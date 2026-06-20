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લોહીના ખાબોચિયાથી ધ્રૂજી ઉઠ્યું મોકાસણ ગામ! જાણો કેવી રીતે એક પૈસાની લેતીદેતી લોહીયાળ જંગમાં ફેરવાઈ ગઈ

Mehsana News: પૈસાની ભૂખ માણસને કઈ હદ સુધી અંધ બનાવી દે છે તેનો જીવતો જાગતો કિસ્સો મહેસાણા જિલ્લાના કડી તાલુકામાંથી સામે આવ્યો છે. કડીના મોકાસણ ગામે માત્ર નજીવી બાબતમાં અને પૈસાની લેવડદેવડના કારણે એક આધેડને પોતાની જિંદગી ગુમાવવી પડી છે. મોકાસણ ગામની ડેરી પાસે આવેલા એક વડલા નીચે ધોકા વડે કરાયેલા ઘાતકી હુમલામાં ગંભીર રીતે ઘવાયેલા આધેડનું હોસ્પિટલમાં સારવાર દરમિયાન મોત નીપજ્યું છે. આ હુમલાની ઘટના બાદ કડી પોલીસે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરીને હત્યારા આરોપીને સકંજામાં લઈ લીધો છે. શું હતી સમગ્ર ઘટના અને કેવી રીતે એક પૈસાની લેતીદેતી લોહીયાળ જંગમાં ફેરવાઈ ગઈ.

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 20, 2026, 03:12 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 03:12 PM IST
લોહીના ખાબોચિયાથી ધ્રૂજી ઉઠ્યું મોકાસણ ગામ! જાણો કેવી રીતે એક પૈસાની લેતીદેતી લોહીયાળ જંગમાં ફેરવાઈ ગઈ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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