મોતની ચિચિયારીઓથી ગૂંજ્યો મહેસાણા-બહુચરાજી હાઈ-વે; કાળ બનીને 8 પદયાત્રીઓ પર ફરી વળ્યો ટ્રક, 2ના મોત
Mehsana Accident News: મહેસાણાના નવા દેલવાડા નજીક અકસ્માત સર્જાયો છે. બહુચરાજી દર્શન માટે પગપાળા જતા 8 લોકોને ટ્રકે કચડ્યા છે, જેમાથી 2 લોકોના મોત, તો દાહોદમાં નાનાપુવાળા સફારી નજીક બાઈક અને રિક્ષા વચ્ચે ટક્કર થઈ છે. જેમાં રિક્ષાચાલકનું કરુણ મોત નિપજ્યું છે.
- માતાના દર્શને પગપાળા જતા લોકોને નડ્યો અકસ્માત
- સિદ્ધપુરના ધનાવાડા ગામના પગપાળા સંઘના લોકોને અડફેટે લીધા
- આઈસર ટ્રકચાલકે 8 પદયાત્રીઓને અડફેટે લીધા
- અકસ્માતમાં 2 પદયાત્રીઓના કરુણ મોત
Mehsana News: મહેસાણા જિલ્લાના બહુચરાજીમાં ચૈત્રી પૂનમના મેળાના પાવન અવસરે માઁ બહુચરના દર્શન કરવા જઈ રહેલા પદયાત્રીઓ માટે કાળમુખો અકસ્માત સર્જાયો છે. બહુચરાજીના નવા દેલવાડા ગામ પાસે એક પૂરપાટ ઝડપે આવતી આઈસર ટ્રકે પદયાત્રીઓના સંઘને અડફેટે લેતા અરેરાટી વ્યાપી ગઈ છે.
મોડી રાત્રે કાળ બનીને આવી ટ્રક
મળતી માહિતી મુજબ, સિદ્ધપુર તાલુકાના ધનાવાડા ગામનો પદયાત્રી સંઘ માઁ બહુચરના દર્શન કરવા અને ચૈત્રી પૂનમના મેળામાં સહભાગી થવા બહુચરાજી જઈ રહ્યો હતો. મોડી રાત્રે જ્યારે આ સંઘ નવા દેલવાડા પાસે પહોંચ્યો ત્યારે એક બેફામ આઈસર ટ્રકચાલકે સંઘના આઠ જેટલા પદયાત્રીઓને જોરદાર ટક્કર મારી હતી. આ અકસ્માત એટલો ભયાનક હતો કે તેમાં 2 પદયાત્રીઓના ઘટનાસ્થળે જ કરુણ મોત નિપજ્યા છે.
મહેસાણા: બહુચરાજી પાસે આઈસર ટ્રકે 8 પદયાત્રીઓને કચડ્યા; 2ના કમકમાટીભર્યા મોત, 5ની હાલત ગંભીર#mehsana #Gujarat #BreakingNews #News pic.twitter.com/20kQuRS1aw
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) March 31, 2026
અન્ય 6 લોકો પૈકી 5 પદયાત્રીઓની હાલત અત્યંત ગંભીર હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. અકસ્માત બાદ સ્થાનિક લોકો અને તંત્ર દ્વારા તાત્કાલિક બચાવ કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી. ગંભીર રીતે ઘાયલ થયેલા તમામ મુસાફરોને વધુ સારવાર માટે ધારપુર સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યા છે. માઈભક્તો સાથે બનેલી આ ઘટનાથી ધનાવાડા ગામ સહિત સમગ્ર પંથકમાં શોકનું મોજું ફરી વળ્યું છે.
પોલીસ તપાસ તેજ
ઘટનાની જાણ થતા જ પોલીસ કાફલો ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયો હતો. ટ્રકચાલક વિરુદ્ધ ગુનો નોંધી આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. ચૈત્રી પૂનમના તહેવાર ટાણે જ બનેલી આ કરુણ ઘટનાએ શ્રદ્ધાળુઓમાં ભારે ઉદાસી ફેલાવી દીધી છે.
