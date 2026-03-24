ખેડૂતો અને વેપારીઓ માટે મહત્વના સમાચાર; એશિયાનું સૌથી મોટું ઊંઝા માર્કેટયાર્ડ 8 દિવસ રહેશે બંધ, જાણો કેમ
Mehsana News: એશિયાના સૌથી મોટા ગણાતા ઊંઝા માર્કેટયાર્ડમાં આગામી 25 માર્ચથી 1 એપ્રિલ સુધી રજાનો માહોલ રહેશે. માર્ચ એન્ડિંગના કારણે હિસાબી કામકાજ પૂર્ણ કરવા માટે સતત 8 દિવસ સુધી હરાજીની પ્રક્રિયા બંધ રાખવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. વેપારીઓ અને ખેડૂતો માટે હવે માર્કેટયાર્ડ 2 એપ્રિલથી ફરી રાબેતા મુજબ શરૂ થશે, જ્યાં ફરીથી જણસીઓની લે-વેચ અને હરાજી ધમધમતી જોવા મળશે.
Mehsana News: ઉત્તર ગુજરાતના વેપારના ધમધમતા કેન્દ્ર અને એશિયાના સૌથી મોટા ગણાતા ઊંઝા માર્કેટયાર્ડ (APMC) ને લઈને એક મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. જો તમે તમારી ખેત પેદાશો લઈને ઊંઝા જવાનું વિચારી રહ્યા હોવ, તો આ સમાચાર ખાસ વાંચી લેજો. આગામી 25 માર્ચથી 1 એપ્રિલ સુધી માર્કેટયાર્ડમાં હરાજીનું કામકાજ સંપૂર્ણપણે બંધ રહેશે. 2 એપ્રિલ, 2026થી માર્કેટયાર્ડ રાબેતા મુજબ શરૂ થશે.
શા માટે બંધ રહેશે માર્કેટયાર્ડ?
દર વર્ષે માર્ચ મહિનાના અંતમાં નાણાકીય વર્ષ પૂરું થતું હોય છે. આ 'માર્ચ એન્ડિંગ' નિમિત્તે વેપારીઓ અને માર્કેટયાર્ડના વહીવટી તંત્ર દ્વારા હિસાબી કામકાજ પૂર્ણ કરવાનું હોય છે. વર્ષભરના ચોપડા સરભર કરવા અને ઓડિટની પ્રક્રિયા માટે આ રજાઓ રાખવામાં આવી છે. આ 8 દિવસ દરમિયાન માત્ર હરાજીનું કામકાજ બંધ રહેશે. 2 એપ્રિલના રોજ સવારથી જ ખેડૂતો ફરીથી પોતાની જણસ લઈને વેચાણ માટે આવી શકશે.
ગુજરાતના ખેડૂતોને અપીલ
ઊંઝા માર્કેટયાર્ડ એ જીરું, વરિયાળી અને ઈસબગુલના વેપાર માટે વિશ્વભરમાં જાણીતું છે. હાલમાં સીઝન ચાલતી હોવાથી મોટી સંખ્યામાં ખેડૂતો અહીં આવતા હોય છે. માર્કેટિંગ યાર્ડના સત્તાધીશો દ્વારા ખેડૂતોને વિનંતી કરવામાં આવી છે કે તેઓ આ સમયગાળા દરમિયાન માલ લઈને ન આવે, જેથી તેમને કોઈ હાલાકી ભોગવવી ન પડે.
