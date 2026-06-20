/લોહીના ખાબોચિયાથી ધ્રૂજી ઉઠ્યું મોકાસણ ગામ! જાણો કેવી રીતે એક પૈસાની લેતીદેતી લોહીયાળ જંગમાં ફેરવાઈ ગઈ

તેજસ દવે/મહેસાણા: જિલ્લાના કડી તાલુકામાં આવેલું મોકાસણ ગામ ગઈકાલે એકાએક ચીસ અને લોહીના ખાબોચિયાથી ધ્રૂજી ઉઠ્યું હતું. ગામમાં મજૂરી કામ કરીને પોતાના પરિવારનું ગુજરાન ચલાવતા પંચાવન વર્ષીય પ્રતાપજી મોહનજી ઠાકોર દરરોજની જેમ ખેતરે મજૂરી કામ કરવા ગયા હતા. સાંજના આશરે ચારેક વાગ્યે જ્યારે તેઓ પોતાનું કામ પતાવીને ઘરે પરત ફરી રહ્યા હતા. ત્યારે ગામની ડેરી પાસે આવેલા વડલા નીચે જ કાળ બનીને ઉભેલા ઘનશ્યામભાઈ ઉર્ફે લાલી ચંદુભાઈ પટેલે તેમને આંતર્યા હતા.
પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ પૈસાની લેવડદેવડની જૂની અદાવત રાખીને આરોપી ઘનશ્યામ પટેલે પ્રતાપજી પર લાકડાના ધોકા વડે આડેધડ હુમલો કરી દીધો હતો. ધોકાના ઉપરાછાપરી ઘા વાગવાના કારણે પ્રતાપજીના શરીરે બરડાના ભાગે ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી હતી અને ડાબા હાથ તેમજ જમણા પગમાંથી લોહીની નદીઓ વહેવા લાગી હતી.
હુમલો એટલો ભયાનક હતો કે પ્રતાપજી ત્યાં જ બેભાન થઈને ઢળી પડ્યા હતા. ઘટનાની જાણ થતાં જ તેમનો પુત્ર શૈલેષજી ઠાકોર કડિયાકામ છોડીને તાત્કાલિક ગામમાં દોડી આવ્યો હતો. લોહીલુહાણ હાલતમાં પડેલા પિતાને જોઈને પરિવારા ચરણોમાંથી જમીન સરકી ગઈ હતી. ગંભીર રીતે ઘવાયેલા પ્રતાપજીને તાત્કાલિક કુંડાળની હોસ્પિટલમાં સારવાર અર્થે ખસેડાયા હતા. પરંતુ તેમની હાલત અત્યંત નાજુક હોવાથી તેમને વધુ સારવાર માટે ગાંધીનગર સિવિલ અને ત્યાંથી પણ તાત્કાલિક અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલ રિફર કરવામાં આવ્યા હતા. અંતે પરિવારે તેમને મહેસાણાની યુનિક હોસ્પિટલમાં દાખલ કર્યા હતા. જ્યાં જિંદગી અને મોત વચ્ચેની લડાઈ લડતા લડતા પ્રતાપજીએ દમ તોડી દીધો હતો.
આ ચકચારી ઘટનાને પગલે કડી પોલીસ સ્ટેશનના એએસઆઈ ધાર્મિકભાઈ દેસાઈ સહિતનો કાફલો તપાસમાં જોડાયો હતો. શરૂઆતમાં પોલીસે હુમલા સંદર્ભે ગુનો દાખલ કર્યો હતો. પરંતુ સારવાર દરમિયાન ભોગ બનનાર પ્રતાપજી ઠાકોરનું મોત નીપજતા પોલીસે તાત્કાલિક આ કેસમાં હત્યાની કલમનો ઉમેરો કર્યો છે. કડી ડિવિઝનના ડીવાયએસપી હાર્દિક પ્રજાપતિના માર્ગદર્શન હેઠળ પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં જ હત્યારા આરોપી ઘનશ્યામ ઉર્ફે લાલી પટેલને દબોચી લીધો છે. હાલમાં પોલીસ આરોપીની ઘનતાપૂર્વક પૂછપરછ કરી રહી છે અને પીઆઈ એ.એસ. રબારી આ સમગ્ર હત્યાકાંડના મૂળ સુધી પહોંચવા માટે આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી ચલાવી રહ્યા છે.