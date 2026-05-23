5 મિનિટના કથિત ઓડિયોમાં નીતિન પટેલને 25 ગાળો: શું છે એવું કે "કાકા" પણ દોડતા થઈ ગયા? જાણો અંદરની વાત

Chandrakant Patel Nitin Patel controversy: ચંદ્રકાંત પટેલે દાવો કર્યો છે કે, પાટીદાર અનામત આંદોલન નીતિન પટેલે જ ઊભું કર્યું હતું અને આ વાતના પુરાવા તેમણે છેક રાષ્ટ્રીય સ્તર સુધી પહોંચાડ્યા હતા. તેમના આ પુરાવાના કારણે જ નીતિન પટેલને પાર્ટીમાં કોઈ મોટું પદ ન મળ્યું. ઓડિયોમાં ચંદ્રકાંત પટેલ એવી પણ શેખી મારી રહ્યા છે કે, "મેં જ નીતિન પટેલનું પિક્ચર પૂરું કરી નાખ્યું છે અને ભાજપ તેમને ક્યારેય કોઈ રાજ્યના રાજ્યપાલ પણ નહીં બનાવે."
Chandrakant Patel Nitin Patel controversy: ગુજરાત ભાજપમાં ઉપરથી શાંત દેખાતો આંતરિક વિખવાદ ફરી એકવાર જ્વાળામુખીની જેમ ફાટ્યો છે. રાજ્યના પૂર્વ નાયબ મુખ્યમંત્રી અને વરિષ્ઠ નેતા નીતિન પટેલ વિરૂદ્ધ મહેસાણા ભાજપના જ કોર્પોરેટર ચંદ્રકાંત પટેલની એક સળગતી ઓડિયો ક્લિપ વાયરલ થતાં પ્રદેશના રાજકારણમાં ભારે ચકચાર મચી ગઈ છે. આ ઓડિયોમાં કોર્પોરેટર ચંદ્રકાંત પટેલ નીતિન પટેલ માટે માત્ર બેફામ અપશબ્દો જ નથી બોલી રહ્યા, પણ નીતિનભાઈની રાજકીય કારકિર્દી પોતે જ ખતમ કરી હોવાની અહંકારભરી ડંફાસો મારી રહ્યા છે.
“મેં જ નીતિન પટેલનું પિક્ચર પૂરું કર્યું” – ચંદ્રકાંત પટેલના અહંકારી બોલ
હાલ સોશિયલ મીડિયા પર કોર્પોરેટર ચંદ્રકાંત પટેલ અને એક કાર્યકર વચ્ચેની કથિત વાતચીતનો ઓડિયો વાયરલ થતાં જ રાજકીય ભૂકંપ આવી ગયો છે. આ ઓડિયો ક્લીપમાં નીતિન પટેલને વારંવાર ગાળો આપવાની સાથે એવો દાવો કરાયો છે કે, “પાટીદાર અનામત આંદોલન નીતિન પટેલે જ ઊભું કર્યું હતું અને આ વાતના પાકા પુરાવા મેં છેક દિલ્હી હાઈકમાન્ડ સુધી પહોંચાડ્યા હતા.” તેમના આ જ કથિત પુરાવાના કારણે નીતિન પટેલને પાર્ટીમાં કોઈ મોટું પદ ન મળ્યું હોવાનો દાવો પણ આ ક્લિપમાં કરાયો છે. ચંદ્રકાંત પટેલ આટલાથી જ ન અટક્યાં. ઓડિયોમાં તેમની દહેશત અને અહંકાર એટલી હદે જોવા મળી રહ્યો છે કે તેઓ ખુલ્લેઆમ કહી રહ્યા છે કે "મેં જ નીતિન પટેલનું પિક્ચર પૂરું કરી નાખ્યું છે અને ભાજપ તેમને ક્યારેય કોઈ રાજ્યના રાજ્યપાલ પણ નહીં બનાવે."
નીતિન પટેલનો વળતો પ્રહાર: 5 વર્ષ જૂનો વધુ એક ઓડિયો બોમ્બ બહાર આવ્યો
આ વિવાદિત ઓડિયો વાયરલ થયા બાદ પૂર્વ નાયબ મુખ્યમંત્રી નીતિન પટેલે મૌન તોડ્યું છે અને સામો મોટો ધડાકો કર્યો છે. નીતિન પટેલે જણાવ્યું કે, ગઈકાલે જ તેમને 5 વર્ષ જૂનો વધુ એક ઓડિયો મળ્યો છે, જેમાં આ જ કોર્પોરેટર ભાજપના જ સત્તાવાર ઉમેદવારને હરાવવાની ગંદી રમત રમી રહ્યો છે. નીતિનભાઈએ અત્યંત દુઃખ અને આશ્ચર્ય વ્યક્ત કરતા કહ્યું કે, જે ચંદ્રકાંત પટેલને તેમણે ભૂતકાળમાં વ્યવસાય અને રાજકારણમાં આટલી મોટી મદદ કરી, તે જ વ્યક્તિ આજે તેમની પીઠ પાછળ ખંજર ભોંકી રહ્યો છે.
કાવતરાખોર સામે કડક એક્શનની માંગ
પૂર્વ ડેપ્યુટી સીએમ નીતિન પટેલે આ સમગ્ર પ્રકરણને અત્યંત ગંભીરતાથી લીધું છે અને તેઓ હવે આરપારની લડાઈના મૂડમાં છે. તેમણે તાત્કાલિક પગલાં લેતા પ્રદેશ મહામંત્રી અને જિલ્લા પ્રભારી સહિતના પક્ષના મોવડીમંડળને આ બંને ઓડિયો ક્લિપના સજ્જડ પુરાવા સોંપી દીધા છે. પક્ષ વિરોધી કામગીરી કરનાર અને ગંદી ભાષા બોલનાર ચંદ્રકાંત પટેલ સામે તાત્કાલિક શિસ્તભંગની કડક કાર્યવાહી કરીને પક્ષમાંથી સસ્પેન્ડ કરવાની ઉગ્ર માંગ કરી છે.
ભાજપ હંમેશા પોતાની કડક શિસ્ત, સંગઠન શક્તિ અને 'નો રિપીટ થિયરી' માટે જાણીતો પક્ષ છે. પરંતુ મહેસાણાનો આ આંતરિક ઘાતક વિખવાદ સ્પષ્ટ દર્શાવે છે કે સત્તા અને પદની લડાઈમાં પક્ષની અંદર જ કેટલા મોટા કાવતરાં ઘડાઈ રહ્યા છે. પૂર્વ ડેપ્યુટી સીએમ નીતિન પટેલે સજ્જડ પુરાવા આપીને હવે દડો પ્રદેશ નેતૃત્વની કોર્ટમાં નાખ્યો છે. હવે જોવાનું એ રહેશે કે ભાજપ હાઈકમાન્ડ આ ખુલ્લી બગાવત અને શિસ્તભંગ સામે કેવા અને કેટલા ઝડપી પગલાં ભરે છે!