બનાસકાંઠાની તરસ છીપાઈ પણ અધૂરી! મલાણા તળાવમાં નર્મદાના નીર પહોંચ્યા બાદ એક જ દિવસમાં બંધ
Banaskantha Water Crisis: બનાસકાંઠા એક એવો જિલ્લો, જ્યાં પાણી હંમેશાં અમૂલ્ય રહ્યું છે. જ્યાં દરેક બૂંદ પ્રભુના પ્રસાદ જેવી માનવામાં આવે છે. આજે એ જ તરસેલી ધરતી પર આશાનો નવો સૂરજ ઉગ્યો છે. પાલનપુર પંથકના મલાણા ગામના તળાવમાં જ્યારે નર્મદાના નીર પહોંચ્યા, ત્યારે ખુશીનો માહોલ કંઈક અલગ જ હતો. પણ એ ખુશીને ગ્રહણ લાગ્યું. આખરે શું થયું?
- મલાણા તળાવમાં ‘નીર’ના આગમન સાથે જ સર્જાયો ટેક્નિકલ અવરોધ
- 50 ગામોની જીવાદોરી સમાન મલાણા તળાવમાં ફરી જળ-સંકટ
- બનાસકાંઠાના ખેડૂતોની ખુશી પર ટેક્નિકલ ખામીનું ગ્રહણ
Banaskantha Water Crisis: બનાસકાંઠા ખેતી અને પશુપાલન પર આધારિત જિલ્લો. પરંતુ વર્ષોથી અહીં પાણીની તંગી ખેડૂતના ભાગ્યમાં લખાયેલી હતી. બોરના પાણીના તળ દિન પ્રતિદિન ઊંડા ઉતરતા ગયા અને સિંચાઈ માટે કોઈ મોટો સ્થાયી સ્ત્રોત નહોતો. પાણી માટે ખેડૂતો રસ્તા પર ઉતર્યા, આંદોલનો કર્યા અને નર્મદાના નીર માટે વર્ષો સુધી માંગ ઉઠાવી.
નર્મદાના નીરના વધામણાં
આખરે એ ક્ષણ આવી, જ્યારે મલાણા ગામના તળાવમાં નર્મદાનું પાણી પહોચ્યું. આખું ગામ ફૂલહાર અને શ્રીફળ લઈને નર્મદાના નીરના વધામણાં કરવા તળાવ કિનારે પહોંચી ગયું. જે તળાવ ક્યારેક આંદોલનોનું કેન્દ્ર બન્યું હતું, એ જ તળાવ આજે ખુશીના જયઘોષથી ગુંજી ઉઠ્યું.
- નર્મદાના નીરના વધામણાં
- મલાણા પહોંચ્યું પાણી
- ગામલોકોએ કર્યા વધામણાં
- ખેડૂતોમાં ખુશીનો જયઘોષ
- આંદોલનથી મળી જીત!
- સંજીવની બની આવ્યું પાણી
- મલાણા તળાવ પાણીથી ભરાયું
એક જ દિવસમાં ટેક્નિકલ કારણોસર પાણી બંધ
પરંતુ આ ખુશી વધુ સમય ટકી શકી નહીં. માત્ર એક દિવસ પાઈપલાઈનથી પાણી છોડાયા બાદ ટેક્નિકલ કારણોસર પાણી બંધ કરી દેવામાં આવ્યું અને આશા વચ્ચે ફરી એકવાર નિરાશાનો છાંયો જોવા મળ્યો. મલાણા તળાવ જો નર્મદાના નીરથી નિયમિત ભરાય, તો આસપાસના 40થી 50 ગામોને તેનો સીધો ફાયદો થઈ શકે છે. ભૂગર્ભ જળનું સ્તર ઉંચું આવશે અને ખેતી સાથે પશુપાલનનો વર્ષો જૂનો વ્યવસાય ફરી મજબૂત બનશે.
સતત પાણી આવી તેવી ખેડૂતોની માંગ
વર્ષોથી ત્રાહિમામ પોકારતા ખેડૂતો હવે માત્ર એક જ માંગ કરી રહ્યા છે કે, પાણી આવે અને સતત આવે. બનાસકાંઠાની તરસેલી ધરતી પર આશાની પહેલી ધાર તો પહોંચી છે, હવે જરૂર છે એ ધારને સતત પ્રવાહમાં ફેરવવાની છે. કેમ કે અહીં પાણી માત્ર જરૂરિયાત નથી, જીવન છે.
