર્ષ ઘણું સારું જાય છે. આ વખતે આ ખાસડા યુદ્ધ જોવા માટે કેબિનેટ મંત્રી ઋષિકેશ પટેલ પણ પહોંચ્યા હતા.

વિસનગરના મંડી બજાર વિસ્તારમાં ધુળેટીના દિવસે ૧૦૦ વર્ષથી ખાસડા યુધ્ધની ઊજવણી કરવાની પરંપરા ચાલી આવે છે. જો કે, હવે ખાસડા સાથે શાકભાજી પણ મારવામાં આવે છે. વિસનગરના મંડીબજાર વિસ્તારમાં ધુળેટીની વહેલી સવારે ઉત્તર વિભાગમાં વસતા મોદી, ઠાકોર અને પટેલ સમાજના લોકોનું તેમજ દક્ષિણ વિભાગમાં વસતા બ્રામણો, કંસારા અને વાણિયા તેમજ પટેલ સમાજના લોકોનું જૂથ એકઠું થાય છે. અને બંને જૂથોએ સામસામે ખાસડાં તેમજ શાકભાજી ફેંકવાનું શરૂ કરતાં યુદ્ધ જેવો માહોલ રચાય છે. ત્યારબાદ ચોકમાં ખજૂર ભરેલો ઘડો મેળવવા બંને જૂથો વચ્ચે ઘર્ષણ સર્જા‍ય છે. આ યુદ્ધ પૂરું થયા બાદ વિજેતા જૂથે સમગ્ર વિસ્તારમાં ઘરે ઘરે ફરીને ખજૂર ઉઘરાવી શહેરીજનોને વહેંચણી કરે છે.

કહેવાય છે કે, જેને ખાસડું વાગે તેનું વર્ષ સારૂ જાય તેવી માન્યતા છે. વર્ષો પૂર્વે આ ખાસડા યુદ્ધની પરંપરા મહારાષ્ટ્રમાં ચાલતી હતી અને તે સમયે ગુજરાત મુંબઇ રાજ્યમાં હતું, ત્યારથી આ યુદ્ધની શરૂઆત અહીં થઇ છે. જે આજે પણ યથાવત છે. ફેર એટલો આવ્યો છે કે, હાલ ખાસડાનું પ્રમાણ ઓછું હોય છે. તેનું સ્થાન બટાકા, ડુંગળી, ટામેટા તેમજ રીંગણ સહિ‌તનાં શાકભાજીએ લીધું છે. ધૂળેટીના દિવસે ૧૦૦ વર્ષથી વિસનગરવાસીઓએ આ પરંપરાને સાચવી રાખી છે..જો કે, હવે ખાસડાને બદલે શાકભાજીનો જ મારો ચલાવીને આ ઉજવણી થાય છે. આમ તો કોઇને શાકભાજી કે ખાસડુ છુટ્ટુ મારવામાં આવે તો ઝઘડો થઇ જાય. પણ ધૂળેટીના દિવસે વિસનગરમાં કોઇપણને શાકભાજી કે ખાસડુ મારવાની છૂટ છે. લોકે હોશે હોશે ખાસડા અને શાકભાજીનો માર ખમે છે કારણ કે, જુત્તું ખાવાથી પણ વર્ષ સારું જાય છે ભાઈ. અને આ પણ એક અનોખી પરંપરા છે. 

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

gujaratKhasda YuddhvisnagarHoli DhuletiKhasda wargujarat newsholi 2026mehsana news

