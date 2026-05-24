/મહેસાણા: વિજાપુરના મોતીપુરા ગામ પાસે કાળજું કંપાવનારો અકસ્માત: બેફામ કાર ચાલકે બાઈક-એક્ટિવાને ઉલાળ્યાં, 2નાં મોત, 8 ઘાયલ

Mehsana News: મહેસાણાના વિજાપુરના મોતીપુરા ગામ પાસે અકસ્માત. કાર ચાલકે 2 સ્કૂટર ચાલકને ટક્કર મારતા અકસ્માત સર્જાયો. અકસ્માતમાં કારના ડ્રાઈવર સહિત 2 લોકોના મોત. અકસ્માતમાં બાઇક અને એક્ટીવા ખેતરમાં ઘૂસી ગયા હતા. ગાડીમાં સવાર 8 લોકોને ઈજા થતા વિજાપુર સિવિલ ખસેડાયા.
Mehsana News: મહેસાણા જિલ્લાના વિજાપુર રોડ પર ફરી એકવાર સ્પીડ અને બેદરકારીનો ભયંકર ખેલ જોવા મળ્યો છે. વિજાપુરના મોતીપુરા ગામ પાસે એક બેફામ સ્પીડે આવી રહેલી કારે બાઇક અને એક્ટિવા સવાર લોકોને જોરદાર ટક્કર મારી હતી. આ ગમખ્વાર અકસ્માતમાં 2 લોકોના કમકમાટીભર્યા મોત નીપજ્યા છે, જ્યારે અન્ય 8 લોકો ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા હોવાના સમાચાર સામે આવ્યા છે.
કેવી રીતે સર્જાયો ભયંકર અકસ્માત?
મળતી માહિતી અનુસાર, એક કાર રાજસ્થાન તરફથી પૂરપાટ ઝડપે વિજાપુર તરફ આવી રહી હતી. મોતીપુરા ગામ નજીક પહોંચતા જ કાર ચાલકે વાહન પરથી કાબૂ ગુમાવ્યો હતો અને સામેથી આવી રહેલા બે સ્કૂટર (બાઇક અને એક્ટિવા) ને અડફેટે લીધા હતા. કારની સ્પીડ એટલી પ્રચંડ હતી કે ટક્કર વાગતા જ બાઇક અને એક્ટિવા બંને રોડની સાઇડમાં આવેલા ખેતરમાં જઈને ઘૂસી ગયા હતા.
અકસ્માતનો ભોગ બનેલા લોકો
આ કાળઝાળ અકસ્માતમાં ઘટનાસ્થળે જ ચીસાચીસ અને લોહીના ખાબોચિયા ભરાઈ ગયા હતા. અકસ્માતમાં કારના ડ્રાઇવર સહિત કુલ 2 લોકોના કમકમાટીભર્યા મોત થયા છે. કારમાં સવાર અન્ય 8 મુસાફરોને નાની-મોટી અને ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી છે. ઘટનાને પગલે આસપાસના સ્થાનિક લોકો તરત જ મદદ માટે દોડી આવ્યા હતા. તમામ 8 ઈજાગ્રસ્તોને તાત્કાલિક સારવાર અર્થે વિજાપુરની સિવિલ હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે, જ્યાં ડોક્ટરો દ્વારા તેમની સારવાર શરૂ કરી દેવામાં આવી છે.
પોલીસ તપાસ શરૂ
અકસ્માતની જાણ થતા જ સ્થાનિક પોલીસની ટીમ ઘટનાસ્થળે દોડી ગઈ હતી. પોલીસે મૃતકોના શબને પીએમ માટે મોકલી આપ્યા છે અને ટ્રાફિક હળવો કરીને અકસ્માતગ્રસ્ત વાહનોને રોડ પરથી હટાવવાની કામગીરી કરી હતી. રાજસ્થાનથી આવી રહેલી આ કારનો ચાલક કયા સંજોગોમાં કાબૂ ગુમાવી બેઠો, તે દિશામાં પોલીસે સમગ્ર મામલે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.