ગુજરાતમાં વધુ એક પૂર્વ IPS અધિકારી કરશે રાજકારણમાં એન્ટ્રી; જાણો કઈ પાર્ટીમાં જોડાશે?
IPS Manoj Ninama : ગુજરાતના રાજકારણને લઈ આજે વધુ એક મોટી અપડેટ સામે આવી છે. આજે ખેડૂત નેતા રાજૂ કરપડા સહિત ગુજરાત પોલીસમાંથી રાજીનામુ આપનાર IPS મનોજ નિનામા પર કેસરિયા કરી શકે છે.
IPS Manoj Ninama to join BJP: આગામી ચૂંટણીઓના ધમધમાટ વચ્ચે ગુજરાતના પોલીસ બેડામાંથી એક મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. ટ્રાફિક બ્રાન્ચમાં આઈજી (IG) તરીકે ફરજ બજાવતા વર્ષ 2006ની બેચના IPS અધિકારી મનોજ નિનામાએ પોતાના પદ પરથી સ્વૈચ્છિક રાજીનામું આપી દીધા બાદ આજે ભાજપમાં જોડાવવાનો નિર્ણય લીધો છે. અરવલ્લીના ભિલોડા ખાતે મંત્રી પી.સી.બરંડાની હાજરીમાં IPS અધિકારી મનોજ નિનામા ભાજપનો ખેસ પહેરશે. આ સાથે જ એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે મનોજ નિનામા આગામી સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં ઝંપલાવે તેવી શક્યતા છે. તઓને જિલ્લા પંચાયત બેઠકના ઉમેદવાર બનાવી શકે છે.
ભિલોડા ખાતે ભવ્ય કાર્યક્રમ
સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓ પહેલા રાજકીય ગતિવિધિઓ તેજ બની ગઈ છે. રાજ્યના પોલીસ બેડામાં નિવૃત્ત IPS મનોજ નિનામા હવે ખાખી છોડીને કેસરીયો ધારણ કરવા જઈ રહ્યા છે. તેઓ આજે બપોરે વિધિવત રીતે ભાજપમાં સામેલ થશે. અરવલ્લી જિલ્લાના ભિલોડા ખાતે આજે એક વિશેષ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ કાર્યક્રમમાં રાજ્ય સરકારના મંત્રી પી. સી. બરંડાની પ્રેરક ઉપસ્થિતિમાં મનોજ નિનામા ભાજપનો ખેસ પહેરશે. આ પ્રસંગે મોટી સંખ્યામાં સ્થાનિક કાર્યકરો અને આગેવાનો હાજર રહેશે.
બે દિવસ પહેલા રાજીનામું
મનોજ નિનામાએ હાલમાં જ પોલીસમાંથી રાજીનામું આપ્યું હતું, જેને બે દિવસ પહેલા સરકાર દ્વારા મંજૂર કરવામાં આવ્યું છે. રાજીનામું સ્વીકારાયાના ગણતરીના કલાકોમાં જ તેમણે સક્રિય રાજકારણમાં પ્રવેશવાનો નિર્ણય કરી લીધો છે.
ચૂંટણીના મેદાનમાં ઝંપલાવવાની શક્યતા
મનોજ નિનામા આગામી ચૂંટણીમાં ભાજપના ઉમેદવાર બનીને ચૂંટણીના રણમેદાનમાં ઉતરી શકે છે. સૂત્રો પાસેથી મળતી માહિતી પ્રમાણે પાર્ટી મનોજ નિનામાને જિલ્લા પંચાયતની બેઠક પરથી ઉમેદવાર બનાવી શકે છે. અરવલ્લી જિલ્લામાં આદિવાસી પટ્ટામાં તેમની પકડ અને વહીવટી અનુભવનો લાભ લેવા માટે ભાજપ તેમને મોટી જવાબદારી સોંપે તેવી પૂરેપૂરી શક્યતા છે.
